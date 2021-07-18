Про медичний канабіс, ідеологію "Слуги народу" та закон про олігархів – читайте у другій частині інтерв'ю 24 каналу з заступницею голови фракції Євгенією Кравчук.

Читайте першу частину Про "мерство" Авакова та відставку Венедіктової: інтерв'ю з Євгенією Кравчук про кадрові зміни

Про скандали зі "слугами народу"

Були такі чутки, здається від "ЄС", що нібито Арсена Авакова прибирають, бо деяких нардепів затримували у стані наркотичного сп'яніння. Мовиться про депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара, а також про Олександра Юрченка, який вже не входить у фракцію.

Щодо самої причини. Я все-таки вважаю, що вона занадто дрібна. І я не вірю, що це було основною причиною. На мою думку, це занадто дріб'язково. Щодо самої ситуації. По пану Юрченку, я і мої колеги з керівництва фракції говорили, що з морального погляду було б правильно, аби він склав мандат.

Довідка. Пропозицію скласти мандат озвучував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він пропонував йому це зробити ще у 2020 році, коли спалахнув скандал з хабарем.

Насправді навіть ще тоді, коли відбулася ця історія з НАБУ, підозрою – він не зробив цього. І зараз, коли депутат-мажоритарник, він обраний по округу в Голосіївському районі, немає жодних механізмів. Крім того, якщо суд визнає його винним в правопорушенні і є кримінальна відповідальність, і судимість, тоді депутат автоматично втрачає свій мандат, згідно з законодавством.

Однак поки цього рішення немає, то не існує якогось інструменту, щоб його примусити здати мандат.

Щодо Брагара. Я його тоді дуже жорстко критикувала, коли він висловився, і він після цього скандалу дуже знизив свою медійну активність. Однак в цьому випадку він показав 3 тести, які були негативними. Уявіть собі, ви прокидаєтеся вранці, а вас на всю країну назвали наркоманом.



Євген Брагар / Фото з фейсбуку Брагара

В нього дійсно негативні результати. От поки немає якогось обвинувачення, не вішаймо ярлики.

Довідка. Конфлікт "слуги народу" з патрульними відбувся 4 липня. Правоохоронці запідозрили депутата в керуванні автомобіля під дією наркотиків. Його навіть завезли на відповідний тест. Однак той показав, що Брагар не вживав наркотики.

Вашу політичну силу почали критикувати за те, що понабирали нібито бозна-кого тоді в списки, обрали кандидатами у мажоритарники. Відтак, скандали то з Брагаром, то з Євгеном Шевченком, який любив обійматись з Лукашенком.

Якого ми вигнали з фракції.

Вигнали з фракції, так. Доводиться вам виганяти чимало людей. То Дубінський, за якого довелось і вам червоніти. Бужанський, який регулярно "чудить". Що треба зробити, щоб ретельніше відбирати кандидатів, представників своєї політичної сили?

У нас при заході у Верховну Раду було 254 народні депутати. Навіть з боку математичної вибірки – були, як кажуть, штанги, неправильний вибір. Вибір був або випадковим, або ми просто зрозуміли, що не підходимо ідеологічно, чи хтось взагалі під санкції попав, втручався в американські вибори. Ми все-таки проходимо такий період очищення.

Однак в нас фракція, я декілька разів це повторила, є відображенням, зрізом суспільства. Ще один приклад, чому це зріз суспільства – голосування за медичний канабіс. Я дуже переживала, що ми його провалили. Ми будемо повертатись до цього питання обов'язково, через постанову, через новий закон з вересня. Можливо без вирощування, але із можливістю імпортування сировини і виробництва ліків тут.

Зверніть увагу Це більше про бізнес, а не про хворих, – Разумков щодо законопроєкту про медичний канабіс

Однак мова не про це. Пам'ятаєте, коли було опитування від президента? Там було питання про медичний канабіс, легалізацію. Тоді 64% людей проголосували "так". Я спеціально вирахувала, скільки відсотків проголосували у фракції "Слуга народу". Це було 152 депутати – це зараз 63%.

Це просто те, що було 2 роки тому, і зараз це є. Коли виникають якісь мовні суперечки… Я сьогодні голосувала "жовтою" за правку Бужанського по мові, але я розумію, що і у суспільстві така дискусія є. Дуже погано, що у нас немає культури діалогу щодо таких питань. Бо всі кричать "ганьба", "ти вбивця", "ти ліквідатор", "закидаємо тебе листівками". Однак поговорити про саму проблему у нас якось не виходить.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

Про медичний канабіс

Це спроба викрутитись за очевидний провал з голосуванням по медичному канабісу.

Я голосувала "за", я є співавтором. Я обіцяю, що ми повернемось до цього питання.

Ви – заступниця голови фракції, один із керівників фракції. Фракція у вас є більшістю, вона має більшість у Верховній Раді і не змогла провести таке важливе питання, яке доводить свободу у цій країні.

Абсолютно точно. Воно важливе для вас, воно важливе для мене. Однак є частина суспільства, які вважають: "Жах, у нас будуть курити траву в кожному дворі".

Висловіть свою позицію Як ви оцінюєте провальне голосування за легалізацію медичного канабісу: опитування

Частина суспільства завжди вважає, що треба плентатись у хвості цивілізації. Хай буде, як є. Ви ж на себе берете ініціативу проводити зміни, бути лідерами цих змін. І провалили таке важливе питання.

Якби не ми, це питання б узагалі не винесли на розгляд. Ми будемо продовжувати працювати за допомогою постанови. Є уже рішення. Ми розширимо кількість препаратів, які імпортуються. Коли було рішення цієї постанови за Максима Степанова, там було щось 2 чи 3 препарати, які коштують по тисячі доларів. Тобто нереалістичні суми.

Мені дійсно було прикро, що ми провалили, бо тоді під Радою стояли батьки дітей, хворих на епілепсію. І вони плакали, коли бачили, що депутати провалили (голосування – 24 канал).

У минулому скликанні, я думаю, такий закон навіть би не потрапив не те що до сесійної зали, не потрапив би до комітету. Тому будемо працювати. Постанова розширить перелік медичних препаратів, які можна буде продавати в аптеках. І будемо працювати над законопроєктом, який зможе набрати 226 голосів. Очевидно, просто з імпортування сировини і потім виробництва ліків в Україні, щоб зробити їх ще дешевшими.

Мені здається це дуже спекулятивне питання, як і земля: продаж або не продаж, дозволити або не дозволити. Так само медичний канабіс або канабіс узагалі. Чомусь так відбувається, що ті країни, де дозволений продаж медичного і навіть не медичного канабісу – вільні, щасливі, багаті, процвітають. Туди люди переїжджають. Питання в тому, що канабіс у нас заборонений, але, будьмо чесними, він існує і його вже вживають.

Чорний ринок. Причому чорний ринок не для того, щоб на вечірку взяти його, а чорний ринок медикаментів. Люди теж мають розуміти, що переважно те, що приймають онкохворі та люди, хворі на епілепсію чи посттравматичний синдром – це пігулки, пластирі, олійка. Однак це не сигарета…



Де марихуана легалізована / Інфографіка 24 каналу

Ті країни, які дозволили вживання дорослим людям канабісу, в них логіка: "Хто ви такі – депутати, правоохоронці – щоб дорослій людині забороняти щось робити зі своїм тілом?".

Тут я вже можу посперечатися, бо є певна межа. Точно важкі наркотики – це не є добре для тіла. Хоча, наприклад, від алкоголю найбільше трапляються ДТП, побутові суперечки, які деколи переростають навіть у вбивства.

Людина під дією канабісу зазвичай дуже спокійна і адекватна…

Знову ж таки, легалізація рекреаційного канабісу, повний легалайз, я думаю, що в Україні неможливий точно найближчі 10 років, як мінімум. Думаю, що легалізація медичного канабісу – це якраз крок, аби показати, що це не є щось страшне.

І завтра під кожним під'їздом не буде сидіти людина, яка буде цей медичний канабіс вживати…

Терапія з морфієм за рецептом виписується, а це фактично важкі наркотики, які викликають звикання у пацієнтів, на відміну від ліків з медичного канабісу, тому їх і можна використовувати для 3-річних дітей.

Коли фракція "Слуга народу" знову планує повернутись до питання легалізації медичного канабісу?

На наступній сесії. Ми зараз просто цю закінчуємо, тому, я думаю, що восени ми повернемось до цього питання, будемо шукати цю формулу проходження через Верховну Раду законопроєкту, який викликатиме вже не такі величезні дискусії, але все-таки дозволить виробництво ліків в Україні.

Про ідеологію "Слуги народу"

Як завжди, все, що скаже Давид Арахамія, перетворюється на новину. За його словами, принципи правлячих партій України та Китаю у чомусь збігаються. Тож трохи про ідеології. Хто ж ми насправді? Мені здається, що за 2 роки це вже 3 чи 4 ідеологія.

Я розумію, що Давид – ньюзмейкер №1 у нашій фракції. Все, що він скаже – навіть про прогноз погоди – перетвориться у новину. Однак, ні, ідеологію ми не змінювали, ми як були центристами – центристами і залишаємось.



Давид Арахамія / Фото "Слуги народу"

Він звернув увагу на 2 речі.

Служити людям – мені здається, що у жодній партії немає ідеології "служити не людям", тобто всі служать людям. Однак такий акцент, навіть назва нашої партії про це свідчить.

– мені здається, що у жодній партії немає ідеології "служити не людям", тобто всі служать людям. Однак такий акцент, навіть назва нашої партії про це свідчить. Друге – про те, що у Комуністичній партії Китаю є відділення до найменших населених пунктів, і це теж нормально. Є така партія, яка теж, очевидно викликала б і викликає критику, в традиційних західних демократіях – це партія Ердогана. Вони теж вже дуже довго при владі, не 100 років, звичайно, як в Китаї. Мені здається, приблизно 20. Багато років. Ми спілкувалися з ними, коли приїжджали в Туреччину. У них відділення партії – до кварталів. У них квартали будуються навколо мечетей. Чи це погано? Я думаю, що нормально.

Україна – демократична європейська держава. Ви нас порівнюєте з авторитарними східними суспільствами? У Китаю та Туреччини є своя суспільна традиція. Китай передусім авторитарна соціалістична диктатура. Від комунізму та навіть соціалізму там залишилась тільки назва. Кожна людина може погуглити, який вигляд має Пекін, Skyscrapers – хмарочоси.

В економічній зоні Шеньчжень…

Не тільки, Китай реально будується. Про що говорив тоді Давид, і я з цим абсолютно погоджуюсь, у нас для того, щоб отримати документацію на будівництво чогось, треба витратити декілька місяців. Вони ж за 2 тижні побудували лікарню COVID-19.

Зрозуміло, що навіть карантин був абсолютно іншим. У нас хтось протестував, ФОПи виходили під Кабмін, в Берліні розганяли газом підприємців, а в них просто позакривали під'їзди й ніхто нікуди не вийшов.

Так демократично…

Вони закінчили пандемію. Почали її, будемо відверті, і закінчили одними з перших.

Ви ж розумієте, що з українцями так не можна? Вони б просто ті двері винесли.

У нас свободолюбивий народ, у нас би так не вийшло і не треба, мабуть. Не про нас це.

Про Буймістер та закон про олігархів

Про Людмилу Буймістер і про її голосування або неголосування за закон про олігархів. Ходили також чутки і, знову ж таки, Арахамія говорив про те, що її можуть попросити покинути фракцію, тому що її не один раз ловили на тому, що вона в пріоритет ставить не народ, а інтереси олігарха. Щодо закону про олігархів, я так розумію, що цього тижня він у нас пройшов повз.

Довідка. Людмила Буймістер – членкиня фракції "Слуга народу". Вона була єдиною з монобільшості, хто не проголосував за президентський законопроєкт про деолігархізацію.

Сьогодні (15 липня – 24 канал) до опівночі триває подача правок до закону про олігархів і закону №5600 – це так званий ресурсний законопроєкт, який підвищує ренту на руду і ще багато, з чим ми, мабуть, будемо боротись до другого читання. Тому фізично на цьому тижні це неможливо зробити і єдине позачергове засідання між сесіями, я думаю, буде вже в серпні, 23 або 24 числа – для того, щоб проголосувати Великий герб.

Тому так, це питання – олігархи і податки – буде проголосовано, я думаю, у вересні, коли повернеться Верховна Рада і відкриється нова сесія. До законопроєкту про податки вже подано 3 тисячі правок. Думаю, що до опівночі – кілька тисяч мінімум. До законопроєкту про олігархів на ранок сьогоднішнього дня (15 липня – 24 канал) було приблизно 250 правок, тому там не так багато.



Нардепка припустила, коли проголосують потрібні законопроєкти / Фото з фейсбуку Кравчук

Про закони щодо податків

Ви почули обурення середнього класу щодо цього законопроєкту №5600, куди, крім наступу на олігархів, запхали дуже багато абсолютно "драконівських" норм, які розв'язують руки податківцям з одного боку, дозволяючи їм без рішення суду заарештовувати рахунки підприємств. З іншого боку – людей змусять платити ПДВ при продажі квартири. Ви розумієте, що це аж ніяк не кінець епохи бідності, який обіцяв президент Зеленський, коли йшов на цю посаду.

Я подала вже кілька правок. Одна з них стосується оподаткування городів, які зменшують від 2 гектарів до 50 соток.

Ще одна скандальна норма…

Її треба повернути до того, що було, або у якийсь спосіб переписати так, щоб було адекватно.

Мені здається, що люди, які в Мінфіні писали цей закон, жодного разу картоплю не садили і не бачили, як це взагалі відбувається на городі.

Дійсно, там є моменти, які не можуть бути проголосовані до другого читання. Є напрямки, за якими зараз працюють. У будівельному бізнесі, мені здається, більше питання щодо ухилення податків з боку фірм, а не людей.

Пам'ятаєте, у нас була така історія, підозру навіть вручили народному депутату, у якого 200 квартир в декларації. Що це таке? Він забудовник і продає ці квартир як фізична особа, не сплачує 18% як юридична особа, а 5% як юридична. Тому якесь обмеження все одно має бути, бо середньостатистична людина не продає по 10 квартир в рік.

Він з третьої квартири вже має платити.

Я не думаю, що дуже багато людей і більше ніж 3 (продають – 24 канал).

Це стосується лише ФОПів, чи й звичайних українців?

Це не ФОПи, це просто фізичні особи. Це просто, якщо ви продаєте – це також шлях ухилення від податків.

До теми Отримаємо у бюджет 50 мільярдів, – Марченко анонсував збільшення податків для бізнесу

Навіщо ви хочете ще податки підвищувати? Можливо, треба зменшувати державні витрати?

Добре, а вам бабуся будь-яка на вулиці скаже: "Я хочу вищу пенсію".

Треба скорочувати пенсії суддям, які у нас отримують мінімум 100 тисяч гривень.

Абсолютно з вами згодна. Ви знаєте про рішення Конституційного Суду. Вони ж вивели суддів з-під обмеження цих 10 мінімальних пенсій, є обмеженням для будь-якої людини, крім суддів. Вони вивели себе. Тому ми говоримо, що у них закритий клуб.

Я б хотіла завершити з №5600. Він буде змінений і по адмініструванню, і всі оці "перегиби", які стосуються саме малого бізнесу. Я знаю, що навіть президент сказав, що це треба змінити і точно не можна змінювати в бік зменшення. Питання щодо великого бізнесу – великий бізнес має платити справедливі податки. Ренту на руду, зокрема.