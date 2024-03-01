Проте після інтерв'ю, повернувшись до Сполучених Штатів, Карлсон почав глузувати з Путіна. Дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що таке "прозріння" наступає в окремих путінофілів.
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Завдання Карлсона
Зараз ці путінофіли за крок від того, щоб визнати, що була гібридна війна, і що вона триває не з 2022 року, а з 2014-го. Через два роки вже гарячої фази війни вони прийдуть до висновку, що це був не спровокований напад на територію України.
Навіть ці консерватори-путінофіли вже на шляху до одужання,
– підкреслив дипломат.
Поведінка, яку обрав Карлсон, називається "тактикою стратегічної невизначеності". Для того, щоб збільшити собі маневр, на думку Осипенко, в одному місці він каже одне, а приїхавши в інше, – говорить теж інше. При будь-якій зміні геополітичної конфігурації можна використовувати цей вільний маневр або в один, або в інший спосіб.
Насправді Такер Карлсон виконує завдання Дональда Трампа, надавши трибуну Путіну. Карлсон "відмивав" його перед тим, як посадити його за стіл з поважними, порядними людьми. Тому що Путіна сприймають як того, у кого руки по лікоть у крові,
– наголосив експерт-міжнародник.
Путін висловив свої думки і представ не таким демоном, яким його вважає більшість на Заході. В цьому було завдання Карлсона. Однак те, що він зараз він почав висміювати окремі наративи, які висловив в інтерв'ю Путін, це тактика журналіста.
"Це все вкладається в тактику спілкування Трампа з Путіним чи в координацію їхніх дій. Зараз ще один путінофіл – Віктор Орбан готується зустрітися з Трампом. "Посильні" їздять регулярно, і Кремль з Трампом координують свої дії. Вони ведуть все до того, щоб підготувати ситуацію. Якщо Трамп сяде у президентське крісло, щоб він легким рухом руки розв'язав складні геополітичні проблеми – з Іраном, Росією, Китаєм", – припустив Руслан Осипенко.
Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: важливе
- Американський журналіст поспілкувався з очільником Кремля та показав двогодинне інтерв'ю з ним. Майже пів години Путін розповідав вигадану історію, намагаючись виправдати агресію Росії проти України.
- Також він повторив тезис про те, що буцімто "України не існувало", а, мовляв, слово "українець" спочатку "не означало окрему етнічну групу", а "лише вказувало на те, що людина живе на околиці держави", тобто "біля краю".
- Журналісти The Wall Street Journal проаналізували інтерв'ю Путін і дійшли висновку, що вторгнення Росії у 2014 році в Україну, окупація Криму, а потім і повномасштабна війна, яку розпочалась у 2022-му, є наслідками того, що очільник Кремля вважає Україну "штучною державою".
- Як зазначили у виданні, той факт, що сьогодні Київ є столицею України, руйнує уявлення Росії як про "справжню спадкоємицю слави Київської Русі". Саме це нібито надає Москві історичне право на всі землі, якими колись правили київські князі.