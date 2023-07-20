Путин спрятался, а Россию еще раз реанимируют: интервью с Михаилом Подоляком

Россия угрожает атаковать гражданские суда, сорвав зерновое соглашение. Более того, обвинить в атаке планирует именно Украину. В то же время Владимир Путин никчемно спрятался в бункере, опасаясь ордера на арест.

О сорванном зерновом соглашении в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Также он подчеркнул, что Путин сейчас прячется из-за ордера на арест.

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Сорванное зерновое соглашение

В Белом доме считают, что Россия может атаковать гражданские суда и обвинить в этом именно Украину. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж говорит, что у официальных лиц США есть информация о том, что Россия заложила дополнительные морские мины на подходах украинских портов. И все это совпало с тем, что Россия в очередной раз вышла из зерновой сделки и угрожает стрелять по судам, которые будут заходить в украинские порты.

Это не о зерновом соглашении. Вообще не о зерновом соглашении. Это о трех следующих вещах.

Первая вещь, о которой сейчас идет речь – существует ли международное право в каком-либо виде. В этой ситуации – международное морское право. Как выяснилось, его не существует, потому что действительно Черноморская акватория не является внутренним морем России, там не действенна юрисдикция России.

Цитируя наших международных партнеров: "Россия может бить по гражданским кораблям". И? И дальше что? Тогда вопрос – а зачем вы тогда говорили о том, что есть определенные гарантии безопасности гражданского судоходства? Значит, этого нет.

В таком случае это не зерновое соглашение, а отсутствие международного морского права.

Те же сомалийские пираты могут сейчас масштабировать свою деятельность где угодно, если подъедет какой-нибудь корвет. Тогда нужно звать россиян, которые скажут: "Мы будем считать это нашим правом атаковать эти корветы, которые запрещают сомалийским пиратам кого-то грабить".

Вторая составляющая – говорится опять же не о зерновом соглашении, а о субъектности тех или иных стран.

Господин Эрдоган говорил достаточно много чего в последние недели. Да, могло показаться, что турецкий президент более глобальный, субъектный игрок, который точно не позволит России монопольно создавать проблемы в акватории Черного моря, где существует турецкий интерес, в частности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал , что зерновое соглашение является важным дипломатическим успехом в истории. Он уверял, что постарается продолжить его действие.

Между тем напомню, что у нас с вами было соглашение о транспортировке зерна именно через терминалы Турции. Да, Турция в этом всем играла ключевую сверхважную роль. И вообще важную роль играла в заказе ООН по обеспечению регионов зерновым продуктом из Украины. Это и бизнес, и влияние, и субъектность.

Посмотрим сейчас на субъектность тех или иных стран или международных институций. В частности, ООН, кстати. Мне очень нравится заявление Гутерриша, есть такой персонаж, не забывайте о нем. Он мне все больше напоминает такое "пиар-агентство в России", я имею в виду ООН.

Керченского или Крымского моста просто не существует. Когда мы говорим с вами иронично: "Крымский мост, нанесли удар" – этого юридически не существует.

Нельзя нанести удар по тому, чего юридически не существует. Кто-то построил, а потом он будет уничтожен или не будет – этого юридически в международном праве не существует.

Однако Гутерриш выходит и делает заявление, мол, давайте не бить по "гражданской инфраструктуре". Супер. Сейчас вторую ночь подряд идут прямые, абсолютно демонстративные масштабные удары по гражданской инфраструктуре, портовой – зерновых терминалах в Одессе, Николаеве.

Есть ли соответствующее заявление Гутерриша – "пиар-агентства России" под названием ООН? Нет. А есть заявление Гутерриша о том, что могут быть выданы мандаты странам для того, чтобы они в пределах конвоя провозили зерновой продукт? Чтобы обеспечить 400 миллионов человек зерном. Есть ли соответствующее заявление Гутерриша? Нет.

То есть субъектности абсолютно не существует. Мы с вами это понимали, но, по крайней мере, сейчас это юридически фиксируется. На мой взгляд, сейчас есть только субъектность Международного уголовного суда в Гааге.

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Третья составляющая, наконец. Зачем Россия все это делает? Для того, чтобы снова перетянуть на себя повестку дня. Доминировать в повестке дня благодаря этой слабой позиции международных сообществ. России периодически удается сделать это.

Вот сейчас она доминирует. Она говорит: "Мы будем атаковать корабли". Далее. И все начинают обсуждать это и искать альтернативные маршруты. "Ой, нам так жаль... Мы так относимся к Украине с пониманием, но, смотрите, это же Россия" и тому подобное.

Россия примитивно перехватывает повестку дня и делает это тремя путями.

Три пути:

крылатые ракеты, баллистические ракеты, Х-22 противокорабельные и "Ониксы", входящие в гражданские здания – и мы с вами не видим ответной реакции;

"грозные" заявления Путина, мол, они сейчас что-нибудь сделают;

абсолютно индифферентная позиция тех или иных государств и международных институций.

Все очевидно. А знаете, почему это выглядит крайне анекдотично? Потому что в то же время Международный уголовный суд выдал ордер (на арест Путина – 24 Канал).

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

После выдачи ордера представитель Южно-Африканской Республики говорит о том, что они предложили России отказаться от непосредственного участия (в саммите БРИКС – 24 Канал). И это он говорил в суде.

Он говорил, что Россия начала угрожать войной, но они настаивали на том, что смогут выполнить ордер на арест Путина на территории Южно-Африканской Республики.

Что делает Путин после этого? Он тихонько прячется за видеосвязью. Приедет кое-кто по фамилии Лавров, Путин будет участвовать во всех обсуждениях, но в режиме видеосвязи.

То есть о чем это говорит? Как только международное право начинает действительно формально выполнять все свои функции – Путин прячется. И тогда у меня вопрос: сейчас он нарушает международное морское право, почему никто не хочет вернуться к банальному исполнению предписаний морского международного права?

Потому что нужно что-то для этого делать, не просто написать и сказать: "Мы очень обеспокоены". Не просто сказать: "Мы думаем, если они нам угрожают, то могут и бить по нашим кораблям".

Несколько шире задам вам вопрос, очень важный. Вот мы с вами слышим постоянно: "Путин может сделать то или иное". Путин делает то или иное, атакуя гражданское население.

В то же время мы слышим иногда конспирологические версии: "Надо же, возможно, пойти на уступки России, надо территории отдать. Главное – закончить войну, это же геноцидная война, вам же тяжело, украинцы. Вы все равно не можете идти вперед, потому что мы вам не дали даже того оружия, которое должно быть согласно контракту. Мы вам дали 50-60% тех объемов, которые мы уже законтрактовали вместе".

У меня к вам будет простой вопрос: а почему эти люди, которые сейчас себе размышляют, считают, что после того, как Россия не получает поражения в войне, она будет придерживаться тех или иных положений международного права по другим делам?

Почему Россия должна измениться и обращаться иначе с международными сообществами? К примеру, с Германией или Францией. Почему Россия должна не инвестировать в терроризм в этих странах, не должна инвестировать в политические нестабильности в этих странах? Должен ли не участвовать в переворотах в этих странах, в политических убийствах?

Почему Россия должна соблюдать международное право, если она сегодня его не соблюдает? Что должно их заставить это делать, если она не проиграет войну? Я хочу понять логику людей, не чувствующих момента сегодняшнего. То есть тот, кто нарушает все – должен проиграть.

Для того чтобы он проиграл, единственной стране, которая готова это сделать – Украине – передать все объемы оружия. Надо это сделать максимально быстро для того, чтобы Россия не начинала окапываться.

Надо абсолютно не обращать внимания и не масштабировать заявления Путина. Мол, мы видим, что Россия готова сделать, но не готовы делать что-то в ответ.

Это уже очевидно после 17 месяцев или нет? Или разум – это сегодня субстанция, которую не выдают.

Украина все равно доведет это до конца. У нас с вами шанса выжить нет, если это не будет доведено до конца. Мы живем в сложные времена, но должны осознать, что случится с Украиной дальше, если не доведем дела до конца, с учетом поведения глобальных элит. И если все окончится не проигрышем России.

Роль Турции

Шанс того, что Турция возьмет под конвой корабли с зерном, равен нулю?

Шанс, что любая страна, включая Турцию, может организовать конвой – есть. Переговоры будут об этом вести. Есть предложение Украины, на котором настаивает президент. Речь идет о двустороннем соглашении с заказчиком ООН и гарантом Турцией, которое мы готовы продлить.

Для этого есть соответствующие маршруты и мандаты. То есть, они могут быть соответствующими юридическими мандатами. Для этого есть конкретный механизм – гуманитарные конвои. Переговоры в этом направлении будут вести, потому что Украина, в отличие от многих других стран, никогда не сдается.

Мы будем до конца пробовать решить проблему с поставкой украинского зерна на глобальный рынок. С учетом того, что уже сегодня ощущается повышение цены, дефициты в регионах, а Россия хочет воспользоваться моментом, чтобы усугубить проблему с продовольственной безопасностью.

У нас соглашения с Россией напрямую не было. Но было два: Турция – Украина, Турция – ООН – Россия. Наше же соглашение продолжает действовать?

Наше соглашение продолжает действовать. Мы хотим его сегодня модернизировать. Когда год назад подписывали зерновое соглашение, тогда к российскому Черноморскому флоту относиться со страхом. Мол, это столь мощный флот.

Сегодня, мне кажется, к нему так относиться – странно. Да, у него есть баллистические, крылатые ракеты, те же "Калибры". Но разве другие страны не хотят показать, что и у них есть системы защиты?

Тогда у меня возникает другой вопрос "со звездочкой". А зачем сегодня идет столь быстрое переоснащение стран, входящих, кстати, в военный альянс НАТО? Чтобы приводить детей смотреть на красивые ракеты на боевом дежурстве?

Если у вас есть определенные инструменты, вы должны официально получить мандат. К примеру, Украина это инициирует. У нас есть заказчик ООН. Мы хотим, чтобы она провела соответствующее заседание, выдала мандат, что украинское зерно важно на определенных рынках и его хотят получить. Тогда выдать мандат для других стран, готовых обеспечить конвоирование этого зерна. Включая Турцию.

Россия может сказать, что будет атаковать. Однако будут стоять военные корабли и как только Россия захочет что-то сделать – ответный удар. Поэтому акватория Черного моря – это не юрисдикция России.

Другой вопрос состоит в том, для чего тогда странам нужно оружие?

Выходит, что у "друзей" или стран, которые пытались сохранять нейтралитет, общаясь с Путиным, должен остаться неприятный привкус. К примеру, у Эрдогана, которого "кинули" с зерновым соглашением.

Африка сказала, что пусть Путин не приезжает на саммит БРИКС, потому что они за себя не ручаются. Так как Песков заявлял, если Путина задержат, то это будет объявлением войны. Таким образом, Россия угрожает Африке. Думаю, там тоже определенный привкус остался.

Также Китай просил не останавливать зерновое соглашение. Его тоже не послушали.

Друзья Путина

Так у Путина совсем не остается друзей в ООН? Стали ли мы на шаг ближе к тому, чтобы их оттуда вытурить?

Не совсем так все линейно. Логика ясна. Там еще Иран сделал ответные заявления о непризнании оккупированных территорий российскими. Но, к сожалению, это так не работает. Потому что гораздо более сложные отношения стран с Россией. Они предоставляют большие возможности получать коррупционные премии.

Относительно Африки и возможности войны. Если бы в Африке задержали Путина – не то чтобы никакой войны не было. Было бы все так же, как при неудачном "визите" Пригожина в Москву.

То есть Путина задержали бы на 12 часов или сутки. Все его окружение, пропагандисты набрали в рот воды и исчезли.

Через 24 часа кто-нибудь первый сказал бы, мол, нет никаких проблем. Нам нужно выплачивать пенсии, зарплаты, нужно работать.

Есть "неплохой парень" по фамилии Мишустин. "Слава новому царю" – это же Россия.

Кроме того, у Путина сегодня даже внутренне в элитах нет репутации. Все понимают, что это – отсутствующий человек. Недееспособный, робкий, не готовый принимать решения, еще и со странной логикой.

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Путин все объясняет какими-либо заговорами. Даже когда он говорил о зерновом соглашении, говорил, что Россия выполнила все обязательства. Наплёл, что они вообще единственные, кто всегда выполняет все условия. А их, казалось, снова обманул Запад.

Мне кажется, что даже примитивному окружению Путина должно это надоедать, когда человек одно и то же постоянно говорит. Мол, он все выполнил, но почему Россию все ненавидят.

Можно задать простой вопрос. Они шикарно жили, покупали виллы за границей, их дети учились в лучших западных университетах. В конце концов они были участниками ведущих мировых конкурсов.

А сейчас они ограничены во всем. Благодаря санкциям их "выбрасывают" из других стран. И вот здесь сидит человек, говорящий: "НАТО, НАТО, страны Запада – это они".

Уже можно встать и сказать: "Ты – идиот".

Безусловно, сегодня Путин не центр, который может принимать ответственные решения. Проблема в том, что нет пока альтернативы, потому что все быстро происходит.

Но если бы его задержали в Южно-Африканской Республике, то, безусловно, за 24 часа в России был бы новый царь.

Все бы говорили, что нужно выполнять определенные социальные обязательства, мол, они "большая страна".

Это очень интересный феномен. И знаете, в чем проблема современного мира? Вот этот феномен – отсутствие Путина в фактическом его присутствии – не понимают наши западные партнеры. И они по существу являются реаниматологами, которые продолжают поддерживать жизнь в мертвом русском теле

Читайте вторую часть интервью с Михаилом Подоляком завтра, 21 июля, на сайте 24 Канала. Не пропустите!