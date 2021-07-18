О медицинском каннабисе, идеологии "Слуги народа" и законе об олигархах – читайте во второй части интервью 24 канала с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук.

Читайте первую часть О "мэрстве" Авакова и отставке Венедиктовой: интервью с Евгенией Кравчук о кадровых изменениях

О скандалах со "слугами народа"

Были такие слухи, кажется от "ЕС", что якобы Арсена Авакова убирают, потому что некоторых нардепов задерживали в состоянии наркотического опьянения. Речь идет о депутате от "Слуги народа" Евгении Брагаре, а также об Александре Юрченко, который уже не входит во фракцию.

Относительно самой причины. Я все-таки считаю, что она слишком мелкая. И я не верю, что это было основной причиной. По-моему, это слишком мелочно. Относительно самой ситуации. По господину Юрченко, я и мои коллеги из руководства фракции говорили, что с моральной точки зрения было бы правильно, чтобы он сложил мандат.

Справка. Предложение сложить мандат озвучивал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Он предлагал ему это сделать еще в 2020 году, когда вспыхнул скандал со взяткой.

На самом деле даже еще тогда, когда произошла эта история с НАБУ, подозрением –он не сделал этого. И сейчас, когда депутат-мажоритарщик, он избран по округу в Голосеевском районе, нет никаких механизмов. Кроме того, если суд признает его виновным в правонарушении и есть уголовная ответственность и судимость, тогда депутат автоматически теряет свой мандат согласно законодательству.

Однако пока этого решения нет, то не существует какого-то инструмента, чтобы его заставить сдать мандат.

По поводу Брагара. Я его тогда очень жестко критиковала, когда он высказался, и он после этого скандала очень снизил свою медийную активность. Однако в этом случае он показал 3 теста, которые были отрицательными. Представьте себе, вы просыпаетесь утром, а вас на всю страну назвали наркоманом. Потом, как в анекдоте – у меня там не дочь, а сын.



Евгений Брагар / Фото из Фейсбука Брагара

У него действительно отрицательные результаты. Вот пока нет какого-то обвинения, не вешаем ярлыки.

Справка. Конфликт "слуги народа" с патрульными состоялся 4 июля. Правоохранители заподозрили депутата в вождении автомобиля под действием наркотиков. Его даже завезли на соответствующий тест. Однако тот показал, что Брагар не употреблял наркотики.

Вашу политическую силу начали критиковать за то, что понабирали якобы бог весть кого тогда в списки, избрали кандидатами в мажоритарщики. Вот и скандалы то с Брагаром, то с Евгением Шевченко, который любил обниматься с Лукашенко.

Которого мы выгнали из фракции.

Выгнали из фракции, да. Приходится вам выгонять немало людей. То Дубинский, за которого пришлось и вам краснеть. Бужанский, который регулярно "чудит". Что надо сделать, чтобы тщательнее отбирать кандидатов, представителей своей политической силы?

У нас при заходе в Верховную Раду было 254 народных депутата. Даже со стороны математической выборки – были, как говорится, штанги, неправильный выбор. Выбор был либо случайным, либо мы просто поняли, что не подходим идеологически, или кто-то вообще под санкции попал, вмешивался в американские выборы. Мы все-таки проходим такой период очищения.

Однако у нас фракция, я несколько раз это повторила, является отражением, срезом общества. Еще один пример, почему это срез общества – голосование за медицинский каннабис. Я очень переживала, что мы его провалили. Мы будем возвращаться к этому вопросу обязательно, через постановление, через новый закон с сентября. Возможно без выращивания, но с возможностью импорта сырья и производства лекарств здесь.

Обратите внимание Это больше о бизнесе, а не о больных – Разумков по законопроекту о медицинском каннабисе

Однако речь не об этом. Помните, когда был опрос от президента? Там был вопрос о медицинском каннабисе, легализации. Тогда 64% людей проголосовали "да". Я специально вычислила, сколько процентов проголосовали во фракции "Слуга народа". Это было 152 депутата – это сейчас 63%.

Это просто то, что было 2 года назад, и сейчас это есть. Когда возникают какие-то языковые споры... Я сегодня голосовала "желтой" за правку Бужанского по языку, но я понимаю, что и в обществе такая дискуссия есть. Очень плохо, что у нас нет культуры диалога по таким вопросам. Потому что все кричат "позор", "ты убийца", "ты ликвидатор", "закидываем тебя листовками". Однако поговорить о самой проблеме у нас как-то не получается.

Интервью с Евгенией Кравчук в программе "перекрестный допрос": смотрите видео

О медицинском каннабисе

Это попытка выкрутиться за очевидный провал с голосованием по медицинскому каннабису.

Я голосовала "за", я являюсь соавтором. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу.

Вы – заместитель председателя фракции, один из руководителей фракции. Фракция у вас является большинством, она имеет большинство в Верховной Раде и не смогла провести такой важный вопрос, который доказывает свободу в этой стране.

Абсолютно точно. Оно важно для вас, оно важно для меня. Однако есть часть общества, которые считают: "Ужас, у нас будут курить траву в каждом дворе".

Выскажите свою позицию Как вы оцениваете провальное голосование за легализацию медицинского каннабиса: опрос

Часть общества всегда считает, что надо плестись в хвосте цивилизации. Вы же на себя берете инициативу проводить изменения, быть лидерами этих изменений. И провалили такой важный вопрос.

Если бы не мы, этот вопрос бы вообще не вынесли на рассмотрение. Мы будем продолжать работать в виде постановления. Есть уже решение. Мы расширим количество импортируемых препаратов. Когда было решение этого постановления при Максиме Степанове, там было что-то 2 или 3 препарата, которые стоят по тысяче долларов. То есть нереалистичные суммы.

Мне действительно было обидно, что мы провалили, потому что тогда под Радой стояли родители детей, больных эпилепсией. И они плакали, когда видели, что депутаты провалили (голосование – 24 канал).

В прошлом созыве, я думаю, такой закон даже бы не попал не то что в сессионный зал, не попал бы в комитет. Поэтому будем работать. Постановление расширит перечень медицинских препаратов, которые можно будет продавать в аптеках. И будем работать над законопроектом, который сможет набрать 226 голосов. Очевидно, просто по импорту сырья и потом производства лекарств в Украине, чтобы сделать их еще дешевле.

Мне кажется это очень спекулятивный вопрос, как и земля: продажа или не продажа, разрешить или не разрешить. Так же медицинский каннабис или каннабис вообще. Почему-то так происходит, что те страны, где разрешена продажа медицинского и даже не медицинского каннабиса – свободны, счастливы, богаты, процветают. Туда люди переезжают. Вопрос в том, что каннабис у нас запрещен, но, будем честными, он существует и его уже употребляют.

Черный рынок. Причем черный рынок не для того, чтобы на вечеринку взять его, а черный рынок медикаментов. Люди тоже должны понимать, что в основном то, что принимают онкобольные и люди, больные эпилепсией или посттравматическим синдромом – это таблетки, пластыри, масло. Однако это не сигарета…



Где марихуана легализована / инфографика 24 канала

Те страны, которые позволили употребление взрослым людям каннабис, у них логика: "Кто вы такие – депутаты, правоохранители – чтобы взрослому человеку запрещать что-то делать со своим телом?".

Здесь я уже могу поспорить, потому что есть определенный предел. Точно тяжелые наркотики – это не есть хорошо для тела. Хотя, например, от алкоголя больше всего случаются ДТП, бытовые споры, которые порой перерастают даже в убийства.

Человек под действием каннабиса обычно очень спокойный и адекватный…

Опять же, легализация рекреационного каннабиса, полный легалайз, я думаю, что в Украине невозможно точно ближайшие 10 лет, как минимум. Думаю, что легализация медицинского каннабиса – это как раз шаг, чтобы показать, что это не есть что-то страшное.

И завтра под каждым подъездом не будет сидеть человек, который будет этот медицинский каннабис употреблять…

Терапия с морфием по рецепту выписывается, а это фактически тяжелые наркотики, которые вызывают привыкание у пациентов, в отличие от лекарств из медицинского каннабиса, поэтому их и можно использовать для 3-летних детей.

Когда фракция "Слуга народа" снова планирует вернуться к вопросу легализации медицинского каннабиса?

На следующей сессии. Мы сейчас просто эту заканчиваем, поэтому, я думаю, что осенью мы вернемся к этому вопросу, будем искать эту формулу прохождения через Верховную Раду законопроекта, который будет вызывать уже не такие огромные дискуссии, но все-таки позволит производство лекарств в Украине.

Об идеологии "Слуги народа"

Как всегда, все, что скажет Давид Арахамия, превращается в новость. По его словам, принципы правящих партий Украины и Китая в чем-то совпадают. Так что немного об идеологиях. Кто же мы на самом деле? Мне кажется, что за 2 года это уже 3 или 4 идеология.

Я понимаю, что Давид – ньюзмейкер №1 в нашей фракции. Все, что он скажет – даже о прогнозе погоды – превратится в новость. Однако нет, идеологию мы не меняли, мы как были центристами – центристами и остаемся.



Давид Арахамия / Фото "Слуги народа"

Он обратил внимание на 2 вещи.

Служить людям – мне кажется, что ни в одной партии нет идеологии "служить не людям", то есть все служат людям. Однако такой акцент, даже название нашей партии об этом свидетельствует.

– мне кажется, что ни в одной партии нет идеологии "служить не людям", то есть все служат людям. Однако такой акцент, даже название нашей партии об этом свидетельствует. Второе – о том, что у Коммунистической партии Китая есть отделения в самых маленьких населенных пунктах, и это тоже нормально. Есть такая партия, которая тоже, очевидно вызвала бы и вызывает критику, в традиционных западных демократиях – это партия Эрдогана. Они тоже уже очень долго у власти, не 100 лет, конечно, как в Китае. Мне кажется, примерно 20. Много лет. Мы общались с ними, когда приезжали в Турцию. У них отделение партии – по кварталам. У них кварталы строятся вокруг мечетей. Это плохо? Я думаю, что нормально.

Украина – демократическое европейское государство. Вы нас сравниваете с авторитарными восточными обществами? У Китая и Турции есть своя общественная традиция. Китай прежде всего авторитарная социалистическая диктатура. От коммунизма и даже социализма там осталось только название. Каждый человек может погуглить, как выглядит Пекин, Skyscrapers – небоскребы.

В экономической зоне Шэньчжэнь…

Не только Китай реально строится. О чем говорил тогда Давид, и я с этим абсолютно согласна, у нас для того, чтобы получить документацию на строительство чего-то, надо потратить несколько месяцев. Они же за 2 недели построили больницу COVID-19.

Понятно, что даже карантин был совершенно другим. У нас кто-то протестовал, ФЛП выходили под Кабмин, в Берлине разгоняли газом предпринимателей, а у них просто позакрывали подъезды и никто никуда не вышел.

Так демократично…

Они закончили пандемию. Начали ее, будем откровенны, и закончили одними из первых.

Вы же понимаете, что с украинцами так нельзя? Они бы просто ту дверь вынесли.

У нас свободолюбивый народ, у нас бы так не получилось и не надо, пожалуй. Не про нас это.

О Буймистер и законе об олигархах

О Людмиле Буймистер и о ее голосовании или неголосовании за закон об олигархах. Ходили также слухи и, опять же, Арахамия говорил о том, что ее могут попросить покинуть фракцию, потому что ее не один раз ловили на том, что она в приоритет ставит не народ, а интересы олигарха. И о законе об олигархах. Галина Янченко рассказывала, что вы задержитесь, потому что хотите проголосовать его во втором чтении. Я так понимаю, что на этой неделе у нас закон об олигархах прошел мимо.

Справка. Людмила Буймистер – член фракции "Слуга народа". Она была единственной из монобольшинства, кто не проголосовал за президентский законопроект о деолигархизации.

Сегодня (15 июля – 24 канал) до полуночи продолжается подача правок в закон об олигархах и закон №5600 – это так называемый ресурсный законопроект, который повышает ренту на руду и еще много, с чем мы, пожалуй, будем бороться ко второму чтению. Поэтому физически на этой неделе это невозможно сделать и единственное внеочередное заседание между сессиями, я думаю, будет уже в августе, 23 или 24 числа – для того, чтобы проголосовать Большой герб.

Поэтому да, этот вопрос – олигархи и налоги – будет проголосован, я думаю, в сентябре, когда вернется Верховная Рада и откроется новая сессия. В законопроект о налогах уже подано 3 тысячи правок. Думаю, что до полуночи – несколько тысяч минимум. В законопроект об олигархах на утро сегодняшнего дня (15 июля – 24 канал) было примерно 250 правок, поэтому там не так много.



Нардеп предположила, когда проголосуют нужные законопроекты / Фото с фейсбука Кравчук

О законах по налогам

Вы услышали возмущение среднего класса относительно этого законопроекта №5600, куда, кроме наступления на олигархов, запихнули очень много абсолютно "драконовских" норм, которые развязывают руки налоговикам с одной стороны, позволяя им без решения суда арестовывать счета предприятий. С другой стороны – людей заставят платить НДС при продаже квартиры. Вы понимаете, что это отнюдь не конец эпохи бедности, который обещал президент Зеленский, когда шел на эту должность.

Я подала уже несколько правок. Одна из них касается налогообложения огородов, которые уменьшают от 2 гектаров до 50 соток.

Еще одна скандальная норма…

Ее надо вернуть к тому, что было, или каким-то образом переписать так, чтобы было адекватно.

Мне кажется, что люди, которые в Минфине писали этот закон, ни разу картошку не сажали и не видели как это вообще происходит на огороде.

Действительно, есть моменты, которые не могут быть проголосованы до второго чтения. Есть направления, по которым сейчас работают. В строительном бизнесе, мне кажется, больше вопрос по уклонению налогов со стороны фирм, а не людей.

Помните, у нас была такая история, подозрение даже вручили народному депутату, у которого 200 квартир в декларации. Это что такое? Он застройщик и продает эти квартиры как физическое лицо, не платит 18% как юридическое лицо, а 5% как юридическое. Поэтому какое-то ограничение все равно должно быть, потому что среднестатистический человек не продает по 10 квартир в год.

Он с третьей квартиры уже должен платить.

Я не думаю, что очень много людей и больше чем 3 (продают – 24 канал).

Это касается только ФЛП, или обычных украинцев?

Это не ФЛП, это просто физические лица. Это просто, если вы продаете – это также путь уклонения от налогов.

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Зачем вы хотите еще налоги повышать? Может быть, надо уменьшать государственные расходы?

Хорошо, а вам бабушка любая на улице скажет: "Я хочу больше пенсию".

Надо сокращать пенсии судьям, которые у нас получают минимум 100 тысяч гривен.

Абсолютно с вами согласна. Вы знаете о решении Конституционного суда. Они же вывели судей из-под ограничения этих 10 минимальных пенсий является ограничением для любого человека, кроме судей. Они вывели себя. Поэтому мы говорим, что у них закрытый клуб.

Я бы хотела завершить с №5600. Он будет изменен и по администрированию, и все эти "перегибы", которые касаются именно малого бизнеса. Я знаю, что даже президент сказал, что это надо изменить и точно нельзя менять сторону уменьшения. Вопрос касательно крупного бизнеса – крупный бизнес должен платить справедливые налоги. Ренту на руду, в частности.