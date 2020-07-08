О коронавирусе у Елены Зеленской, ее лечении и последствиях медреформы для семьи главного санитарного врача Украины – читайте в третьей части интервью в программе "Перекрестный допрос" с Виктором Ляшко.

Также в эфире 24 канала он ответил, есть ли смысл делать ИФА-тесты украинцам и рассказал о своих президентских и мэрские амбиции.

О коронавирусе у Елены Зеленской

Что вы знаете о состоянии жены президента?

Наверное, то, что и вы. Что она была выписана из больницы и ПЦР показал отрицательный тест. Поэтому можно сказать, что она выздоровела от коронавирусной болезни.

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Почему ее лечили в "Феофании"? "Феофания" входит в список тех больниц, куда госпитализируют с коронавирусом?

В Госуправлении делами есть своя медицинская часть – именно они определяют, куда госпитализируют и как госпитализируют. Когда мы говорим о нашей системе, где НСЗУ определяли списки учреждений здравоохранения – они касаются именно тех больниц, которые заключили контракты с НСЗУ. Но параллельное постановление, которое предусматривает доплаты за лечение коронавирусной болезни, предполагает, что каждый орган центральной исполнительной власти или орган со специальным статусом также своими приказами определяет определенные больницы, в которые госпитализируются больные с коронавирусной болезнью.

Минздрав свои подчиненные заведения также определил специальным указом, в котором они не финансируются так, как финансируются все другие заведения, подписавшие контракты с НСЗУ.

Так "Феофания" входит в список тех больниц?

Наверное.

Вы должны знать.

Почему?

Вы – замглавы Минздрава, главный санитарный врач.

Я же не работаю в Государственном управлении делами.

Но вы знаете возможности "Феофании".

Если лечат и оказывают медицинскую помощь, то, наверное, да.

Справка. Больница "Феофания" на своем сайте опубликовала локальный клинический протокол, учитывающий режим работы, дезинфекции на время эпидемии и действия персонала отделения анестезиологии и интенсивной терапии при поступлении пациента, больного COVID-19.

Хотела задать еще один уточняющий вопрос. А у вас есть данные о том, где заразилась жена президента? Это не он ее заразил?

У меня нет таких данных.

Вы – главный санитарный врач страны, у вас должны быть данные обо всех. Тем более, о жене президента.

Видите, я открыл вам секрет, каких данных у меня нет.

Это должен был бы кто-то исследовать. Кто должен был анализировать круг ее контактов?

Для этого в Государственном управлении делами есть отдельная медицинская служба, отдельные эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, записывают и работают с контактами.

Но чисто по-человечески, вы не думаете, что это он мог ее заразить, когда вы, например, были без масок в Хмельницком?

Насколько мне известно, президент проходит ПЦР-тестирование.

Так может быть, что у него сильнее иммунитет, и он не заболел, а она заболела?

Если бы у него было бессимптомно, то ПЦР-тестирование также могло бы показать.

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А президент не болел?

Не болел. Насколько мне известно.

Он делал тест на антитела, вы не знаете? Может, у него было бессимптомное.

Не знаю. У меня нет.

Стоит ли делать ИФА-тесты

Вы как часто делаете ПЦР-тесты? Не болел ли кто в вашем окружении?

В моем окружении не болели, но ПЦР-тест и ИФА-тест делал один раз.

Отрицательный?

Отрицательный.

Как вы считаете, есть ли смысл вообще делать этот ИФА-тест на антитела?

Только тогда, когда рекомендует врач.

А почему врач может рекомендовать это?

Потому что там есть четкий алгоритм – когда мы это прописываем и как это прописываем, когда врач рекомендует ИФА. В частности, если мы говорим о диагностике, то мы говорим о том, что в случае, если отобрали образец на ПЦР-исследование и есть очередь (а она может создаться в лаборатории из-за вспышки или массового поступления количества образцов), то желательно сделать сразу ИФА-тест на иммуноглобулин М, который показывает активный процесс. И в случае, если ИФА-тест на иммуноглобулин М положительный, то сразу принимаются меры, к которым должны прибегать при коронавирусной болезни.

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При этом никто не отменяет проведение исследования методом ПЦР. Скрининг и наличие иммуноглобулинов IgG, которые подтверждают то, что человек переболел и сформировался иммунитет – можно, при желании, сделать в частной лаборатории. И скрининговые – это то, что прорабатывают уже эпидемиологи для проведения тех или иных исследований.

Я, собственно, и хочу понять, есть ли смысл человеку платить деньги и делать тест на антитела? Правильно ли, что человек будет думать после этого, что он уже не заразится коронавирусом, если вдруг он получит результат, что у него есть те антитела?

Ну, на конкретный период времени, если у человека есть антитела, значит он контактировал и у него есть иммунитет. Как долго продлится этот иммунитет – пока сказать никто не может. Проводятся исследования.

То есть мы все еще очень мало знаем об этой болезни?

Конечно, болезнь новая.

Об участии в местных и президентских выборах

Давайте поговорим о ваших амбициях, о вашем будущем в политике. Вам вполне серьезно предлагали в Офисе Президента попробовать себя в гонке мэра столицы?

Если будут предлагать, будет официальная позиция. Многие предлагают, пишут.

Еще не предлагали? Президент сказал, что он с вами говорил об этом.

Но вопрос в том, что я нахожусь на должности заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача. Моя задача сегодня – бороться с коронавирусной болезнью и наладить, запустить систему противоэпидемической защиты для того, чтобы она работала, независимо от того, кто возглавляет ее, какие у кого политические амбиции. Надо, чтобы работала система. 100% времени сегодня уходит именно в это русло.

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Это значит да или нет? Вы пойдете, если вам предложат, или нет?

Я вам могу точно сказать, что на выборах по Черниговской области в народные депутаты фамилия Ляшко точно будет в списке.

Но это не ваша фамилия. А в списках кандидатов в мэры Киева, если будет фамилия Ляшко, это будет ваша фамилия?

Ну вы же слышали о праймериз, которые будут у "Слуги народа"…

Вы в них будете участвовать? Или вы – вне конкурса?

Смотрите, я сейчас занимаюсь вопросом здесь и конкретно реагирую на ситуацию, которая складывается. Постоянно в динамике, постоянно в движении, без выходных. Мы занимаемся борьбой с коронавирусной болезнью и восстановлением системы противоэпидемической защиты.

Это надо рассматривать, как предвыборную кампанию?

Куда? К 2029 году?

В мэры. Ну, давайте о 2029 годе, вы пошутили или нет, что вы хотели бы быть президентом

Смотрите, у каждого человека могут быть мэрские амбиции, президентские амбиции, амбиции народного депутата, министра, но вопрос в чем? Каждый человек должен, находясь на посту – моя точка зрения и мое отношение к этому процессу – если я нахожусь на этой должности, я должен отдаваться этому посту полностью для того, чтобы сделать все возможное и все от меня зависящее, чтобы спасти жизнь и здоровье украинцев.

Но политические амбиции у вас есть, я правильно понимаю?

Я сейчас уже политик. И поэтому с удивлением смотрю, почему меня спрашивают, есть ли у меня политические амбиции.

Потому что я у вас спрашиваю, есть ли у вас мэрские амбиции, вы не отвечаете на этот вопрос.

Заместитель министра, по закону, это – политическая должность. Так есть ли у меня амбиции политика? Если я пришел на позицию заместителя министра, то я пришел в политическую сферу. Но в политической сфере также должны быть профессионалы. И, когда мы говорим о том, что я нахожусь сейчас на этой должности – я хочу, чтобы меня оценивали как профессионала в конкретной сфере борьбы, например, сейчас с коронавирусом и восстановлением системы противоэпидемической защиты.

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Потому что когда политики используют сегодня уже определенные вещи, услышав слухи, что кто-то куда-то баллотируется, потому что имеет президентские амбиции и этим самым начинают выкручивать определенные факты, искажая само отношение даже к должности главного государственного санитарного врача... Я считаю, это – неправильно. Когда будут заявления об определенных мэрских амбициях, будут начинаться выборы, тогда, пожалуйста, давайте будем дискутировать.

Кто хочет сегодня подискутировать относительно коронавирусной болезни, относительно карантинных мер, относительно влияния на экономику,

– я готов дискутировать с кем-либо.

Хотите от меня услышать, что надо сделать кандидатам в мэры Киева или любого другого города касательно формирования позиции "здоровый город", как это предусматривают европейские характеристики ВОЗ – я готов каждому рассказать и показать. Я думаю, если все подхватят такие инициативы и реализуют их – украинцы будут здоровее и таких проблем с готовностью к реагированию, которые у нас возникают постоянно в каждом городе, в каждом отдельно взятом населенном пункте, не должно быть. Поэтому главное – сообща двигаться к цели, а не использовать определенные амбиции.

С самого начала эпидемии вы были тем человеком, с которым у всех ассоциировалась в принципе борьба с коронавирусом и вообще позиция власти в этой непростой ситуации. Вам не было обидно, когда министром здравоохранения назначили не вас?

Еще раз: главная задача, находясь на посту, – преодолеть эпидемию с как можно меньшими последствиями для жизни и здоровья украинцев. Без разницы, кто из команды делает брифинг, представляет результаты или формирует то или иное доверие. Если это положительно влияет на ситуацию в стране, я буду только поддерживать двумя руками.

Вы просто видите сейчас картинку только с одной стороны – то, что можно видеть только с этой стороны. А если бы прожить день-два в системе Минздрава, особенно прожить это в период апреля – это один из самых тяжелых периодов – совсем другая картинка вырисовывается. О том, что вытранслевывается, что строится.



Виктор Ляшко: "У каждого могут быть мэрские или президентские амбиции" / Фото 24 канала

Поэтому для меня самым крупным разочарованием в этот период эпидемии стала позиция некоторых экспертов, которые являются эпидемиологами, которые понимают, что происходит в системе здравоохранения, что происходит в системе Минздрава, и их транслирование проблем, которое может негативно влиять на восприятие того, что происходило.

Вот это для меня – невосприимчивая позиция. Если у вас есть знания и есть желание помочь – пожалуйста, приглашаю в команду, вакансии есть в министерстве, вакансии есть в учреждениях здравоохранения, вакансии есть везде. Приходите, помогайте. Потому что это – реально государственническое дело. Потом начнется политика – играйте в политику. Нельзя во время эпидемии начинать расшатывать лодку, которая плывет, и уверенно плывет к победе.

О медицинской реформе

Вы работали в команде Ульяны Супрун, сейчас вы работаете в команде Максима Степанова. И это совсем 2 разные позиции по медицинской реформе, которую начала, собственно, Ульяна Супрун. Я так понимаю, что когда вы работали и если вы работали с Супрун, вы должны были бы разделять ее видение и видение предыдущей команды того, как должна развиваться медицинская реформа в Украине. Сейчас отношение к этому совсем другое. Каково ваше отношение: должна ли она быть приостановлена, пересмотрена и как-то иначе нужно реформировать медицинскую систему?

Я работал в команде Ульяны Супрун, Зоряны Скалецкой, Ильи Емца и Максима Степанова – 4-х министров. Это значит, что во мне ценят все-таки не политическую окраску, а экспертность и профессионализм. Поэтому в любой команде буду делать все для того, чтобы реформа, которая делается, в первую очередь обеспечила эффективную помощь пациенту и подняла статус и реноме врача, который оказывает эту медицинскую помощь.

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Поэтому все вещи, о которых мы говорим, а у меня был там узкий сектор: это туберкулез, ВИЧ/СПИД, система общественного здоровья. Это зона ответственности моя и линия реформирования, которая идет из команды Супрун, и к этому времени она неизменна. Мы должны выстроить такую систему, которая будет эффективно реагировать и обеспечивать оказание медицинской помощи.

Относительно того, что изменилось в этот период времени, то изменились подходы и они должны быть изменены к финансированию больниц инфекционного профиля или отделений инфекционного профиля, поскольку там оплата за услугу не всегда будет срабатывать. Там нужно финансировать и готовность к реагированию, поскольку мы не можем заранее предсказать, какая эпидемия, вспышка может произойти. И только оплачивать после того, как уже произошла эпидемия, это не всегда состоятельно. Надо иметь минимальный уровень, но который сможет реагировать месяц, два, три в условиях глобальных вызовов, с которыми мы столкнулись с коронавирусной болезнью.

Но ваше личное отношение к медреформе? Вы сталкиваетесь вообще с системой, вы ходите в государственные клиники, пользуетесь услугами государственных врачей?

Лично услугами не пользовался, кроме иммунопрофилактики. Потому что я каждый год вакцинируюсь от гриппа и недавно вакцинировался в очередной раз через 10 лет от дифтерии, столбняка.

То есть, вы на собственном опыте не можете оценить, насколько эффективной была та реформа?

У меня жена работала стоматологом. Ее реформа задела "полным ходом". Она работала в государственной стоматологии и была уволена во время реформы, проводившейся, именно вот второго звена.

А почему?

Потому что стоматология была ликвидирована. Преимущественно осталась определенная стоматология в рамках пакета, который оплачивается.

То есть, она работала в государственной больнице?

Да. Теперь сейчас государственная больница не может удержать такой штат стоматологов, поскольку…

Поскольку эти услуги не входят в оплачиваемый пакет.

Да, в весь полный пакет не включены.

И стоматологов уволили из-за этого из государственных больниц?

Да.

Что известно о втором этапе медреформы? Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена.

Действующее правительство и президент неоднократно говорили о блокировании реформы. Но критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями.



Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

То есть, фактически, на таком личностном уровне вы, скорее, противник медицинской реформы? Исходя из личного опыта.

Я за реформу, которая будет помогать пациенту и оказывать качественную эффективную медицинскую помощь больному. Когда мы говорим о пакете программы медицинских гарантий, я за то, если это бесплатный пакет для пациента, то он должен быть полностью бесплатным и полностью покрыть все потребности.

Что было сделано неправильно, чтобы это так было сейчас?

Сейчас я скажу, что вопрос был относительно инфекционной службы. Я говорил, что оплата за случай – мы не учли готовность больницы. Это проблема и наши терапевтические отделения не готовы перепрофилироваться и оказывать сразу медицинскую помощь больным с инфекционными болезнями.

Это, скорее, исключение из системы в целом?

Во втором вопросе – это то, что я опять же говорил. Когда мы говорим о бюджете, то давайте посмотрим, что предусматривает закон о финансовых гарантиях. И он не был обеспечен полностью, мы не просчитали зарплату – 250% от средней рыночной зарплаты на июль 2019 года. Нет стимула подъема зарплаты медицинским работникам. И будет такой диссонанс, по сравнению с первичным звеном, когда зарплата совсем другая, чем для врачей вторички. И опять же – пакеты, которые были разработаны и утверждены, не покрывали стопроцентную потребность. Это привело бы к тому, что надо было искать финансирование или пациенту, его родственникам, или другим благотворительным организациям.

Вы понимаете, в каком направлении дальше будет развиваться ситуация? Что будет меняться в этом?

Куда мы движемся?

Да.

Мы движемся к тому, что должны быть перечислены пакеты, которые будут показывать их реальную стоимость. Должен быть увеличен бюджет на систему здравоохранения и оплачено ту услугу, которая должна обеспечить эффективную медицинскую помощь непосредственно пациенту с той или иной болезнью или состоянием.

То есть, это единственное, что будет пересмотрено, – стоимость пакетов услуг? Все остальное, то, что придумано предыдущей командой, останется?

Есть вопросы. Создан ряд экспертных групп, есть медицинский совет, который возглавляет министр здравоохранения. Дальше вопросы будут пересматривать все подходы. Сейчас вектор такой. Дальше –будет видно.