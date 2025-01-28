"Вывод войск из-под Киева", переговоры и Зеленский: Путин снова наговорил бреда

Путин дал интервью пропагандисту Павлу Зарубину. В нем традиционно говорил бред и пожаловался, что Россию оскорбляют. Противоречивые заявления диктатора собрал 24 Канал.

В своем интервью Путин сосредоточился на любимых тезисах – "Зеленский нелегитимен", "я предлагал мир, а Киев отказался", "Запад вмешивается и обижает Россию".

Смотрите также Путин кричит о "нелегитимности" Зеленского: это разоблачает один страх диктатора

Тезисы из интервью Путина 28 января