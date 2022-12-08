Что французы думают о войне и как относятся к Зеленскому: откровенное интервью с Иреной Карпой

Ирена Карпа уже более 9 месяцев борется на информационном фронте во Франции. За это время французы поняли, что война России с Украиной касается и их и запустили удивительную Одиссею помощи.

В рамках проекта "Интервью24" на сайте 24 канала мы поговорили с Иреной о настроениях во Франции, острых речах Зеленского, "сломанном телефоне Макрона", письме как терапии и новинке "Только никому об этом не говори".

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"Первый эфир – пришлось отбивать от пропутинских людей"

Если бы вы писали книгу о 24 февраля, с какого воспоминания начинали бы первую главу?

Я очнулась от телефонного звонка. Сказали, что началась война, Киев и Харьков бомбят. Это было больно. Я начала звонить всем своим близким, спрашивать, кто где находится, и решать, куда кого эвакуируем.

С первых дней полномасштабной войны вы активно боретесь на информационном фронте во Франции. Помните свой первый эфир?

Это был 2-часовой эфир с очень неприятными пропутинскими людьми. Я была к этому не готова. Мой французский был к этому не готов. Преимущественно я разговаривала на нем в более приятных ситуациях. А тут пришлось отбиваться от бывших советников праворадикальных политиков.

Пропагандисты с методичками Кремля – частое явление на французских эфирах?

Не слишком. Я больше не ходила на тот канал, потому что он – такой праворадикальный. Но, конечно, что пропагандисты есть во многих так называемых альтернативных медиа. У них другая позиция, чем у правительства и конкретных партий, представленных в парламенте.

Пропагандистов легко купить за 3 копейки. Россия этим пользуется.

Люди, которые хотят быть другими и не любят анализировать информацию (в частности, антивакцинаторы) покупаются на то, что говорят эти альтернативные медиа.

"Французы все больше понимают: война их касается"

За эти месяцы у французов появилось больше понимания ситуации?

Думаю, да. Потому что сначала мало кто понимал, что это за Украина, где она. Знание лопнуло. Но сейчас французы все больше понимают: это близко, это их касается. Подорожал хлеб, дорожает горючее.

Мнения – очень разные. Человек не совсем умный будет говорить: "Да отдайте вы уже эту Украину, и давайте нам наши старые цены". Но я такого недостойного поведения не видела. За исключением каких-то совсем уж маргиналов.

Французы очень много помогают украинцам. Возможно, вы расскажете сейчас историю, которая особенно растрогала.

Я люблю частные истории.

После эфира на телевидении мне в фейсбук написал дедушка Люсьен, который раньше работал в кинематографе. Он был очень тронут и сказал, что хочет загрузить микроавтобус гуманитарной помощью и привезти ее в Украину. Люсьен доехал до Львова. Мои друзья-кинематографисты его встретили, накормили-напоили.

Впоследствии Люсьену помогли связаться с волонтерами и фондами. Община, которая живет возле Бордо, собрала деньги, чтобы он купил все необходимое.

Я тогда как раз лежала с COVID-19 и поднимала трубку только для того, чтобы скоординировать Люсьена. Говорила: "А сейчас заедь в Прагу, потому что там кровоостанавливающее еще передадут, а там девушка заказала себе на День рождения турникеты вместо подарка". Это была очень классная Одиссея солидарности.

Тогда их происходили миллионы. Это – чудо.

Украинцы благодарны Макрону за помощь. Но его звонки к Путину раздражают людей (и превратились в сотни мемов). Как думаете, что должно произойти, чтобы Макрон наконец удалил этот номер? Реально ли это вообще?

Макрону будто наконец посветлело в голове. Последние заявления против Путина были достаточно жесткими. Он сказал, что нужно стиснуть зубы, затянуть пояса, потому что идет война за ценности мира.

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"Все, что я делаю, смысл жизни, – бороться до победы"

В одном из интервью вы рассказывали, как объясняли французам, что полк защитников Мариуполя входит в Нацгвардию Украины, что воины полка – наши защитники и наши герои. Какими словами французские СМИ писали об обороне "Азовстали"?

Да, конечно. Каждый день была "Азовсталь". А сейчас некоторые уже приходят и говорят: "Почему мы вечно говорим о судьбе военнопленных". Когда все тихо, нет каких-либо эксцессов, об этом не говорят. Все ждут, чтобы были какие-нибудь хайповые, жесткие вещи.

Нельзя забывать о военнопленных. Я, кстати, потеряла связь с родственниками защитников "Азовстали". В активный пик, когда родные ездили к Папе Римскому, за несколько дней до плена, мне писали и сестры, и жены. Но очень давно я от них ничего не слышала.

Меня очень тревожит судьба военнопленных. О них нужно говорить больше. Но когда ты приходишь на эфир, уже есть подготовленные сюжеты. Когда говоришь о чем-нибудь другом, перебивают, переводят на то, что могут подкрепить картинками.

Как вы находите силы продолжать борьбу?

Это действительно непростая работа.

Очень мало из того, что ты показываешь, попадает в эфир. Это демотивирует. Это истощает. Но я продолжаю это делать. 6 месяцев бесплатной изнурительной работы, которая отнимает очень много моего времени.

Час я доезжаю, два часа в эфире, не факт, что я смогу сказать все, что хочу. Что меня не перекричат. Каждый день – в постоянном стрессе. Это легко дается людям, которые любят сами визжать, условно выскакивать на стол и рассказывать стишок. Если ты человек – хорошо воспитанный, который думает о культуре дискуссий, выдержать очень сложно. Эфиры во Франции не слишком отличаются от наших ток-шоу Савика Шустера, где каждый кричал на каждого.

Я не уверена, что моя работа оказывает влияние глобально, но если удастся изменить мнение нескольких среднестатистических французов, это уже хорошо. Эти люди поговорят со своими соседями, знакомыми и как-то помогут Украине. Потому я не собираюсь опускать руки.

Усталость есть у всех украинцев. Но мы не можем устать, лечь. Потому что это как на морозе, когда человек ложится отдохнуть и замерзает насмерть.

Устал, попробуй отдохнуть, но вставай снова. Все, что я делаю, смысл жизни, – бороться до победы. Именно поэтому я здесь делаю презентации, потому что люди донатят, люди собирают деньги, на которые мы купим автомобили или зимнюю форму, мы сохраним жизнь наших солдат.

Это мнение, которое должно быть у каждого гражданина Украины и каждого человека, который не хочет, чтобы его поглотила тьма этого варварства, убийства, пыток, которые несет Россия. А некоторые еще жалуются, что подорожало горючее. Приезжай, посмотри, что осталось там, где они пришли.

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Людей шокировали кадры из "Игры престолов", а здесь реальность, как еще могут вообще продолжаться какие-то дискуссии.

Американцы сейчас больше следят за приключениями HIMARS в Украине, чем за приквелом, "Домом дракона".

"Зеленский говорит от имени нации, которая прошла пытки"

С 24 февраля Владимира Зеленского во многих странах воспринимают как супергероя и даже печатают мерч с ним. Те же подушки в Чехии или комикс в США. Как к украинскому лидеру относятся во Франции?

Зеленский – симпатичный французам. В общем, президент – это человек-функция. Но Зеленский – также актер, он любит внимание и прекрасно понимает, в каком сейчас образе. То, что он говорит, это – жестко, резко и довольно хорошо. Мне импонирует.

Очень осторожно отношусь к дифирамбам любым политикам. Будь это Зеленский, Макрон или Шарль де Голль. Я отношусь к политикам, как к людям, выполняющим свою работу.

Но когда у Зеленского или его спичрайтеров получаются слишком эмоциональные заявления, я говорю, что да, он это сейчас говорит не как конкретный человек, а как лидер нации, которая прошла пытки, которая очень возмущена и ранена, которая хочет остановить войну.

Работой правительства я довольна. Нам нужно воздержаться от критики и во время войны быть синхронными и солидарными. За частными разговорами или в своих внутренних медиа мы можем критиковать кого угодно, это и есть демократия. Однако снаружи нужно давать понимание, что мы все – за одно.

Как вы оцениваете действия Зеленского от 24 февраля?

Я честно говорю, что голосовала не за Зеленского. Но я так же честно говорю: то, что он делает сейчас, – это абсолютно нормально.

У Зеленских – очень грамотные медиаконсультанты. Французы говорят, что "ой, у них американцы". Или, комментируя успехи Украины, говорят "ой, да это же британская разведка". Эй, у нас тоже есть разведка, у нас тоже очень хорошие спичрайтеры и медиаконсультанты.

Меня бесит эта французская напыщенность. Их армия сдохла бы очень быстро. Их гражданское общество тоже вряд ли было бы готово к такому вызову. Нормальные люди это понимают и не позволяют себе такие высокопарные комментарии.

Фотосессия Зеленских для Vogue получила много восхищенных отзывов. Но было и немало критики. Как на работы Лейбовиц отреагировали французы? Видели ли вы, чтобы кто-нибудь из знаменитых людей Франции участвовал во флешмобе #sitlikeagirl?

Нет, не видела. Французы говорили, что хорошие фотографии. Говорили, что сидит уставшая женщина, и это – лицо войны. Для меня, как для многих, лицом войны является женщина-военный, женщина-медик, женщина-волонтер. Но немедийный человек не привлекает столько внимания мировых СМИ.

Это была типичная фотография для Лейбовиц. Без каких-либо там гламурных деталей. Мне понравилось.

"Людям легче верить, что достаточно убить какое-нибудь одно чудовище"

Почти за месяц до полномасштабного вторжения глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращался ко всем очарованным "российской культурой" и говорил, что возле границ Украины не видит ни балерин, ни поэтов. Сезоны Дягилева. Достоевский. Что нам делать, чтобы эта романтизация, наконец, прошла раз и навсегда?

Эта ситуация с газом многое скажет. Ситуация с абсолютно жлобскими россиянами, которые в Европе рассказывают, как они ненавидят демократические ценности, а в России – все классно, тоже красноречива.

Я думаю, что нужно много говорить о преступлениях. Проводить суды.

Французы как-то упорно не хотят видеть, что Россия и Путин – это не две отдельные вещи. Далее рассказывают о запуганном и угнетенном прекрасном народе. Показываешь уровень поддержки Путина, а французы говорят, что это – фальсификация. Людям легче верить, что достаточно убить какое-то одно чудовище, и вдруг побегут золотые единороги. А они ведь не побегут.

Как во Франции освещали этот фарс с якобы смертью Дарьи Дугиной? Когда сначала показывают охваченный огнем автомобиль, а потом в гроб кладут тело, как из мультика о Белоснежке.

Над этим посмеялись. Особенно с "убийцы" – дамочки с надутыми губами, ребенком и котом. Типичная убийца. Профи. Шито белыми нитками. Кажется, что в этом ФСБ одни дебилы какие-то сидят. Все сгорело, а потом лежит божий ангел в кокошнике.

"В Украине будет спрос на хеппи энды"

Когда у вас возникла идея курса "Терапевтическое письмо с Карпой"?

В какой-то момент я почувствовала, что чувствую себя довольно плохо, когда ничего не пишу. Хотя бы один абзац текста – и уже не кажется, что день прошел зря. Я начала писать, поняла, как оно работает, и захотела перебросить этот лайфхак другим людям.

Поговорила со своим психологом. Она сказала: да, это классно. Помогает работать с базовыми эмоциями, которые больше всего мучают. Чувство вины, апатия, фиксации на одной мысли, страх, боль. Со всем этим мы работали с помощью текста. Я объясняла, как писать, какие слова использовать, к кому обращаться. Это очень помогло.

"Терапевтическое письмо с Карпой" – литературный курс, который Ирена запустила во время полномасштабной войны.

Люди уже пишут о войне? Или пока не готовы делиться пережитым травматическим опытом?

Многие уже пишут. Есть такие очень свежие следы, и люди о них пишут. Кто-то позже к этому подойдет. Но на самом деле этот курс – скорая помощь. Когда есть что-нибудь свежее, и оно блокирует так, что не можешь двигаться. Гнев или обида. С этим можно очень быстро справиться с помощью письма.

Как думаете, на что в ближайшем будущем будет больше спроса у читателей: легкие истории о сложном или книги, наполненные горем?

Я думаю, на хеппи энды. В послевоенное время оживают легкие формы. Даже в моде. Именно после войны Dior создал свои платья в цветочек.

Будет спрос на цвета и комедию. Даже сейчас стендапы действуют лучше, чем разговоры на серьезную тематику.

Серьезная тематика нужна обществу, у которого все очень хорошо, чтобы чуть-чуть встряхнуть. Даже моя новая книга все равно написана так, чтобы ее можно было легко читать.

Возможно, следующее, что я выдам, будет совсем смешным и легким. Просто потому, что я должна поддержать людей. Искусство в принципе должно развлекать.



Ирена Карпа / Фото из инстаграма

Рукопись "Только никому об этом не говори" (новость, которая вышла в #книголав – 24 канал) вы завершили до 24 февраля?

Я закончила ее еще весной 2021 года.

Не было ли соблазна ее переделать, актуализировать и вплести истории войны и помощи?

Был, но это совсем другое время. Ковидный Париж. Чтобы переписать под современные реалии, мне пришлось бы полностью менять историю.



Только никому об этом не говори / Фото Книголов

Благодарю вас за разговор.

Что первое вы сделаете после победы?

Поеду в горы, чтобы побыть в тишине. Но перед этим, конечно, выпью за победу.

8 декабря у вас – День рождения. Какое желание вы загадываете в этом году в свой праздник?

Чтобы р*сня сдохла.