Про коронавірус в Олени Зеленської, її лікування та наслідки медреформи для родини головного санітарного лікаря України – читайте в третій частині інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" з Віктором Ляшком.

Також в ефірі 24 каналу він відповів, чи є сенс робити ІФА-тести українцям та розповів про свої президентські та мерські амбіції.

Про коронавірус в Олени Зеленської

Що ви знаєте про стан дружини президента?

Напевне, те, що й ви. Що вона була виписана з лікарні і ПЛР показав негативний тест. Тому можна сказати, що вона одужала від коронавірусної хвороби.

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Чому її лікували в "Феофанії"? "Феофанія" входить у перелік тих лікарень, куди госпіталізують з коронавірусом?

У Держуправлінні справами є своя медична частина – саме вони визначають, куди госпіталізують і як госпіталізують. Коли ми говоримо про нашу систему, де НСЗУ визначали переліки закладів охорони здоров'я – вони стосуються саме тих лікарень, які заключили контракти з НСЗУ. Та паралельна постанова, яка передбачає доплати за лікування коронавірусної хвороби, передбачає, що кожен орган центральної виконавчої влади або орган зі спеціальним статусом також своїми наказами визначає певні лікарні, в які госпіталізуються хворі з коронавірусною хворобою.

МОЗ свої підпорядковані заклади також визначило спеціальним наказом, у якому вони не фінансуються так, як фінансуються всі інші заклади, які підписали контракти з НСЗУ.

Так "Феофанія" входить у перелік тих лікарень?

Напевно.

Ви маєте знати.

Чому?

Ви – заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар.

Я ж не працюю у Державному управлінні справами.

Але ви знаєте можливості "Феофанії".

Якщо лікують і надають медичну допомогу, то, напевно, так.

Довідка. Лікарня "Феофанія" на своєму сайті опублікувала локальний клінічний протокол, який враховує режим роботи, дезінфекції на час епідемії та дії персоналу відділення анестезіології та інтенсивної терапії при надходженні пацієнта, хворого на COVID-19.

Хотіла поставити ще одне питання уточнювальне. А у вас є дані про те, де заразилась дружина президента? Це не він її заразив?

У мене немає таких даних.

Ви – головний санітарний лікар країни, у вас мають бути дані про все. Тим більше, про дружину президента.

Бачите, я відкрив вам секрет, яких даних у мене немає.

Це мав би хтось досліджувати. Хто мав аналізувати коло її контактів?

Для цього в Державному управлінні справами є окрема медична служба, окремі епідеміологи, які проводять епідрозслідування, нотують і працюють з контактами.

Але чисто по-людськи, ви не думаєте, що це він міг її заразити, коли ви, наприклад, були без масок у Хмельницькому?

Наскільки мені відомо, президент проходить ПЛР-тестування.

Так може бути, що в нього сильніший імунітет, і він не захворів, а вона захворіла?

Якби в нього було безсимптомно, то ПЛР-тестування також могло б показати.

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А президент не хворів?

Не хворів. Наскільки мені відомо.

Він робив тест на антитіла, ви не знаєте? Може, в нього було безсимптомне.

Не знаю. У мене немає.

Чи варто робити ІФА-тести

Ви як часто робите ПЛР-тести? Чи не хворів хтось у вашому оточенні?

У моєму оточенні не хворіли, але ПЛР-тест й ІФА-тест робив один раз.

Негативний?

Негативний.

Як ви вважаєте, чи є сенс взагалі робити цей ІФА-тест на антитіла?

Тільки тоді, коли рекомендує лікар.

А чому лікар може це рекомендувати?

Тому що там є чіткий алгоритм – коли ми це прописуємо і як це прописуємо, коли лікар рекомендує ІФА. Зокрема, якщо ми говоримо про діагностику, то ми говоримо про те, що у разі, якщо відібрали зразок на ПЛР-дослідження і є черга, (а вона може створитися в лабораторії через спалах чи масове надходження кількості зразків), то бажано зробити одразу ІФА-тест на імуноглобулін М, який показує активний процес. І у разі, якщо ІФА-тест на імуноглобулін М позитивний, то одразу вживаються заходи, які повинні вживатися при коронавірусній хворобі.

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При цьому ніхто не скасовує проведення дослідження методом ПЛР. Скринінг і наявність імуноглобулінів IgG, які підтверджують те, що людина перехворіла і сформувався імунітет – можна, за бажання, зробити у приватній лабораторії. І скринінгові – це те, що пропрацьовують уже епідеміологи для проведення тих чи інших досліджень.

Я, власне, і хочу зрозуміти, чи є сенс людині платити гроші й робити тест на антитіла? Чи правильно, що вона буде думати після цього, що вона уже не заразиться на коронавірус, якщо раптом вона отримає результат, що у неї є ті антитіла?

Ну, на конкретний період часу, якщо у неї є антитіла, значить вона контактувала і в неї є імунітет. Як довго триватиме цей імунітет – поки що сказати ніхто не може. Проводяться дослідження.

Тобто ми все ще дуже мало знаємо про цю хворобу?

Звичайно, хвороба нова.

Про участь в місцевих і президентських виборах

Давайте поговоримо про ваші амбіції, про ваше майбутнє в політиці. Вам цілком серйозно пропонували в Офісі Президента спробувати себе в перегонах мера столиці?

Якщо будуть пропонувати, буде офіційна позиція. Багато хто пропонує, пише.

Ще не пропонував? Президент сказав, що він з вами говорив про це.

Але питання в тому, що я перебуваю на посаді заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря. Моє завдання сьогодні – боротися з коронавірусною хворобою і налагодити, запустити систему протиепідемічного захисту для того, щоб вона працювала, незалежно від того, хто очолює її, які політичні у кого амбіції. Треба, щоб працювала система. 100% часу сьогодні йде саме в це русло.

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Це означає так чи ні? Ви підете, якщо вам запропонують, чи ні?

Я вам можу точно сказати, що на виборах по Чернігівській області в народні депутати прізвище Ляшко точно буде в списку.

Але це не ваше прізвище. А в списках кандидатів у мери Києва, якщо буде прізвище Ляшко, це буде ваше прізвище?

Ну ви ж чули про праймеріз, які будуть в "Слуги народу"…

Ви у них будете брати участь? Чи ви – поза конкурсом?

Дивіться, я зараз займаюся питанням тут і конкретно реагую на ситуацію, яка складається. Постійно в динаміці, постійно в русі, без вихідних. Ми займаємося боротьбою з коронавірусною хворобою і відновленням системи протиепідемічного захисту.

Це треба розглядати, як передвиборчу кампанію?

Куди? До 2029 року?

В мери. Ну, давайте про 2029 рік, ви пожартували чи ні, що ви хотіли би бути президентом

Дивіться, у кожної людини можуть бути мерські амбіції, президентські амбіції, амбіції народного депутата, міністра, але питання в чому? Кожна людина повинна, перебуваючи на посаді – моя точка зору й моє ставлення до цього процесу – якщо я перебуваю на цій посаді, я повинен віддаватися цій посаді повністю для того, щоб зробити все можливе і все від мене залежне, щоб врятувати життя і здоров'я українців.

Але політичні амбіції у вас є, я правильно розумію?

Я зараз уже політик. І тому з подивом дивлюся, чому мене запитують, чи є у мене політичні амбіції.

Бо я у вас питаю, чи є у вас амбіції мерські, ви не відповідаєте на це питання.

Заступник міністра, за законом, це – політична посада. То чи є у мене амбіції політика? Якщо я прийшов на позицію заступника міністра, то я прийшов у політичну сферу. Але в політичній сфері також повинні бути професіонали. І, коли ми говоримо про те, що я перебуваю зараз на цій посаді – я хочу, щоб мене оцінювали як професіонала у конкретній сфері боротьби, наприклад, зараз з коронавірусом і відновленням системи протиепідемічного захисту.

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Бо коли політики використовують сьогодні вже певні речі, почувши чутки, що хтось кудись балотується, бо має президентські амбіції і цим самим розпочинають викручувати певні факти, спотворюючи саме ставлення навіть до посади головного державного санітарного лікаря... Я вважаю, це – неправильно. Коли будуть заяви про певні мерські амбіції, будуть розпочинатися вибори, тоді, будь ласка, давайте будемо ставати й дискутувати.

Хто хоче сьогодні подискутувати щодо коронавірусної хвороби, щодо карантинних заходів, щодо впливу на економіку – я готовий дискутувати з будь-ким.

Хочете від мене почути, що треба зробити кандидатам у мери Києва або будь-якого іншого міста стосовно формування позиції "здорове місто", як це передбачають європейські ВООЗівські характеристики – я готовий кожному розказати й показати. Я думаю, якщо всі підхоплять такі ініціативи і реалізують їх – українці будуть здоровішими і таких проблем з готовністю до реагування, які в нас виникають постійно у кожному місті, в кожному окремо взятому населеному пункті, не повинно бути. Тому головне – спільно рухатися до цілі, а не використовувати певні амбіції.

Від самого початку епідемії ви були тією людиною, з якою в усіх асоціювалася в принципі боротьба з коронавірусом і взагалі позиція влади у цій непростій ситуації. Вам не було образливо, коли міністром охорони здоров'я призначили не вас?

Ще раз: головне завдання, перебуваючи на посаді, – подолати епідемію з якомога меншими наслідками для життя і здоров'я українців. Без різниці, хто з команди робить брифінг, представляє результати або формує ту чи іншу довіру. Якщо це позитивно впливає на ситуацію в країні, я буду тільки це підтримувати двома руками.

Ви просто бачите зараз картинку тільки з однієї сторони – те, що можна бачити тільки з цієї сторони. А якби прожити день-два в системі МОЗ, особливо прожити це в період квітня – це один з найтяжчих періодів – зовсім інша картинка вимальовується. Про те, що витрансльовується, що будується.

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Тому для мене найбільшим таким розчаруванням в цей період епідемії стала позиція деяких експертів, які є епідеміологами, які розуміють, що відбувається в системі охорони здоров'я, що відбувається в системі МОЗ, і їхнє транслювання проблем, яке може негативно впливати на сприйняття того, що відбувалося.

От це для мене – несприйнятлива позиція. Якщо ти маєш знання і маєш бажання допомогти – будь ласка, запрошую в команду, вакансії є у міністерстві, вакансії є в закладах охорони здоров'я, вакансії є скрізь. Приходьте, допомагайте. Бо це – реально державницька справа. Потім розпочнеться політика – грайтеся в політику. Не можна під час епідемії розпочинати розхитувати човен, який пливе, і впевнено пливе до перемоги.

Про медичну реформу

Ви працювали в команді Уляни Супрун, зараз ви працюєте в команді Максима Степанова. І це зовсім 2 різні позиції щодо медичної реформи, яку почала, власне, Уляна Супрун. Я так розумію, що коли ви працювали і якщо ви працювали з Супрун, ви мали б розділяти її бачення і бачення попередньої команди того, як має розвиватися медична реформа в Україні. Зараз ставлення до цього зовсім інше. Яке ваше ставлення: чи має вона бути призупинена, переглянута і якось інакше потрібно реформувати медичну систему?

Я працював в команді Уляни Супрун, Зоряни Скалецької, Іллі Ємця і Максима Степанова – 4-х міністрів. Це значить, що у мені цінують все-таки не політичне забарвлення, а експертність і професіоналізм. Тому в будь-якій команді робитиму все для того, щоб реформа, яка робиться, насамперед забезпечила ефективну допомогу пацієнту і підняла статус і реноме лікаря, який надає цю медичну допомогу.

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Тому всі речі, про які ми говоримо, а в мене був там вузький сектор: це туберкульоз, ВІЛ/СНІД, система громадського здоров'я. Це зона відповідальності моя і лінія реформування, яка іде з команди Супрун, і до цього часу вона незмінна. Ми повинні вибудувати таку система, яка буде ефективно реагувати і забезпечувати надання медичної допомоги.

Щодо того, що змінилось в цей період часу, то змінились підходи і вони повинні бути змінені до фінансування лікарень інфекційного профілю або відділень інфекційного профілю, оскільки там оплата за послугу не завжди спрацьовуватиме. Там потрібно фінансувати і готовність до реагування, оскільки ми не можемо наперед передбачити, яка епідемія, який спалах може відбутися. І тільки оплачувати після того, як вже відбулась епідемія, це не завжди спроможно. Треба мати мінімальний рівень, але який зможе реагувати місяць, два, три в умовах глобальних викликів, з якими ми зіштовхнулись з коронавірусною хворобою.

Але ваше особисте ставлення до медреформи? Ви зіштовхуєтесь взагалі з системою, ви ходите в державні клініки, користуєтесь послугами державних лікарів?

Особисто послугами не користувався, крім імунопрофілактики. Бо я щороку вакцинуюсь від грипу і нещодавно вакцинувався вкотре через 10 років від дифтерії, правця.

Тобто, ви на власному досвіді не можете оцінити, наскільки ефективною була та реформа?

В мене дружина працювала стоматологом. Її реформа зачепила "повним ходом". Вона працювала в державній стоматології і була звільнена під час реформи, яка запроваджувалась, саме ось другої ланки.

А чому?

Тому що стоматологія була ліквідована. Переважно залишилась певна стоматологія в рамках пакету, який оплачується.

Тобто, вона працювала в державній лікарні?

Так. Тепер зараз державна лікарня не може утримати такий штат стоматологів, оскільки…

Оскільки ці послуги не входять в оплачуваний пакет.

Так, у весь повний пакет не включені.

І стоматологів звільнили через це з державних лікарень?

Так.

Що відомо про другий етап медреформи? Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки.

Чинний уряд та президент неодноразово говорили про блокування реформи. Але критики прихильників змін в Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно чинних в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.

Тобто, фактично, на такому особистісному рівні ви, швидше, противник медичної реформи? Виходячи з особистого досвіду.

Я за реформу, яка буде допомагати пацієнту і надавати якісну ефективну медичну допомогу хворому. Коли ми говоримо про пакет програми медичних гарантій, я за те, якщо це безкоштовний пакет для пацієнта, то він повинен бути повністю безкоштовним і покрити повністю всі потреби.

Що було зроблено неправильно, щоб це так було зараз?

Зараз я скажу, що питання було щодо інфекційної служби. Я говорив, що оплата за випадок – ми не врахували готовність лікарні. Це є проблема і наші терапевтичні відділення не готові перепрофільовуватись і надавати відразу медичну допомогу хворим з інфекційними хворобами.

Це, швидше, виняток з системи загалом?

В другому питанні – це те, що я знову ж таки говорив. Коли ми говоримо про бюджет, то давайте подивимося, що передбачає закон про фінансові гарантії. І він не був забезпечений повністю, ми не прорахували зарплату – 250% від середньої ринкової зарплати на липень 2019 року. Немає стимулу підйому зарплати медичним працівникам. І буде такий дисонанс, у порівнянні з первинною ланкою, коли зарплата зовсім інша, ніж для лікарів вторинки. І знову ж таки – пакети, які були розроблені і затверджені, не покривали стовідсоткову потребу. Це призвело б до того, що треба було шукати фінансування чи пацієнту, його родичам, чи іншим благодійним організаціям.

Ви розумієте, в якому напряму далі буде розвиватися ситуація? Що буде змінюватися в цьому?

Куди ми рухаємось?

Так.

Ми рухаємось до того, що повинні бути перераховані пакети, які показуватимуть їхню реальну вартість. Повинен бути збільшений бюджет на систему охорони здоров'я і оплачено ту послугу, яка повинна забезпечити ефективну медичну допомогу безпосередньо пацієнту з тією чи іншою хворобою або станом.

Тобто, це єдине, що буде переглянуто, – вартість пакетів послуг? Все решта, те, що придумано попередньою командою, лишиться?

Є питання. Створено низку експертних груп, є медична рада, яку очолює міністр охорони здоров'я. Далі питання будуть переглядати всі підходи. Зараз вектор такий. Надалі – будемо бачити.