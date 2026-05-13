Российский заказ или личная обида: зачем Мендель дала интервью Карлсону: зачем Мендель дала интервью Карлсону

Интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону вызвало громкую реакцию из-за резких обвинений в адрес Владимира Зеленского и его команды. Еще больше внимания это появление привлекло потому, что почти в тот же день украинское информпространство всколыхнула и другая резонансная тема.

Политолог Валерий Клочок в эфире 24 Канала сказал, что в словах Мендель чувствовалась личная обида на бывшую команду. В то же время, по его оценке, и сама площадка, и подача ее месседжей сделали это интервью значительно выгоднее для российской пропаганды.

Что насторожило в интервью Мендель?

История с интервью Юлии Мендель взорвалась не сама по себе, а на фоне еще одной громкой темы. Почти в тот же день в информационном пространстве начали активно обсуждать подозрение Ермаку, поэтому две резонансные истории наложились друг на друга и дали значительно более сильный эффект.

Напомним! 11 мая 2026 года Юлия Мендель появилась в шоу Такера Карлсона, где говорила о Владимире Зеленском, переговоры с Россией, Донбасс, НАТО и события 2022 года. В частности она озвучивала утверждение о якобы готовности Украины к уступкам в первые месяцы большой войны и пересказывала другие чувствительные заявления об украинской власти.



Вечером 11 мая 2026 года НАБУ и САП провели следственные действия в отношении бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а впоследствии сообщили ему о подозрении. В САП заявили, что речь идет о деле по легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом, в которой, по версии следствия, действовала организованная группа.

Именно эта синхронность, по оценке Клочко, и выглядела наиболее показательно.

Мне, скажу откровенно, сложно сделать какой-то однозначный вывод, почему именно в один день появляются такие очень мощные две информационные бомбы,

– сказал Клочок.

В самом интервью он увидел большое количество персональных упреков в адрес Владимира Зеленского. Разговор, по его мнению, получился очень однобоким, с акцентом на оскорблениях и претензиях к бывшей команде.

Справочно: Юлия Мендель – украинская журналистка, публицистка, писательница и блогер, которая в 2019 – 2021 годах работала пресс-секретарем Владимира Зеленского.

Там упоминались и Богдан, и другие фигуры из окружения президента, а в тоне самой Мендель, как он это услышал, читалась обида из-за того, как завершилась ее история в Офисе президента. Не менее важным он считает и то, что для таких заявлений был выбран именно Такера Карлсона, потому что из-за репутации этой площадки весь месседж начал звучать еще острее и противоречивее.

Важно! Такер Карлсон – американский блогер и ведущий, который публично симпатизировал Владимиру Путину и продвигал тезисы, выгодные России, из-за чего его воспринимают как пророссийского комментатора.

Она использовала не лучшую форму донесения своего желания, как украинки, чтобы эта война закончилась. Чтобы не наложить отпечаток такого прокремлевского нарратива, ей, как медийщице, надо было бы тщательнее подбирать свои слова,

– отметил политолог.

В то же время он не взялся прямо называть эту историю российским заказом. Пока что, по его оценке, здесь скорее видно смесь личной обиды, желание говорить о замораживании войны и очень неудачно выбранного способа подачи, который в итоге сыграл на пользу российским нарративам.

Скандал не должен оставаться публичной ссорой

В этой истории важно не сводить все только к эмоциональным оценкам, взаимных выпадов или объяснения любой критики "рукой Кремля". Если в публичном пространстве звучат конкретные обвинения, они должны получать не только политическую огласку, но и четкую правовую оценку, иначе весь разговор так и останется на уровне оскорблений, предположений и громких заголовков.

Для меня очень важно, если есть конкретные обвинения, должны они переходить в правовое поле,

– сказал Клочок.

Пока этого не происходит, дискуссия все больше скатывается к персональному выяснению отношений. Особенно плохо это выглядит тогда, когда такие споры выносятся в иностранные медиа и начинают работать не на установление фактов, а на новый виток публичного конфликта вокруг фамилий.

Эта вся дискуссия о том, кто имеет большую ответственность, меньшую ответственность, кто виноват в этой ситуации, она превращается, знаете, к скатывается к персоналиям,

– подчеркнул политолог.

Поэтому дальше должны говорить не эмоции, а правоохранители и суд. Без этого любая новая история снова будет разгоняться как политический скандал, а не как дело, в котором общество должно получить понятный ответ по существу.

Что известно об интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону?

В интервью Такеру Карлсону Мендель заявила, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Киев якобы допускал отказ от части Донбасса ради мира. В Офисе Президента ответили, что она не участвовала ни в переговорах, ни в принятии решений, а Андрей Коваленко добавил, что Украина не отказывалась от своих территорий и защищает их с 2014 года.

После скандального интервью Юлии Мендель Андрей Сибига резко встал на защиту Сибига резко встал на защиту Владимира Зеленского. Глава МИД назвал ее слова жалкими, такими, что вредили интересам Украины и подыгрывали российским нарративам, и отметил, что именно роль президента была определяющей для того, что государство выстояло в 2022 году.

В конце 2025 года Юлия Мендель уже возвращалась в украинское инфопространство после интервью на "Радио Свобода", где публично заговорила об Андрее Ермаке. А 31 января 2026 года она продолжила эти заявления в фейсбуке и утверждала, что Ермак якобы пользовался оккультными практиками и привлекал к этому иностранных колдунов.

Игорь Рейтерович отметил, что такие обвинения выглядели кринжово и прозвучали поздно, хотя Мендель могла говорить об этом раньше. Он также обратил внимание, что доказательств в подтверждение ее слов о Ермаке нет, даже несмотря на то, что вера в эзотерику среди политиков случается.