Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что слова Лукашенко о событиях на территории Курской области являются скрытыми заявлениями Владимира Путина. Кремлевскому диктатору надо было подать сигнал, что он готов к переговорам с Украиной, несмотря на его многочисленные высказывания для российской публики об обратном.

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Роль Лукашенко

По мнению Игоря Чаленко, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, если он начнет выполнять абсолютно все указания Путина, то потеряет свою власть. Он пытается уклоняться от кремлевского влияния.

В каждом ответе Лукашенко во время интервью есть "двойное дно". Он якобы поддерживает Путина, но на самом деле нет. Я думаю, Лукашенко сейчас постоянно посылает определенные сигналы Западу относительно его договороспособности,

– предположил политолог.

Он напомнил, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси издал приказ о "помиловании" незаконно заключенных в его стране. Также диктатор ввел в односторонней позиции безвизовый режим для стран Евросоюза.

Это следует рассматривать как сигнал Лукашенко, который хочет вернуть себе частичную субъектность, чтобы показать, что он не является куклой в руках Путина. Беларусь – не настоящий союзник России, как бы того не хотел кремлевский диктатор,

– сказал Игорь Чаленко.