История о том, как журналист приезжает на интервью к диктатору и его водят по театрам, музеям и устраивают “показуху”, абсолютно не нова. Такое мнение высказал 24 Каналу израильский журналист Цви Зильбер, добавив, что в демократической стране журналисту никогда бы такой прием не устроили.

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Психологический террор против американцев

Путин таким образом, по мнению израильского журналиста, "кошмарит" элиты Демократической партии США. Он хочет им показать, что имеет своих людей в окружении Дональда Трампа, а Такер Карлсон является приближенным к экс-президенту. Он даже может стать вице-президентом, если Трамп выиграет выборы.

Путин демонстрирует, что у него "длинные руки", в случае, если демократы будут его злить и помогать Украине. Это также психологический террор против американцев,

– подчеркнул Зильбер.

В то же время появилось предположение, что я появление этого интервью является признаком того, что Трамп с Путиным о чем-то договорились.

Ни о чем они не договорились. Это Путин хочет, чтобы все так думали. На самом деле это ничего не значит. Трамп человек эксцентричный, поэтому нельзя утверждать, что он на "крючке" у Путина или ФСБ,

– уверен журналист из Израиля.

Сегодня против Трампа существует столько компромата, что его уже никаким другим не запугаешь. К тому же из-за судов, которые угрожают экс-президенту, его участие в выборах пока не является очевидным.

"Даже если Трамп дойдет до выборов президента США, не стоит переоценивать его симпатии к Путину. В прошлом были подобные истории, и в результате он "долбанул" по "вагнерам", по режиму Асада в Сирии "Томагавками", когда было применено химическое оружие. Поэтому вряд ли Трамп позволит кому-то держать себя в "кармане", – отметил Цви Зильбер.

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