"Не ставил никаких ультиматумов": Федоров рассказал детали своего увольнения

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не выдвигал никаких ультиматумов после ухода из правительства. По его словам, он отказался от нескольких предложенных должностей, поскольку стремится влиять на результат.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Что Федоров рассказал о своем увольнении?

Федоров подчеркнул, что не хочет делать никаких предположений относительно мотивов такого кадрового решения и возможного выбора между ним и Александром Сырским, который был главнокомандующим.

Думаю, нужно спросить у президента, почему. Я очень не хочу, чтобы это выглядело так, будто после событий мы пытаемся что-то домыслить, найти какую-то причину. Чтобы это не выглядело как борьба за возвращение на должность ради самого возвращения,

– сказал он.

Также экс-министр опроверг предположение о том, что он якобы поставил властям ультиматум. По словам Федорова, по завершении работы правительства он покинул пост вместе с другими министрами. После этого прошли акции протеста, а затем ему предложили несколько вариантов дальнейшей работы.

Я не ставил никакого ультиматума. Мне предложили должности, я сказал: "Нет, спасибо, я буду работать в другом поле". Если же я нужен для реализации видения войны, тогда как министр обороны я смогу это продолжить и достичь декларируемого результата,

– отметил он.

Федоров объяснил, что отказался от предложенных должностей из-за собственного видения эффективного государственного управления. Он подчеркнул, что считает себя менеджером, способным строить систему и достигать конкретных результатов, а не занимать формальную должность без реальных полномочий.

Напомним, Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны 15 июля 2026 года. Среди главных причин называют конфликт с тогдашним главнокомандующим Александром Сырским, а также реформу оборонных закупок, вызвавшую недовольство части влиятельных должностных лиц.