Історія про те, як журналіст приїжджає на інтерв'ю до диктатора і його водять по театрах, музеях та влаштовують "показуху", абсолютно не нова. Таку думку висловив 24 Каналу ізраїльський журналіст Цві Зільбер, додавши, що в демократичній країні журналісту ніколи б таке приймання не влаштували.

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Психологічний терор проти американців

Путін у такий спосіб, на думку ізраїльського журналіста, "кошмарить" еліти Демократичної партії США. Він хоче їм показати, що має своїх людей в оточенні Дональда Трампа, а Такер Карлсон є наближеним до експрезидента. Він навіть може стати віцепрезидентом, якщо Трамп виграє вибори.

Путін демонструє, що має "довгі руки", у разі, якщо демократи будуть його злити та допомагати Україні. Це також психологічний терор проти американців,

– наголосив Зільбер.

Водночас з'явилось припущення, що я поява цього інтерв'ю є ознакою того, що Трамп з Путіним про щось домовились.

Ні про що вони не домовились. Це Путін хоче, щоб всі так думали. Насправді це нічого не значить. Трамп людина ексцентрична, тому не можна стверджувати, що він на "гачку" у Путіна чи ФСБ,

– впевнений журналіст з Ізраїля.

Сьогодні проти Трампа існує стільки компромату, що його вже ніяким іншим не залякаєш. До того ж через суди, які загрожують експрезиденту, його участь в виборах наразі не є очевидною.

"Навіть якщо Трамп дійде до виборів президента США, не варто переоцінювати його симпатії до Путіна. В минулому були подібні історії, і в результаті він "довбанув" по "вагнерам", по режиму Асада в Сирії "Томагавками", коли було застосована хімічна зброя. Тому навряд чи Трамп дозволить комусь тримати себе в "кишені", – зазначив Цві Зільбер.

Що сказав Путін в інтерв'ю Карлсону: головне

Екстелеведучій Fox News Такер Карлсон взяв в Москві інтерв'ю у Владіміра Путіна. Які заяви очільника Кремля прозвучали під час розмови: