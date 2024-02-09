Какие лживые нарративы о мире и войне пытался продвинуть Путин в интервью скандальному Карлсону

Российский диктатор Владимир Путин использовал интервью с Такером Карлсоном, чтобы озвучивать лживые тезисы о войне, истории Украины и самих украинцев.

В частности, в интервью скандальному ведущему Такеру Карлсону или, как его уже назвали в сети, "американскому Соловьеву", Путин цинично заявил о желании добиться окончания войны путем переговоров, что далеко от правды. 24 Канал рассказывает, что не так с монологом Путина.

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Диктатор отметил, мол переговоры "достигли очень высокой стадии согласования позиций в сложном процессе (в Стамбуле в 2022 году), и они якобы были почти завершены, и обвинил в их срыве Украину.

Путин просто не мог не воспользоваться возможностью, чтобы оправдать свое поражение в начале вторжения, когда российские войска выгнали из Киева с потерями украинские защитники. Вместо этого Путин решил скормить журналисту байку о "договоренном отступлении".

"После того, как мы вывели наши войска из Киева, другая сторона отвергла все эти договоренности и подчинилась указаниям западных стран, европейских стран и США бороться с Россией до конца", – лживо и цинично заявил Путин.

Далее он упомянул, что Президент Владимир Зеленкский на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией. И, по словам Путина, Украина сейчас выдвигает условия, на которые его страна не может согласиться.

Опять же, "его страна", или его эго, Путин не уточнил. Вообще в интервью диктатор мало чего нового рассказал. Это были 2 часа скучного монолога диктатора с имперским эго, который пытается усидеть на троне.

Путин не стремится к миру

В интервью Путин лишь подтвердил, что Россия не заинтересована в содержательных или легитимных переговорах. Его цель – уничтожить Украину как государство. Интересно, что диктатор словно умышленно "подсвечивал" тот факт, что не признает независимости Украины, ведь даже говоря о переговорах, он указывал, что за Украину это решил Запад. Мол, именно Запад способствовал тому, чтобы наше государство не вело переговоров с Кремлем.

Мол, именно партнеры заставили Украину отказаться от выгодного для России соглашения во время переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле в марте 2022 года.

К слову, в Институте изучения войны (ISW) считают, что таким образом Путин пытается добиться от Запада уступок от имени Украины, которые бы подорвали ее суверенитет и уничтожили территориальную целостность.

Переговоры с Россией: что важно понимать

Вероятно, тот факт, что Путин снова заговорил о "мире", имеет целью оправдать его преступную войну. Диктатор это делает сознательно перед выборами, чтобы хоть немного "отмыться" от крови украинцев.

На самом деле ни о каком мире речь не идет. Для того, чтобы показать свою готовность к переговорам, Путину следует вывести войска с территории Украины и перестать атаковать мирные города ракетами и дронами.

К слову, в январе этого года Bloomberg сообщил, что Кремль тайно передал Вашингтону сигнал о готовности к переговорам по достижению мира в Украине и возможность отказаться от требований относительно нейтрального статуса нашей страны. В Кремле позже опровергли это.

Между тем, аналитики как не видели, так и не видят у Путина признаков готовности к серьезным переговорам о мире. Западные чиновники считают, что президент России намерен "пересидеть Запад", продолжать войну, пока в западных странах не ослабнет общественная поддержка Украины.

По факту, Путин лишь пытается создать иллюзию готовности к миру, чтобы ослабить Украину. Надеется на паузу в войне, но ни на мгновение не прекращает наращивать свой военный потенциал, чтобы продолжать уничтожать украинцев.