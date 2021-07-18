О медицинском каннабисе, идеологии "Слуги народа" и законе об олигархах – читайте во второй части интервью 24 канала с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук.
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О скандалах со "слугами народа"
Были такие слухи, кажется от "ЕС", что якобы Арсена Авакова убирают, потому что некоторых нардепов задерживали в состоянии наркотического опьянения. Речь идет о депутате от "Слуги народа" Евгении Брагаре, а также об Александре Юрченко, который уже не входит во фракцию.
Относительно самой причины. Я все-таки считаю, что она слишком мелкая. И я не верю, что это было основной причиной. По-моему, это слишком мелочно. Относительно самой ситуации. По господину Юрченко, я и мои коллеги из руководства фракции говорили, что с моральной точки зрения было бы правильно, чтобы он сложил мандат.
На самом деле даже еще тогда, когда произошла эта история с НАБУ, подозрением –он не сделал этого. И сейчас, когда депутат-мажоритарщик, он избран по округу в Голосеевском районе, нет никаких механизмов. Кроме того, если суд признает его виновным в правонарушении и есть уголовная ответственность и судимость, тогда депутат автоматически теряет свой мандат согласно законодательству.
Однако пока этого решения нет, то не существует какого-то инструмента, чтобы его заставить сдать мандат.
По поводу Брагара. Я его тогда очень жестко критиковала, когда он высказался, и он после этого скандала очень снизил свою медийную активность. Однако в этом случае он показал 3 теста, которые были отрицательными. Представьте себе, вы просыпаетесь утром, а вас на всю страну назвали наркоманом. Потом, как в анекдоте – у меня там не дочь, а сын.
Евгений Брагар / Фото из Фейсбука Брагара
У него действительно отрицательные результаты. Вот пока нет какого-то обвинения, не вешаем ярлыки.
Вашу политическую силу начали критиковать за то, что понабирали якобы бог весть кого тогда в списки, избрали кандидатами в мажоритарщики. Вот и скандалы то с Брагаром, то с Евгением Шевченко, который любил обниматься с Лукашенко.
Которого мы выгнали из фракции.
Выгнали из фракции, да. Приходится вам выгонять немало людей. То Дубинский, за которого пришлось и вам краснеть. Бужанский, который регулярно "чудит". Что надо сделать, чтобы тщательнее отбирать кандидатов, представителей своей политической силы?
У нас при заходе в Верховную Раду было 254 народных депутата. Даже со стороны математической выборки – были, как говорится, штанги, неправильный выбор. Выбор был либо случайным, либо мы просто поняли, что не подходим идеологически, или кто-то вообще под санкции попал, вмешивался в американские выборы. Мы все-таки проходим такой период очищения.
Однако у нас фракция, я несколько раз это повторила, является отражением, срезом общества. Еще один пример, почему это срез общества – голосование за медицинский каннабис. Я очень переживала, что мы его провалили. Мы будем возвращаться к этому вопросу обязательно, через постановление, через новый закон с сентября. Возможно без выращивания, но с возможностью импорта сырья и производства лекарств здесь.
Обратите внимание Это больше о бизнесе, а не о больных – Разумков по законопроекту о медицинском каннабисе
Однако речь не об этом. Помните, когда был опрос от президента? Там был вопрос о медицинском каннабисе, легализации. Тогда 64% людей проголосовали "да". Я специально вычислила, сколько процентов проголосовали во фракции "Слуга народа". Это было 152 депутата – это сейчас 63%.
Это просто то, что было 2 года назад, и сейчас это есть. Когда возникают какие-то языковые споры... Я сегодня голосовала "желтой" за правку Бужанского по языку, но я понимаю, что и в обществе такая дискуссия есть. Очень плохо, что у нас нет культуры диалога по таким вопросам. Потому что все кричат "позор", "ты убийца", "ты ликвидатор", "закидываем тебя листовками". Однако поговорить о самой проблеме у нас как-то не получается.
Интервью с Евгенией Кравчук в программе "перекрестный допрос": смотрите видео
О медицинском каннабисе
Это попытка выкрутиться за очевидный провал с голосованием по медицинскому каннабису.
Я голосовала "за", я являюсь соавтором. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу.
Вы – заместитель председателя фракции, один из руководителей фракции. Фракция у вас является большинством, она имеет большинство в Верховной Раде и не смогла провести такой важный вопрос, который доказывает свободу в этой стране.
Абсолютно точно. Оно важно для вас, оно важно для меня. Однако есть часть общества, которые считают: "Ужас, у нас будут курить траву в каждом дворе".
Выскажите свою позицию Как вы оцениваете провальное голосование за легализацию медицинского каннабиса: опрос
Часть общества всегда считает, что надо плестись в хвосте цивилизации. Вы же на себя берете инициативу проводить изменения, быть лидерами этих изменений. И провалили такой важный вопрос.
Если бы не мы, этот вопрос бы вообще не вынесли на рассмотрение. Мы будем продолжать работать в виде постановления. Есть уже решение. Мы расширим количество импортируемых препаратов. Когда было решение этого постановления при Максиме Степанове, там было что-то 2 или 3 препарата, которые стоят по тысяче долларов. То есть нереалистичные суммы.
Мне действительно было обидно, что мы провалили, потому что тогда под Радой стояли родители детей, больных эпилепсией. И они плакали, когда видели, что депутаты провалили (голосование – 24 канал).
В прошлом созыве, я думаю, такой закон даже бы не попал не то что в сессионный зал, не попал бы в комитет. Поэтому будем работать. Постановление расширит перечень медицинских препаратов, которые можно будет продавать в аптеках. И будем работать над законопроектом, который сможет набрать 226 голосов. Очевидно, просто по импорту сырья и потом производства лекарств в Украине, чтобы сделать их еще дешевле.
Мне кажется это очень спекулятивный вопрос, как и земля: продажа или не продажа, разрешить или не разрешить. Так же медицинский каннабис или каннабис вообще. Почему-то так происходит, что те страны, где разрешена продажа медицинского и даже не медицинского каннабиса – свободны, счастливы, богаты, процветают. Туда люди переезжают. Вопрос в том, что каннабис у нас запрещен, но, будем честными, он существует и его уже употребляют.
Черный рынок. Причем черный рынок не для того, чтобы на вечеринку взять его, а черный рынок медикаментов. Люди тоже должны понимать, что в основном то, что принимают онкобольные и люди, больные эпилепсией или посттравматическим синдромом – это таблетки, пластыри, масло. Однако это не сигарета…
Где марихуана легализована / инфографика 24 канала
Те страны, которые позволили употребление взрослым людям каннабис, у них логика: "Кто вы такие – депутаты, правоохранители – чтобы взрослому человеку запрещать что-то делать со своим телом?".
Здесь я уже могу поспорить, потому что есть определенный предел. Точно тяжелые наркотики – это не есть хорошо для тела. Хотя, например, от алкоголя больше всего случаются ДТП, бытовые споры, которые порой перерастают даже в убийства.
Человек под действием каннабиса обычно очень спокойный и адекватный…
Опять же, легализация рекреационного каннабиса, полный легалайз, я думаю, что в Украине невозможно точно ближайшие 10 лет, как минимум. Думаю, что легализация медицинского каннабиса – это как раз шаг, чтобы показать, что это не есть что-то страшное.
И завтра под каждым подъездом не будет сидеть человек, который будет этот медицинский каннабис употреблять…
Терапия с морфием по рецепту выписывается, а это фактически тяжелые наркотики, которые вызывают привыкание у пациентов, в отличие от лекарств из медицинского каннабиса, поэтому их и можно использовать для 3-летних детей.
Когда фракция "Слуга народа" снова планирует вернуться к вопросу легализации медицинского каннабиса?
На следующей сессии. Мы сейчас просто эту заканчиваем, поэтому, я думаю, что осенью мы вернемся к этому вопросу, будем искать эту формулу прохождения через Верховную Раду законопроекта, который будет вызывать уже не такие огромные дискуссии, но все-таки позволит производство лекарств в Украине.
Об идеологии "Слуги народа"
Как всегда, все, что скажет Давид Арахамия, превращается в новость. По его словам, принципы правящих партий Украины и Китая в чем-то совпадают. Так что немного об идеологиях. Кто же мы на самом деле? Мне кажется, что за 2 года это уже 3 или 4 идеология.
Я понимаю, что Давид – ньюзмейкер №1 в нашей фракции. Все, что он скажет – даже о прогнозе погоды – превратится в новость. Однако нет, идеологию мы не меняли, мы как были центристами – центристами и остаемся.
Давид Арахамия / Фото "Слуги народа"
Он обратил внимание на 2 вещи.
- Служить людям – мне кажется, что ни в одной партии нет идеологии "служить не людям", то есть все служат людям. Однако такой акцент, даже название нашей партии об этом свидетельствует.
- Второе – о том, что у Коммунистической партии Китая есть отделения в самых маленьких населенных пунктах, и это тоже нормально. Есть такая партия, которая тоже, очевидно вызвала бы и вызывает критику, в традиционных западных демократиях – это партия Эрдогана. Они тоже уже очень долго у власти, не 100 лет, конечно, как в Китае. Мне кажется, примерно 20. Много лет. Мы общались с ними, когда приезжали в Турцию. У них отделение партии – по кварталам. У них кварталы строятся вокруг мечетей. Это плохо? Я думаю, что нормально.
Украина – демократическое европейское государство. Вы нас сравниваете с авторитарными восточными обществами? У Китая и Турции есть своя общественная традиция. Китай прежде всего авторитарная социалистическая диктатура. От коммунизма и даже социализма там осталось только название. Каждый человек может погуглить, как выглядит Пекин, Skyscrapers – небоскребы.
В экономической зоне Шэньчжэнь…
Не только Китай реально строится. О чем говорил тогда Давид, и я с этим абсолютно согласна, у нас для того, чтобы получить документацию на строительство чего-то, надо потратить несколько месяцев. Они же за 2 недели построили больницу COVID-19.
Понятно, что даже карантин был совершенно другим. У нас кто-то протестовал, ФЛП выходили под Кабмин, в Берлине разгоняли газом предпринимателей, а у них просто позакрывали подъезды и никто никуда не вышел.
Так демократично…
Они закончили пандемию. Начали ее, будем откровенны, и закончили одними из первых.
Вы же понимаете, что с украинцами так нельзя? Они бы просто ту дверь вынесли.
У нас свободолюбивый народ, у нас бы так не получилось и не надо, пожалуй. Не про нас это.
О Буймистер и законе об олигархах
О Людмиле Буймистер и о ее голосовании или неголосовании за закон об олигархах. Ходили также слухи и, опять же, Арахамия говорил о том, что ее могут попросить покинуть фракцию, потому что ее не один раз ловили на том, что она в приоритет ставит не народ, а интересы олигарха. И о законе об олигархах. Галина Янченко рассказывала, что вы задержитесь, потому что хотите проголосовать его во втором чтении. Я так понимаю, что на этой неделе у нас закон об олигархах прошел мимо.
Сегодня (15 июля – 24 канал) до полуночи продолжается подача правок в закон об олигархах и закон №5600 – это так называемый ресурсный законопроект, который повышает ренту на руду и еще много, с чем мы, пожалуй, будем бороться ко второму чтению. Поэтому физически на этой неделе это невозможно сделать и единственное внеочередное заседание между сессиями, я думаю, будет уже в августе, 23 или 24 числа – для того, чтобы проголосовать Большой герб.
Поэтому да, этот вопрос – олигархи и налоги – будет проголосован, я думаю, в сентябре, когда вернется Верховная Рада и откроется новая сессия. В законопроект о налогах уже подано 3 тысячи правок. Думаю, что до полуночи – несколько тысяч минимум. В законопроект об олигархах на утро сегодняшнего дня (15 июля – 24 канал) было примерно 250 правок, поэтому там не так много.
Нардеп предположила, когда проголосуют нужные законопроекты / Фото с фейсбука Кравчук
О законах по налогам
Вы услышали возмущение среднего класса относительно этого законопроекта №5600, куда, кроме наступления на олигархов, запихнули очень много абсолютно "драконовских" норм, которые развязывают руки налоговикам с одной стороны, позволяя им без решения суда арестовывать счета предприятий. С другой стороны – людей заставят платить НДС при продаже квартиры. Вы понимаете, что это отнюдь не конец эпохи бедности, который обещал президент Зеленский, когда шел на эту должность.
Я подала уже несколько правок. Одна из них касается налогообложения огородов, которые уменьшают от 2 гектаров до 50 соток.
Еще одна скандальная норма…
Ее надо вернуть к тому, что было, или каким-то образом переписать так, чтобы было адекватно.
Мне кажется, что люди, которые в Минфине писали этот закон, ни разу картошку не сажали и не видели как это вообще происходит на огороде.
Действительно, есть моменты, которые не могут быть проголосованы до второго чтения. Есть направления, по которым сейчас работают. В строительном бизнесе, мне кажется, больше вопрос по уклонению налогов со стороны фирм, а не людей.
Помните, у нас была такая история, подозрение даже вручили народному депутату, у которого 200 квартир в декларации. Это что такое? Он застройщик и продает эти квартиры как физическое лицо, не платит 18% как юридическое лицо, а 5% как юридическое. Поэтому какое-то ограничение все равно должно быть, потому что среднестатистический человек не продает по 10 квартир в год.
Он с третьей квартиры уже должен платить.
Я не думаю, что очень много людей и больше чем 3 (продают – 24 канал).
Это касается только ФЛП, или обычных украинцев?
Это не ФЛП, это просто физические лица. Это просто, если вы продаете – это также путь уклонения от налогов.
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Зачем вы хотите еще налоги повышать? Может быть, надо уменьшать государственные расходы?
Хорошо, а вам бабушка любая на улице скажет: "Я хочу больше пенсию".
Надо сокращать пенсии судьям, которые у нас получают минимум 100 тысяч гривен.
Абсолютно с вами согласна. Вы знаете о решении Конституционного суда. Они же вывели судей из-под ограничения этих 10 минимальных пенсий является ограничением для любого человека, кроме судей. Они вывели себя. Поэтому мы говорим, что у них закрытый клуб.
Я бы хотела завершить с №5600. Он будет изменен и по администрированию, и все эти "перегибы", которые касаются именно малого бизнеса. Я знаю, что даже президент сказал, что это надо изменить и точно нельзя менять сторону уменьшения. Вопрос касательно крупного бизнеса – крупный бизнес должен платить справедливые налоги. Ренту на руду, в частности.