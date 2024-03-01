Проте після інтерв'ю, повернувшись до Сполучених Штатів, Карлсон почав глузувати з Путіна. Дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що таке "прозріння" наступає в окремих путінофілів.

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Завдання Карлсона

Зараз ці путінофіли за крок від того, щоб визнати, що була гібридна війна, і що вона триває не з 2022 року, а з 2014-го. Через два роки вже гарячої фази війни вони прийдуть до висновку, що це був не спровокований напад на територію України.

Навіть ці консерватори-путінофіли вже на шляху до одужання,

– підкреслив дипломат.

Поведінка, яку обрав Карлсон, називається "тактикою стратегічної невизначеності". Для того, щоб збільшити собі маневр, на думку Осипенко, в одному місці він каже одне, а приїхавши в інше, – говорить теж інше. При будь-якій зміні геополітичної конфігурації можна використовувати цей вільний маневр або в один, або в інший спосіб.

Насправді Такер Карлсон виконує завдання Дональда Трампа, надавши трибуну Путіну. Карлсон "відмивав" його перед тим, як посадити його за стіл з поважними, порядними людьми. Тому що Путіна сприймають як того, у кого руки по лікоть у крові,

– наголосив експерт-міжнародник.

Путін висловив свої думки і представ не таким демоном, яким його вважає більшість на Заході. В цьому було завдання Карлсона. Однак те, що він зараз він почав висміювати окремі наративи, які висловив в інтерв'ю Путін, це тактика журналіста.

"Це все вкладається в тактику спілкування Трампа з Путіним чи в координацію їхніх дій. Зараз ще один путінофіл – Віктор Орбан готується зустрітися з Трампом. "Посильні" їздять регулярно, і Кремль з Трампом координують свої дії. Вони ведуть все до того, щоб підготувати ситуацію. Якщо Трамп сяде у президентське крісло, щоб він легким рухом руки розв'язав складні геополітичні проблеми – з Іраном, Росією, Китаєм", – припустив Руслан Осипенко.

Зверніть увагу! Такер Карлсон під час інтерв'ю уважно вислухав "історичний екскурс" Путіна, несміливо намагаючись його перервати. Проте очільник Кремля все одно висловив все, що хотів. Також журналіст ставив Путіну доволі "беззубі" питання. Проте повернувшись до США, Карлсон почав критикувати російського президента. Зокрема заявив, що деякі вислови Путіна здалися йому "тупими".

Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: важливе