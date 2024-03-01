Однако после интервью, вернувшись в Соединенные Штаты, Карлсон начал насмехаться над Путиным. Дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко сказал 24 Каналу, что такое "прозрение" наступает у отдельных путинофилов.

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Задание Карлсона

Сейчас эти путинофилы в шаге от того, чтобы признать, что была гибридная война, и что она длится не с 2022 года, а с 2014-го. Через два года уже горячей фазы войны они придут к мысли, что это было не спровоцированное нападение на территорию Украины.

Даже эти консерваторы-путинофилы уже на пути к выздоровлению,

– подчеркнул дипломат.

Поведение, которое выбрал Карлсон, называется "тактикой стратегической неопределенности". Для того чтобы увеличить себе манёвр, по мнению Осипенко, в одном месте он говорит одно, а приехав в другое, – говорит также другое. При любом изменении геополитической конфигурации можно использовать этот свободный манёвр так или иначе.

На самом деле Такер Карлсон выполняет задание Дональда Трампа, предоставив трибуну Путину. Карлсон "отмывал" его перед тем, как посадить его за стол с уважаемыми, порядочными людьми. Потому что Путина воспринимают как того, у кого руки по локоть в крови,

– подчеркнул эксперт-международник.

Путин высказал свои мысли и предстал не таким демоном, каким его считает большинство на Западе. В этом была задача Карлсона. Однако то, что он сейчас начал высмеивать отдельные нарративы, которые выразил в интервью Путин, это тактика журналиста.

"Это все укладывается в тактику общения Трампа с Путиным или в координацию их действий. Сейчас еще один путинофил – Виктор Орбан готовится встретиться с Трампом. "Посыльные" ездят регулярно, и Кремль с Трампом координируют свои действия. Они ведут все к тому, чтобы подготовить ситуацию. Если Трамп сядет в президентское кресло, чтобы он легким движением руки решил сложные геополитические проблемы – с Ираном, Россией, Китаем", – предположил Руслан Осипенко.

Обратите внимание! Такер Карлсон во время интервью внимательно выслушал "исторический экскурс" Путина, несмело пытаясь его прервать. Однако глава Кремля все равно высказал все, что хотел. Также журналист задавал Путину довольно "беззубые" вопросы. Однако вернувшись в США, Карлсон начал критиковать российского президента. В частности заявил, что некоторые высказывания Путина показались ему "тупыми".

Интервью Путина Такеру Карлсону: важное