Высказал свои планы: Путин озвучил два важных тезиса в интервью Карлсону

Обсуждение интервью Владимира Путина, которое он дал пропагандисту Такеру Карлсону, не утихает. Хотя особой ценности в нем не было, однако российский диктатор таки рассказал несколько интересных вещей.

Интервью имело определенного реципиента – американскую аудиторию. Путин пытался апеллировать к ней, хоть, скорее всего, так и не смог донести свою мысль. Офицер ВСУ Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом подробно проанализировал интервью, акцентировав на моментах, которые действительно заслуживают внимания.

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Политическая цель интервью

Такер Карлсон – любитель теорий заговоров. Поэтому, возможно, интервью с Владимиром Путиным, который, сложилось впечатление, чуть ли не на ходу придумывал исторические "факты", ему было по душе. Однако встреча Карлсона и Путина имела четкие цели.

Бесспорно Карлсон и Путин преследовали собственные политические цели. Карлсону важно вернуться как топовый журналист. Когда он вещает только с собственного сайта и использует платформу X, ему это не интересно. Конечно, он хочет вернуться на большие экраны, увеличить свое влияние, а также получить номинацию на вице-президента как партнер Дональда Трампа,

– отметил Тарас Березовец.

В то же время пока нет оснований считать, что Карлсон согласовывал с Трампом какие-то вопросы к Путину. Хотя и исключать такой вариант также нельзя.

Офицер ВСУ отметил, что нужно обратить внимание на две важнейшие вещи, которые проговорил Путин в этом так называемом интервью:

предложение к Западу сесть за стол переговоров о мире без участия Украины – Путин напрямую об этом заявил;

предложение Запада по разделу Украины. Поэтому Путин так много говорил о Венгрии и других государствах, мол, у них есть тоже свои исторические претензии.

"Претензии России Путин также объявлял и объяснял какими-то письмами гетмана Богдана Хмельницкого. Это было самое главное и это нас должно интересовать. Он эти тезисы специально озвучил. Путин хотел их донести до консервативного американского и западного зрителя, понимая, что именно такая миллионная аудитория смотрит Такера Карлсона", – отметил Березовец.

Самое главное в интервью

Владимир Путин также немало подчеркивал то, что Россия не собирается нападать на НАТО. Мол, у Москвы нет никакого интереса для таких действий.

Больше всего в своем интервью Путин, кроме Украины, упоминал Польшу. Кажется, 36 раз. Его сентенции о том, что Россия не имеет планов нападать на Польшу и страны Балтии, следует воспринимать без частицы "не". Он действительно имеет такие планы, это самое главное, что прозвучало в этом интервью,

– подчеркнул Березовец.

На это в частности указывает и то, что многие прогрессивные страны, которые входят в Альянс, уже объявили о планах подготовки к возможной войне с Россией. Об этом, в частности, говорят в руководстве Швеции, Польши, Германии, стран Балтии и тому подобное.

"Однако Путин все равно должен чувствовать себя недовольным этим интервью, потому что то, как он выглядел во время разговора с Карлсоном, и то, как его понесло в исторические аналогии, демонстрирует определенный уровень его психологической усталости и даже психической деградации", – заметил офицер.

Это и неудивительно, ведь вместо того, чтобы четко дать ответ на вопрос "почему вы напали на Украину", Владимир Путин решил устроить Такеру Карлсону урок истории какого-то параллельного мира.

"Уверен, что это не был план, и не такой текст ему писал Дмитрий Песков (спикер Путина – 24 Канал) или спичрайтеры. Это его внутренняя "биполярочка" играет", – отметил Березовец.

Как Путин апеллировал к американскому зрителю

Очевидно, что так называемое интервью Владимира Путина было рассчитано на в основном американскую аудиторию. Кремль победно отчитывался, что якобы более 100 миллионов человек посмотрели это интервью. Однако вероятнее всего, что значительная часть просмотров – самих россиян, еще часть просмотров просто "накрутили".

Надо признать, что смотрело и много консерваторов. Но даже нам сложно понять, почему Путин понес всю эту псевдоисторическую ахинею, а для западного зрителя какие-то печенеги, половцы, вещий Олег, князь Игорь – это вообще из области фантастики. Они просто в этом потерялись, и я уверен, что просто не досмотрели это интервью и не поняли, что же он хотел этим сказать,

– подчеркнул офицер.

В то же время Путин пытался поставить ставку на аудиторию, которая смотрит обычно Карлсона и голосует на Дональда Трампа. Говорится о христианах, прежде всего – протестантов.

"Путин пытался послать несколько четких сигналов, мол, я "свой". Он говорил о "Руси православной", о религии, о "крещении князем Владимиром в IX веке". Это было важно. Он им посылал сигналы о том, что якобы "мы с вами одинаковые". Этот сигнал был важным", – отметил Березовец.

Видимо, эти отсылки к христианству – это была единственная хорошо продуманная вещь в этом интервью.

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