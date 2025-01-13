"Если проиграем – нас ждет оккупация или миграция": интервью с "Пауком" – сапером "Азова"

“Паук” впервые присоединился к войску еще в 2014 году, когда Россия напала на Украину и началась АТО. Тогда боец чуть больше года прослужил в рядах высокомобильных десантных войск, в частности в 80-й бригаде, и участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Пески, Авдеевку и на других тяжелых направлениях. В 2015-м вернулся к гражданской жизни.

Но когда в 2022-м началась полномасштабная война – уже 25 февраля ветеран был в военкомате, а через несколько дней – сначала на Юге, а затем на Востоке, где в составе 80-й ОДШБр участвовал в сложных боях. Впоследствии "Паук" перевелся во взвод саперов, а еще через год, в 2023-м, присоединился в ряды 12-й бригады специального назначения "Азов".

За время полномасштабного вторжения военнослужащий получил два ранения и сейчас проходит лечение, однако убежден, что еще может помочь армии и планирует вернуться.

Военный сапер – рискованная, но важная профессия. А главное – сверхважная в войне. Как стать хорошим сапером и какую роль саперы играют на войне, почему провалилось украинское контрнаступление в 2023-м, сколько лет Украина потратит на разминирование и как нам не проиграть в этой войне – об этом и не только азовец "Паук" рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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"Ужасный хаос": о начале полномасштабной войны

О полномасштабном вторжении начали говорить за несколько месяцев до его начала и многие люди не верили в такую угрозу. А как вы к этому относились? Считали ли, что большая война неизбежна?

После того как я завершил службу в 2015 году, мы, ветераны, время от времени встречались. Как-то во время такой встречи в октябре 2021 года мы сидели в одном из областных центров, пили кофе и тут я просто услышал вопрос от человека, который тогда работал в одной из спецслужб: "Ты готов?". Я не понял, в чем суть и переспросил, к чему я должен быть готов. На что мне ответили: "Ты готов к войне? У нас будет полномасштабная война". Я уточнил, с какой вероятностью, на что услышал ответ, что на 90%. Когда я спросил, какие будут направления вероятного наступления, – Мариуполь и Одесса.

После этого я пошел домой, поговорил с женой, достал деньги из заначки, купил оружие и патроны к нему и снаряжение. Но у меня не до конца было понимание того, что будет. То есть даже когда ты уже участвовал в боевых действиях, ты не можешь предсказать, что будет когда-то, потому что каждая война проходит по-разному. Я вот имел опасения, что будет наступление из Беларуси.

А было представление о том, каким будет масштаб вторжения? Что в первую ночь российские войска будут заходить с Севера и Юга, усилится наступление на Донбассе и ракеты будут лететь по всей стране – от Запада до Востока?

Это не представление, это военная тактика – нанести превентивные ракетные удары по местам дислокации противника, по аэродромам, по военным складам, по узлам связи, по местам хранения горюче-смазочных материалов, по воинским частям, по важным мостам и так далее – их просто уничтожают имеющимися средствами поражения. Далее происходит "подавление" радио/мобильной связи и начинается фаза воздушно-наземной операции.

Россияне не плохо это придумали, но плохо реализовали. Ну, стоит заранее подчеркнуть, что моя точка зрения является сугубо субъективной, потому что я, как обычный сержант, не владею и не должен владеть обширной информацией о том, что происходит на театре боевых действий.

Однако, как по мне, маленький пример – это то, что россияне планировали "с колес" захватить Гостомельский аэродром. Это, как я понимаю, должна была быть классическая операция по высадке десанта с вертолетов. Десантники должны были захватить аэродром, потом туда бы массово приземлялись самолеты с подкреплением и техникой, а дальше бы прорывались пехотные колонны. Но последние застряли по дороге туда.

Многие люди 24 февраля впервые столкнулись с войной. Но вам, как человеку, который был в АТО, как ощущалась эта война? На сколько она отличалась от того, что было раньше?

Ужасным хаосом. Вот в АТО такого не было. Уровень хаоса был настолько серьезным, что я, будучи старшим группы, долго ждал того, чтобы получить оружие, форму или боеприпасы.

Нас отправили из воинской части в одну из областей и мы там все получали. Но вопрос в том, что в моем взводе были ребята без опыта военной службы, некоторые даже стрелять не умели или отстреляли "три патрона во время срочной службы". Я потом спрашивал ребят, как так получилось, что они так быстро и без умений оказались в армии, на что они говорили, что они добровольцы и требовали в военкомате, чтобы их призвали, а свой опыт описали как "стрелял из охотничьего ружья". Хотя это совсем не то.



"Паук" / Фото, предоставленное 24 Каналу

А вас сразу отправили на боевые позиции?

Да. Но когда я был в АТО, у меня в свое время было 3 месяца подготовки. И за это время каждый наш военнослужащий-десантник отстрелял не менее 5 тысяч патронов из автомата, мы учились стрелять из пулеметов, СГД, РПГ и не только. Изучали основы тактической медицины, военной тактики, топографии, поэтому я предполагал, что людей отправят на полигон хотя бы на несколько недель, А тут...

Я же пытался готовить новобранцев – показывал, как накладывать турникет и израильский бандаж, как работать с различными ранениями, использовать окклюзионную наклейку. Все, что было в моих силах. Но системной работы по подготовке не было организовано.

А как вообще происходило ваше возвращение в армию – вас вызвали или в первые дни вторжения в феврале 22-го вы сами пришли в военкомат?

У меня получилась несколько забавная история. Я в то время проходил государственную службу в охранной структуре. Мое руководство было шокировано тем, что происходит, некоторые учреждения, вверенные нашей организации, уже были захвачены российскими войсками, противник был на подступах к Киеву, не было ничего понятно. Поэтому я, как ветеран, обсудил свое желание мобилизоваться в ВСУ со своим руководством, на что получил согласование, а уже 25 февраля я сам приехал в военкомат в форме с табельным оружием. А так как форма у нас отличается от формы полиции то меня сразу начали спрашивать, кто я такой и чего пришел.

Ко мне вышел заместитель начальника военкомата, я сказал ему, что хочу служить. И так где-то через час я уже оформился и получил время до вечера, чтобы сдать оружие и отвезти мобилизационные документы на работу.

"Перевелся за 30 минут": о переводе в "Азов"

Как вы перешли в "Азов" и почему именно туда?

В 80-й ОДШБ я прослужил несколько месяцев, получил ранение, когда мы были в районе Попасной – там тогда были жесткие бои. На некоторое время меня перевели служить в тыл, я проходил лечение и восстановление. Потом снова возникли некоторые проблемы со здоровьем и мне сделали сложную операцию. Когда я наконец вылечился, то хотел куда-то перевестись, потому что в 2022 году в Вооруженных Силах мне служилось невесело. Мои друзья проходили службу в других воинских частях, поэтому я имел несколько предлагаемых вариантов: 3-я штурмовая бригада, одна из частей ССО, а также "Азов".

По одной из своих гражданских специальностей я правовед, а потому механизмы перемещения между воинскими частями, что такое подразделения приоритетного комплектования, как работает перемещение, мне были понятны, я знал как это использовать. Тогда собственно "Азов" начал реорганизовываться в штат бригады, и возникла приоритетная необходимость в комплектовании личным составом в частности этой воинской части. Я этим воспользовался и подал все документы буквально за 30 минут.



"Паук" / Фото, предоставленное 24 Каналу

А какое у вас было ранение?

В общем у меня их два. Первое я получил, будучи в составе 80-й бригады, другое, тяжелее, получил уже в "Азове".

Первое ранение было, когда я служил сапером и у нас была задача – перекрыть дорогу от продвижения противника минно-взрывными заграждениями. То есть это когда мины скрепляют между собой, создавая своеобразный "вытяжной шлагбаум", а в определенное время перед наступлением противника им внезапно перегораживается дорога с целью уничтожения передовых порядков противника. Мы еще туда выставляли по два человека на дежурство.

А потом поступило задание снимать людей оттуда, потому что противник наступал. Тогда мы с моим собратом Тарасом отправились туда на нашем Т4. Все было сначала хорошо, мы дошли до позиции, но потом начался серьезный обстрел. Переждав обстрел, мы начали поиск своих солдат, однако, так как на позициях были сведены подразделения из разных частей, связи не было, мы не смогли их найти. И ситуация сложилась так, что правый фланг от дороги был "серым", то есть наши силы его не совсем контролировали. И когда мы ехали на автомобиле назад, то попали в засаду, было такое ощущение, будто нас как мишени расстреливают в тире – по нам били довольно прицельно. Я не знаю, как нам вообще повезло выжить.

Этот фланг должен был кто-то прикрывать или просто получилось так, что вы попали в зону, которая не была прикрыта?

Там должны были стоять якобы подразделения ТрО, а они заняли позиции не совсем там. Однако я точно не помню, могу ошибаться.

Я уже в дальнейшем узнавал, что случилось. И ребята, с которыми я был в госпитале и они тоже были на этом рубеже, сказали, что это был не единичный случай. Туда сквозь плохо прикрытые фланги просачивались ДРГ, проводили засады, огневые налеты и во время них уничтожали наши одиночные автомобили, небольшие группы военнослужащих и даже позиции минометчиков.

Второе ранение вы получили уже во время службы в "Азове". Как это случилось?

Это было ранение от сброса гранаты с дрона. Нам поставили задачу провести инженерную разведку заброшенных российских позиций, которые бы должна была занять наша пехота. Я предварительно получил информацию о рубежах выдвижения на "Крапиве", дополнительно получил в штабе данные с аэросъемки, собрал группу из трех человек, мы изучали местность, подготовились.

Наш боевой медик остался сразу на позиции, а я еще с одним сапером отправились на позиции и начали проводить инженерный поиск. С боковой позиции нас должна была наблюдать и прикрывать группа пехоты. Однако почти сразу мы заметили дрон типа Mavic, который начал за нами гоняться.

Я отдал команду собрату отойти к одному перекрытию, а сам укрылся в другом, чтобы не ранило обоих. Дрон сбросил гранату на то укрытие, под которым спрятался я, и граната упала возле меня, я только успел отпрыгнуть.

С дырчатым переломом кости и 17-ю осколками в ногах я добежал до укрытия собрата, откуда тот мне помог дойти до передней позиции, где ждал наш боевой медик с медицинским рюкзаком. По дороге нас обстреливал противник, который, вероятно, где-то затаился там, куда мы должны были дойти. Ранение оказалось тяжелое, а лечение сложное и длительное.

"Пот сапера бережет кровь пехоты": о важности работы

Когда вы стали сапером?

Можно сказать, что в 2018 году. Именно тогда я закончил обучение на курсах по подготовке военных саперов в Центре разминирования в Каменце-Подольском. После завершения наших первых успешных подрывных работ, с самостоятельными расчетами и прокладкой взрывных сетей, преподаватели и инструкторы Центра с ехидными улыбками "накормили" нас тротилом, который чертовски горький на вкус, и сказали, что теперь мы тоже саперы.

Сначала я служил в разведвзводе батальона 80-й ОДШБ. А дальше познакомился с командиром инженерно-саперного взвода батальона, которому были нужны саперы, а так как у меня были все документы, книга сапера, командование батальона "благословило" мой переход в инженерно-саперный взвод.

В одном из интервью вы сказали фразу "Пот сапера бережет кровь пехоты". Чувствуется ли из-за этого особая ответственность, когда твоя ошибка может навредить не только тебе?

Конечно, что чувствуется. К сожалению, работа инженерно-саперных подразделений недооценена и не популярна среди рекрутов и среди гражданских. А мы на самом деле делаем необходимые для выживания пехоты на поле боя вещи!

В качестве примера возьмем установление инженерных заграждений. Они есть взрывные (минные поля, группы мин, одиночные мины) и невзрывные ("колючка" или "спираль Бруно", противотанковые рвы, эскарпы, завалы и т.д.). Так вот, тактически правильно и вовремя поставленное минное поле может свести КПД маневра противника к 0, ограничить его передвижения, заставить отказаться от его замысла, изменить маневр в выгодном для нас русле и тому подобное.

Еще, как правило, враг пытается ударить туда, где есть слабые места. Например, где стоят два разных подразделения, которые плохо между собой коммуницируют. Противник пытается бить между ними. Соответственно, есть потребность выставить на стыке флангов инженерные заграждения, которые не позволят осуществить противнику задуманный маневр – например, штурм группами пехоты или выдвижение танков. И от того, насколько качественно и своевременно мы это сделаем, зависит то, или ребята, которые в окопах, будут вступать в контакт с противником или нет, а даже если и да, то в каком состоянии противник вступит в контакт.

"Все изменила грамотная работа российских саперов": о провале контрнаступления ВСУ

Саперы заходят на позиции перед пехотой или после? Или это происходит в зависимости от условий и ситуации?

Все происходит в зависимости от того, какая у нас тактическая обстановка и задачи. Бывает так, что мы заходим первые или заходим в смешанной группе. В частности, когда я работал, то часто мы заходили на позиции с подразделениями разведки. Пехота первой не заходит. Сначала идут разведка и саперы. Там все разведывают, при необходимости – разминируют. И только после этого позицию можно занимать, и туда идет пехота.

Это когда мы наступаем, а когда происходит отступление, то все наоборот?

За "Азов" сказать не могу, потому что из того, что я видел, "Азов" не отступает. Но в целом да. Заходят саперы, ставят инженерные заграждения, на которые потом наталкивается противник.

Яркий пример – наше контрнаступление в Запорожской области. Противник отступал, но довольно качественно и своевременно выставил инженерные заграждения. И, по сути, все наши Leopard и Bradley просто подрывались на минах.

Сколько бригад, сколько ресурсов было заложено в это контрнаступление и, по сути грамотная и своевременная работа саперов противника перечеркнула все наши усилия.

А насколько наше минирование отличается от российского? И отличается ли вообще?

Не скажу, что разительно. И мы, и россияне – выходцы из советских доктрин ведения минной войны. В свою очередь, замысловатость средств минирования определялись уровнем тогдашней военной инженерной мысли. Ну, то есть я в Каменце-Подольском и какой-то россиянин в условной Москве учились по одним руководствам и наставлениям, которые были изданы еще в СССР, или что-то на этой основе.

А упрощает ли это работу? То есть наши саперы полностью понимают вражеские алгоритмы, хотя с другой стороны – россияне понимают наши.

Здесь надо понимать, что есть динамика войны. Скажем так, есть инженерные боеприпасы, тактика применения которых была целесообразной в 80-е или 90-е годы. Но сейчас она не имеет смысла. Потому что если отправить группу саперов для постановки минного поля перед флангами собственных подразделений, против противника, который на этом направлении "насыщен" средствами разведки и поражения, то такую группу саперов обнаружит Mavic, а в дальнейшем туда отработает миномет, или полетят FPV.

Меняется война, меняется тактика, активно применяются средства дистанционного минирования. Те же дроны, например.

За время вашей службы сапером работа как-то изменилась? То есть появились ли новые технологии, решения и т.д. Особенно в плане безопасности самого сапера.

Так, мы модернизируемся, стараемся использовать радиоуправляемые системы. Например, БПЛА. И за этим на театре военных действий будущее, по крайней мере ближайшее.

Сейчас из-за большой вовлеченности дронов с нашей и российской сторон, немало бригад начинают использовать дистанционное минирование с помощью БПЛА. А в "Азове" такое практикуют?

Да, но сейчас мы взаимодействуем. Дистанционное минирование осуществляют сами операторы БПЛА, а вот боеприпасы к ним разрабатываем или совершенствуем именно мы, саперы. То есть мы тесно сотрудничаем.

Есть видение командования нашего батальона поддержки о необходимости осуществления дистанционного минирования силами собственно батальона, над этим, как мне известно, уже работают.



"Паук" / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Трое зарылись в норе": как саперы брали в плен россиян

Мы знаем, что у вас были случаи, когда вы брали россиян в плен. Как это происходило?

Военные саперы – подразделения боевого обеспечения, мы не штурмовики. Но такие случаи бывали. В общем взяли пятерых – за первый раз двух, и за второй – трех.

В первом случае у нас была задача идти на позицию, с которой наша пехота в лютых боях выбила противника. Двигались в составе сводного отряда, который состоял из шести человек взвода разведки нашего 3-го батальона и нас, приданных трех саперов. На крайней позиции заметили противника. Наше "тихое" выдвижение превратилось фактически в огневой налет в окопную линию, занятую противником. В частности, наш сводный отряд ворвался в окопную линию и завязал бой. Я растерялся, потому что не знал куда девать свой миноискатель, а потому отдал его обратно собрату "Гризли" и начал оказывать огневую поддержку разведчикам как часть штурмовой группы, забрасывать гранаты за повороты в окопной линии.

Часть россиян спряталась в блиндаже, откуда вела огонь и бросала гранаты. Противник вызвал подкрепление, поэтому часть наших разведчиков вышла из окопной линии и завязала бой с группой россиян, которая бежала на помощь. Те россияне, что были в блиндаже, вызвали "огонь на себя", что мы прекрасно слышали, по нам начал работать миномет, висели 2 или 3 дрона и делали сбросы. Та часть отряда, которая была на окопной линии, по сути уперлись во вход блиндажа, откуда вела по нам огонь, а другая часть вела бой наверху.

Я продвинулся вперед ко входу в блиндаж, другой сапер-побратим "Пак" оказывал поддержку огнем группе разведчиков, что вели бой наверху. Я "отработал" примерно 8 своих и чужих магазинов внутри блиндажа и "закатил" туда 7 или 8 своих и чужих гранат, противник отказался сдаваться и отстреливался, выбрасывал гранаты нам под ноги. Мы прятались от взрывов за поворотом в окопе, после какой-то из гранат противник перестал отстреливаться, а дальше друг "Гризли" предложил им сдаться, на что вышли двое раненых россиян. Одного разведчик из нашего отряда взял под конвой, а другому я на руку, которая уже висела, наложил турникет. И передал его смежнику.

Во втором случае наша группа саперов из трех человек должна была заминировать танкоопасное направление, а именно дорогу вдоль посадки сразу после ее зачистки штурмовой группой нашей бригады и приданными бойцами из "Омеги" НГУ. Сразу после команды от штурмовой группы мы выдвинулись и установили группу противотанковых инженерных боеприпасов, после чего я отдал команду отойти в посадку. Тогда позади нашей штурмовой группы мы обнаружили группу противника, которая спряталась в норе. Мы начали туда стрелять, на что услышали крики на русском и вопрос "Вы кто?", я ответил что-то типа "Мы свои, с соседнего подразделения. Выходите или забросим гранату". Вылез первый россиянин, которого мы обезоружили и уложили вниз. Остальные россияне поняли, что происходит, но сдались, иначе мы закатили бы им гранаты в нору. Так, сдалось еще двое, которых мы обезоружили, обыскали и связали.

Примерно 800 наших азовцев до сих пор в плену, поэтому российских пленных мы берем, чтобы иметь возможность вернуть наших. И я был бы рад, если благодаря этим пленным, хотя бы одного азовца удалось бы обменять. Это было бы самой большой наградой.

"Бьемся одной рукой": о противопехотных минах и Оттавской конвенции

Вы видите, какая сейчас ситуация на фронте – россияне быстро продвигаются, каждую неделю мы теряем по несколько сел, и сейчас они уже под Покровском. Они продвигаются так быстро из-за нехватки минирований?

В первую очередь нам не хватает противопехотных мин. Украина в 1999 году подписала так называемую Оттавскую конвенцию, которая запрещает производство, использование и распространение противопехотных мин. Поэтому огромное количество мин мы в свое время просто уничтожили.

И есть один момент. В конвенции прописано, что страна, подписавшая этот документ, не может выйти из нее во время военного конфликта на своей территории. То есть мы сделать некий поединок, где есть два боксера и одному из них говорят, что он может драться только левой рукой, потому что использование правой запрещает конвенция.

Конвенция запрещает нам использование противопехотных мин и еще запрещает нам поставить растяжку ОЗМ, МОН-50 или МОН-90 в неуправляемом варианте. Если мы это сделаем, то мы военные преступники. Абсурд!

Но сейчас нам США передают противопехотные мины. Это не противоречит конвенции? Мы можем их использовать?

Можем. Есть конкретные боеприпасы, которые можно использовать, если они имеют элемент самоликвидации.

Предполагаю, что вы сейчас имеете в виду последние новости о пакете помощи от США. Так вот, в этом случае Штаты передают нам не противопехотные мины в виде инженерных боеприпасов, а скорее средства дистанционного минирования, а это артиллерийские выстрелы, боевая часть которых снаряжена действительно противопехотными минами типа M62/M72 с элементами самоликвидации и деактивации. Считается ли такой боеприпас противопехотной миной в соответствии с Конвенцией – стоит исследовать.

Наши партнеры из США точно передают нам противопехотную мину типа Claymore, в вариантах М18А1 и М18А1Е1. Мина старая, "допилена" еще во времена войны в Корее.

Добавлю, что россияне себя не ограничивают ни в чем. Их не волнует, есть ли элемент самоликвидации в инженерном боеприпасе, или нет, как поставлена мина. Они все равно их ставят.

А в целом саперам на войне сейчас хватает мин? Из вашего опыта.

Есть помощь западных партнеров, у нас в Украине были достаточно немалые запасы советских мин. Не хватает именно противопехотных мин. Конкретно как сапер я предпочел бы видеть в Украине что-то типа противопехотных M14, SLAM, противотанковых M93 Hornet, управляемых противопехотных систем Spider. Возможно, вопрос в цене, возможно, в отсутствии подобного в запросах от Украины, не знаю.

"Никто не перерезает красные провода": о стереотипах относительно саперов

О любой профессии существует немало стереотипов. Какие стереотипы существуют о саперах?

Все стереотипы, с которыми я сталкивался, в основном касаются инженерных боеприпасов, и они имеют свои корни в американских боевиках. В частности, что я видел, это когда кто-то там где-то идет, наступает на какую-то противопехотную мину и стоит. И все, она не срабатывает. В жизни так не бывает – противопехотная мина срабатывает сразу, после того, как вы повлияли на датчик цели – если на нее наступили, прошли в районе действия ее магнитного поля, сейсмического датчика, сорвали растяжку или прошли через ее инфракрасный датчик. Она срабатывает сразу.

Есть фильм, где какой-то чувак берет щит, на него наставляет противопехотную мину по типу Claymore и бежит с тем щитом к бандиту. Этот щит типа бронированный. Срабатывает мина, кого-то убивает, а сам герой выживает. Но это нонсенс, потому что физика взрыва так не работает.

И, конечно, перерезание дронов. Это тоже смешно. "Какой провод перерезать? Зеленый или красный?" И перерезают в последнюю секунду. И это всегда взрывчатка с таймером, и всегда находится кто-то, кто с тремором рук перерезает провод – и все. Но и это так не работает.

Один из наших БТР подорвался на мине, застрял, и когда мы приехали, то увидели еще и "сэндвич" – две мины, одна на одной. И от них провода вели к подрывной станции. А у меня было понимание, что есть все же определенные схемы, которые срабатывают, когда ты разъединяешь электрическую цепь. То есть когда ты размыкаешь электрическую цепь – они срабатывают. Когда остальная команда отошла на безопасное расстояние, я начал резать провода. Но там не было красных или зеленых, все белые были. Так тогда деактивировали эти мины, это был обычный усиленный фугас.



"Паук" / Фото, предоставлено 24 Канал

"Вырисовывается горизонт работы": почему сапер – перспективная профессия

Общаясь с представителями различных бригад, и, прежде всего рекрутинговых центров, мы слышим, что в списке самых популярных специальностей сейчас – операторы БПЛА, однако саперное дело далеко не самое популярное. Как вы считаете, почему?

Везде есть нюансы. Нам, в батальоне поддержки, саперы очень нужны, так же нужны другие профессии: трактористы, эскаваторщики, электронщики, водители тяжелой техники..

Почему профессия сапера такая непопулярная – я не знаю. Хотя, как по мне, она дает большие перспективы, чем, например, пехота. Потому что по окончанию войны у нас вырисовывается серьезный горизонт работы.

Сейчас, насколько я знаю, гражданские саперы зарабатывают плюс-минус 40 – 50 тысяч гривен. Плюс, после завершения службы есть перспективы работы в ГСЧС или полиции. Есть перспективы работы на какую-то гражданскую организацию, и не только в Украине. Или же на спецслужбы или международные организации, которые занимаются гуманитарным разминированием.

Какими качествами должен обладать сапер?

Во-первых, человек должен быть физически крепкий и выносливый. Во-вторых, понимать хотя бы азы физики, элементарной математики. Потому что подрывное дело – это в том числе расчеты, формулы, законы физики.

"Паук" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Сейчас в Украине заминирована чрезвычайно большая территория, и прогнозы относительно того, сколько лет уйдет на разминирование – разные. Как вы считаете, сколько нам надо времени на это?

Я воздержусь от оценки сейчас, ведь с использованием таких методов, которые у нас есть сейчас, можно говорить о 25 – 30 лет. Однако времена меняются. Считаю, что в помощь человеку будут использованы радиоуправляемые и роботизированные системы, которые существенно смогут помочь.

"Если проиграем – нас ждет оккупация или миграция": об угрозах над Украиной и мобилизации

Сейчас, к сожалению, все меньше людей добровольно присоединяются к армии. И вообще ситуация у нас с мобилизацией сложная. Несмотря на то, что, условно, многие военные говорят, что сейчас ситуация на фронте даже критическая, чем была в 22-м году. Почему, по вашему мнению, так сложилось?

Во-первых, украинское общество довольно инфантильное. То есть риски и угрозы оцениваются абсолютно неадекватно. Часто люди воспринимают мобилизацию как смертный приговор. И для меня это странно. Как видите, я жив, хоть 2 раза ранен. И таких как я – куча. Я не исключение, я обычный сержант. А есть ребята, которые имеют гораздо более героический список.

Риски нависли над нами, как дамоклов меч на волоске. Некоторые думают, что задонатит 50 гривен и все будет хорошо. Но это так не работает. И, будем откровенными, те, то пришел в 2022 году, – закончились. Кто-то погиб, многие ранены, кто-то в силу тех или иных обстоятельств уволился. И часть ушла в СОЧ, и всех их надо кем-то менять. И по меркам Сил обороны Украины это огромные цифры.

У нас в "Азове" немного лучше ситуация, потому что меньше раненых, меньше потерь. Но важно понимать, что "Азов" – это боевая бригада, которую привлекают на достаточно тяжелые направления, которая выдерживает серьезный удар и не отступает.

А насчет мобилизации. То, что происходит сейчас, меня огорчает. Количество людей, которые пополняют ряды Сил обороны – недостаточное. Поэтому включается метод "принуждения". Но ТЦК призывают людей, потому что выполняют задание Генштаба ВСУ – есть определенный план, в соответствии с которым надо привлечь в армию определенное количество людей.

Я не считаю метод мобилизации правильным, я сторонник кадровой модели армии, где ядро составляют профессиональные военные, в помощь им добавляются при необходимости резервисты, однако это армия мирного времени или ограниченных военных операций. А сейчас мы не можем себе позволить воевать со второй армией мира только профессиональными военными и резервистами. Это невозможно, поэтому выход один – мобилизация. Украина не исключение, все страны применяют мобилизацию, когда речь идет о больших и длительных войнах.

Не вредит ли мобилизация рекрутингу? Цель одна, но методы разные.

Воздержусь от того, чтобы говорить об "Азове", потому что мы – известная бригада, поэтому львиная доля у нас – добровольцы. К тому же молодые и очень мотивированные. А если говорить о Силах обороны Украины, то, наверное, для того, чтобы говорить компетентно, стоит иметь больше информации о графиках динамики мобилизации и рекрутинга в зависимости от тайминга.

Если говорить о мотивации, то я исключительно за человекоцентричный подход в армии, где система работает на солдата. Именно это должен видеть рекрут. Сейчас очень много дискуссий в информационном поле по различным околомобилизационным темам, потому что это, видимо, линия пересечения военной и гражданских плоскостей в Украине. И сейчас часто говорят о том, что нужно снизить крайнюю границу мобилизационного возраста ниже 25 лет, что только поднимает градус общественного напряжения.

Но давайте ставить вопрос немного иначе – что мы будем делать, если проиграем эту войну? Если, конечно, доживем до этого – то вариантов два: оккупация или эмиграция. Как живут в оккупации – мы уже знаем. Буча, Ирпень, Изюм, Херсон и многие другие города и села. Те, кто переживут бои, когда россияне будут "стирать" города, попадут на фильтрационные мероприятия, и кто им не понравится – убьют.

Ну и если мы говорим об оккупации. Где сейчас ребята, которые оказались в оккупации? А они сейчас насильно мобилизованы в российскую армию.

Сейчас миллионы украинцев за границей, около 4,5 миллиона в ЕС, но большинство все еще здесь. Представьте, что еще 20 – 27 миллионов мигрируют в Европу в дополнение к тем 4,5? Какие перспективы ждут этих беженцев? Лагеря? Минимальная оплата труда? Работа за еду? Что произойдет с рынком труда любой страны, когда предложение чрезвычайно превысит спрос? Ну вот.

Поэтому, когда мы говорим о снижении возраста мобилизации, мы должны понимать, почему мы вообще ставим такой вопрос. Что будет, если мы его не снизим? Те, кто уже воюют, так или иначе закончатся – я не говорю, что люди обязательно погибнут. Нет, ни в коем случае. Ранения, болезни, СОЧ...

Поэтому, как по мне, государство должно принять справедливое решение. Непопулярное. Это решение о сроках службы и о снижении нижней границы возраста призыва по мобилизации.

Сейчас мы с вами разговариваем во Львове – здесь относительно спокойно и тихо. Открываются новые заведения, новогоднюю елку поставили. И часто это вызывает упреки, будто войны здесь нет. Как вы относитесь к жизни в условно мирных городах?

Радуюсь тому, что страна более-менее нормально живет, работает микроэкономика, по крайней мере в тылу. Без тыла не будет фронта, как и без фронта не будет тыла. Это взаимосвязанные понятия. Так, без приличного ВВП у нас не будет на что воевать, не будет где, на чем и кем производить ВВП.

Относительно упреков стоит отметить, что война продолжается не только в окопах, посадках, лесах, но и в головах людей. Если где-то в информационном поле возникает отсутствие коммуникации – ее мгновенно начинает заполнять противник. Причем очень удачно. Противник для того имеет прекрасно обученные подразделения ИПСО, которые понимают настроения украинского общества, выбрасывают нужную информацию в "кризисные" моменты, противник нанимает "блогеров", которые распространяют необходимые инфоповоды, часто наигранные. Это информационная война, цель которой демотивировать, дезориентировать, деорганизовать.



"Паук" / Фото, предоставленное 24 Каналу

После лечения планируете возвращаться на службу?

Да, однако все будет зависеть от того, смогу ли я физически качественно выполнять возложенные на меня обязанности, потому что стать "бременем" для собратьев мне бы не хотелось.