Лукашенко готов позволить Путину применить ядерное оружие, которое привезли в Беларусь

В апреле 2024 года Александр Лукашенко заявил, что Россия разместила в Беларуси несколько десятков ядерных боеприпасов. Сейчас же он готов позволить российскому диктатору применить его с территории страны.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью для BBC. Лукашенко убежден, что Путин не сделает этого без его разрешения.

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Лукашенко может позволить Путину применить ядерное оружие

На фоне того, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, журналист спросил у Лукашенко, готов ли Владимир Путин использовать его по Украине. Белорусский диктатор сразу же заверил, что глава Кремля никогда не применит его без его согласия.

Однако очевидно ждать этого согласия Путину не придется, поскольку Лукашенко заявил о полной готовности одобрить соответствующее решение Москвы.

Я полностью готов, иначе зачем это оружие? Но только если в Беларусь ступит сапог одного (иностранного – 24 Канал) солдата. Мы не планируем ни на кого нападать,

– заявил он.

Что еще он заявил в интервью

Лукашенко также заявил, что Украина "вела себя враждебно" в отношении Минска. По его словам, это и стало основной причиной для поддержки России в войне против Украины.

Он припомнил, что наше государство ввело санкции против Беларуси "раньше англосаксов", а также якобы запретила полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины.