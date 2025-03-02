Макрон хочет установить в Украине перемирие на месяц с запретом на удары по энергоструктуре

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает франко-британский план перемирия для Украины на месяц "в воздухе, на море и в энергетике. Он не верит в договоренности США и России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Fiagro.

Смотрите также В Лондоне завершился саммит лидеров Европы по Украине: ключевые заявления и все, что надо знать

Что говорил Макрон в интервью

Эммануэль Макрон отметил, что Европа не верит в перемирие, достигнутое только американцами и россиянами. По его словам, Путин будет пытаться унизить Украину, в частности через ее демилитаризацию.

Альтернативой может стать перемирие "в воздухе, на море и в энергетическом секторе", которое продлится месяц. Это будет гарантировать европейцам место за столом переговоров.

Мы знаем, как его измерить. Вы должны понимать, что сегодняшняя линия фронта – это эквивалент линии Париж-Будапешт,

– говорит Макрон.

По словам президента Франции, европейских войск не будет на украинской земле в ближайшие недели. Солдаты будут развернуты на местах только на более позднем этапе.

Французская армия может пойти на размещение ядерного оружия в странах-партнерах во взаимодействии с их армиями, чтобы заменить американцев.

"Я верил в то, что автономную Европу можно построить, восстановив отношения с Россией. Я искренне думал об этом, звоня Путину до и после начала широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В конце концов, мы не преуспели – теперь европейцы сами по себе, с угрозой на востоке и брошены на западе", – отмечает Макрон.