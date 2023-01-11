Россия хочет затянуть войну, чтобы Запад перестал помогать, – интервью с Беном Ходжесом

Бен Ходжес отмечает, что в 2022 году Украина добилась бесповоротного успеха на поле боя. Однако Россия не отказалась от своих максимальных целей. Впрочем, теперь оккупанты выбрали новую тактику – они будут пытаться растянуть войну, чтобы склонить Киев к переговорам.

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе, поделился с 24 Каналом своими прогнозами относительно дальнейшего хода полномасштабной войны в Украине.

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Украина достигла бесповоротного импульса

Давайте начнем с краткого итога прошлого года. Полномасштабная война уже длится более 10 месяцев. ВСУ успешно защитили Киев и освободили более 40% территории, которую захватили россияне. Можем ли сказать, что украинцы добились максимальных успехов на этой стадии войны в течение 2022 года, или, возможно, что-то можно было бы сделать и лучше?

Прежде всего, и это очень важно – Украина добилась бесповоротного импульса. Я не вижу сейчас вообще чего-нибудь, чтобы могли сделать российские войска, чтобы эту ситуацию переломить.

Конечно, впереди месяцы тяжелых битв, и еще очень много ни в чем не повинных людей погибнут, потеряют свои дома и работу, но сейчас инициатива на стороне Украины, и Украина получила ее благодаря кровопролитным боям, благодаря тщательно спланированной работе генерального командования и, конечно, благодаря стойкости украинского народа.

Были ли ошибки и можно ли было что-нибудь лучше сделать в определенных моментах? Конечно, да. Но когда я думаю обо всех тех вызовах, с которыми столкнулась Украина после полномасштабного вторжения, это все равно поражает. Запад вместе с Украиной, и потому я с большим оптимизмом ожидаю того, что произойдет в новом году.

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Цель России – растянуть войну, чтобы уменьшить помощь Запада

Вы говорите об инициативе на стороне Украины, но Путин все равно не сдался. Что он будет делать в этой ситуации: продолжит мобилизацию сотен тысяч новых россиян, закроет границы, чтобы люди не могли бежать из страны? Как все эти решения будут работать?

Да, вы правы. Россияне не сдались. Более того, не изменили своих стратегических планов, своих максималистических целей. Поэтому идея о каких-то переговорах с Россией сейчас нереальна. Россию просто нужно победить на поле боя. Мир должен и дальше работать вместе и присылать в Украину все то, о чем говорили, так же как и не снимать санкции.

Единственный вариант, когда Кремль сможет чего-то добиться – это растянуть этот конфликт настолько, что Запад начнет терять желание помогать Украине и станет давить на Киев, чтобы украинские власти начали переговоры. Да, вероятно, такое может произойти. Поэтому я думаю, россияне будут и дальше наносить удары по украинской инфраструктуре, насколько им хватит ракет.

Они будут в дальнейшем посылать на поле боя неопытных новомобилизованных солдатов – прямо в мясорубку, чтобы затянуть это все подольше. С моей точки зрения, это их единственная надежда. Они же сейчас не исправляют никаких институциональных проблем, которые имеют. Так же не смогут восстановить военную мощь в ближайшие несколько лет.

То есть, вы утверждаете, что россияне будут пытаться затянуть войну на столько долго, сколько они смогут, просто для того, чтобы западные страны устали помогать Украине – это их стратегия. А как по поводу каких-то активных действий со стороны России – могут ли они начать новое наступление, возле Харькова или Киева, или осуществить какие-то отвлекающие маневры возле столицы или со стороны Беларуси в направлении Запада Украины?

Все может быть. И генерал Залужный об этом предупреждал, другие тоже. Конечно, Кремль очень хотел бы что-то такое сделать – новое наступление на Харьков или на Киев, то есть это вполне возможно. Но если я и вы о нем знаете, то об этом знают и разведка Украины, Британии, США. Они анализируют такие возможности, поэтому если такое и произойдет, это не застанет нас врасплох.

Я не знаю, смогут ли россияне собрать вместе какую-нибудь значительную силу, имеющую соответствующую бронетехнику, транспорт, логистику, тренированных солдат, поддержку с воздуха – все, чтобы добиться успеха. Конечно, Генштаб ВСУ рассматривает такие возможности и применяет все необходимые шаги, чтобы противодействовать этому, и быть готовыми к такому развитию событий. Однако россияне хотят, прежде всего, оттянуть украинские силы на Север, когда они нужны на Востоке и на Юге. Я думаю, это часть их плана, но украинский Генштаб об этом знает и будет принимать все необходимые шаги.

Угроза из Беларуси: неизвестный компонент – действия Лукашенко

Для меня здесь самым неизвестным компонентом является Беларусь. Что же сделает Лукашенко? Думаю, он и дальше будет позволять россиянам использовать территорию страны для своих целей, но я не знаю, примет ли он сам в этом активное участие. Также не знаю, будет ли белорусский народ сидеть сложа руки. Я считаю, что они сделают с россиянами то же, что сделали с немцами в 1942 году – будут атаковать тылы и партизанить.

Бахмут стал личной целью Пригожина

В этот момент самые ожесточенные бои идут вокруг Бахмута в Донецкой области. Почему наемники из группы "Вагнера" не могут ничего достичь, в течение месяцев пытаясь безуспешно захватить город? Они жалуются на плохую логистику и нехватку артиллерийских снарядов. Или это истинные причины их неудач вблизи Бахмута?

Не знаю точно, почему они именно так сконцентрировались на Бахмуте, ведь он не имеет значительного военного значения. Хотя Бахмут стал личным делом для самого Пригожина.

Взяв Бахмут, он хочет показать, что его силы – самые дееспособные в российской армии. Но это не так, потому что те, кого они бросают в мясорубку под Бахмутом – это не высокотренированные и мотивированные бойцы под умным командованием.

Это доказывает, что нет единого российского командования. Пригожин не получает приказы от генерала Суровикина, или от Герасимова или же самого Шойгу. Поэтому и неудивительно, что его войска действуют самостоятельно, не сотрудничая с другими силами. Они не имеют, например, прикрытия с воздуха, что бы должна была иметь профессиональная военная операция. Для Украины, это, конечно, очень хорошо – то, что россияне действуют неслаженно и без взаимодействия.

Нет универсального оружия, гарантирующего победу

В прошлом году в июне США передали Украине первые системы HIMARS. Какова роль этих систем? Сломали ли они ход войны? И изменили ли они ход событий – имею в виду, освобождение Херсона и так далее?

HIMARS и другие дальнобойные системы, которые могут стрелять высокоточными снарядами, важны, но мы должны помнить, что нет универсального оружия, гарантирующего победу.

Больше меня поражает, как быстро украинцы научились использовать HIMARS, как правильно их применять и защищать, а также использовать их возможности.

Опять же, украинский Генштаб и бойцы оказались гораздо гибче и лучше приспособлены, чем их оппоненты с российской стороны – в плане использования возможностей и наиболее эффективного их применения.

На мой взгляд, удары по логистике, штабам, другим очень уязвимым звеньям российской армии – это именно та стратегия, которая идеально подходит для правильного использования такого оружия.

Я бы хотел, чтобы США и союзники предоставили вам более дальнобойное оружие, как ATACMS, которые можно запускать с HIMARS, и которые имеют радиус действия в триста километров. Такие ракеты, а также боевые дроны, как Gray Eagle и Reaper, позволят украинцам уничтожать российские командные посты и оружие еще дальше, и это может сделать невозможным удары по украинским гражданским объектам.

Почему США до сих пор не передали Украине ATACMS и дроны

Кстати, о ATACMS и дронах, о которых вы только что отметили – почему США нам до сих пор их не передали? Почему они все еще думают и колеблются?

Это довольно разочаровывает. Я не знаю точной причины, знаю только то, что и вы – что это может расцениваться как провокация и повод к дальнейшей эскалации, которые могут использовать для ударов по целям в глубине России, – я вам так скажу – я не согласен с таким видением .

Мы сдерживали себя еще до 24 февраля. Мол, если мы сделаем такое, то россияне в ответ сделают что-нибудь другое. Но каждый раз, как мы предоставляли Украине новое оружие, россиянам нечего было сказать в ответ, и никакой эскалации не происходило. То есть мы сдерживали сами себя – вот, мол, Россия возьмет и использует ядерное оружие, или еще что-то сделает. Потому этот процесс так медленно идет.

Но я думаю, что мы все же дойдем до той точки, когда дадим Украине то, о чем мы говорим. Я, конечно, не имею доступа ко всем данным и не могу вам сказать, в чем там действительно проблема, и могу только и дальше убеждать и правительство США, и немецкое правительство предоставить вам это оружие.

Утром я читал о том, что Байден согласился передать вам БМП Брэдли. Это то, что использует американская армия. Это очень хорошие возможности и еще один шаг, который делают американцы.

Спасибо за то, что лоббируете эти решения – чтобы Украина получила ATACMS и другие эффективные вооруженные системы. Были ли вы удивлены, когда в декабре США заявили, что передадут нам систему "Петриот", учитывая ее цену и потребность таких систем на мировых рынках?

Не знаю, подойдет ли термин "удивленный". Я был рад, что такое решение было принято. Это не провокация – это оборонительная система, которая поможет сохранить жизнь мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Я был больше удивлен тем, что это такая редкая система. У нас один батальон "Петриотов" на всю Европу. Для США найти такую же батарею – а это 6, 7, 8 пусковых установок. Для США это очень серьезный шаг, ведь мы отдаем то, что защищает нас вам. Нам самим они нужны. Это очень важно. Но это тоже, Андрей, очень важно для ваших зрителей, помнить – нет какого-то одного универсального оружия, решающего все проблемы.

Шесть или семь пусковых установок "Петриот" достаточно для того, чтобы защитить один крупный город, если их правильно интегрировать в систему ПВО.

"Петриот" не сделает щит над Украиной, вы не будете тратить эти драгоценные ракеты против дронов. Впрочем, я убежден, что ваш Генштаб примет мудрое решение и разместит их именно там, где нужно, это действительно очень трудно – решать, что именно нужно защитить, а что вы просто не можете, но чтобы получить максимальную пользу от "Петриотов" их нужно интегрировать в систему ПВО и поставить в правильном месте и не использовать их против незначительных целей.

Использование "Петриот" – украинцы очень быстро учатся

Если говорить о том, как скоро украинцы смогут научиться использовать эти системы? Обычно говорят, ужно 9 месяцев или год, чтобы все хорошо выучить. Но можно ли это ускорить? И когда именно "Петриоты" будут защищать украинское небо?

Года здесь точно не нужно. Украинцы поразили меня еще в 2015 году, когда я только начал с ними работать. Я был удивлен, насколько быстро они учатся, как быстро солдаты адаптируются к новым технологиям.

Убежден, что Генштаб выберет именно тех солдат, у которых уже есть опыт работы с ракетами земля – воздух, которые уже понимают концепцию работы, и это ускорит время обучения.

Конечно, теория будет максимально сжатой, сконцентрированной на собственных тренировках. Я думаю, что пройдет несколько месяцев, чтобы украинцы освоили эти системы, не больше. Это, конечно, будет гораздо короче, чем нужно обычно. Здесь нужно помнить главное – речь не о какой-то краткосрочной миссии. Украина будет использовать "Петриоты" в долгосрочной перспективе.

Я бы еще здесь хотел отметить процесс тренировки. Я вместе с другими людьми сейчас проталкиваю инициативу, что вам не нужно ждать, пока предоставят какую-нибудь систему, а потом вы начнете на ней тренироваться. К примеру, вам не нужно ждать, пока вам предоставят абрамсы или леопарды, и вы начнете на них тренироваться. Надо уже начинать.

Мы никогда не ждали, пока в войска поступит техника, и они начнут тренировки только тогда. Было бы очень хорошо, если бы украинские танкисты и механики уже начали тренироваться на американских абрамсах, или немецких леопардах, или на леопардах других стран. Будьте готовы уже, а не ждите политического решения, до которого могут пройти недели.

Очень хорошая идея, надеюсь, наших военных будут тренировать на вооружении, которое только в планах снабжения. Леопарды очень важны сейчас, мы ждем решения Германии. Франция согласилась предоставить Украине боевые машины, которые называют легкими танками, АМХ-10. Это может каким-либо образом повлиять на решение Германии? Могут ли они посмотреть на то, что сделала Франция и начать двигаться в том же направлении? Предоставить Леопарды украинцам?

Конечно, я на это надеюсь. Важно то, что французские АМХ 10 предоставят украинским силам хорошие возможности. Они мобильны, имеют большой калибр и будут хорошо дополнять украинские танки. Конечно, французы должны их предоставить со всей необходимой технической базой, чтобы они работали в полную силу.

Это может усилить давление на Берлин, чтобы они скорее приняли решение, но я не могу этого точно предсказать, для их нежелания предоставить танки много причин, все больше и больше немцев поддерживают Украину, но все равно до сих пор есть много сопротивления этому. в основном в СПД – партии, возглавляющей коалиционное правительство.

Украинцы будут делать все, чтобы перенести боевые действия на территорию России

Будем ждать политического решения. За последние несколько месяцев значительно возросло количество взрывов и инцидентов на российских военных объектах, расположенных за сотни километров от границы с Украиной. Были ли вы удивлены, когда произошли взрывы на аэродромах вблизи Саратова, Рязани, важных и стратегических базах россиян, как эти взрывы повлияли на ход войны?

Во-первых, я не удивлен, что у Украины есть возможность это сделать. То есть они не сидят и не ждут, что американцы дадут им ATACMS и тогда начнут. Украинцы будут делать все, чтобы перенести боевые действия на российскую территорию. Для того чтобы лишить россиян возможности атаковать мирное украинское население.

Мало кто помнит, но Украина была сердцем оборонной промышленности советского союза. Есть огромная база технологий, инженеров и знаний в Украине, а не в России. И теперь россияне должны понимать, что для них нет безопасного места. Все их аэропорты и базы могут быть поражены. И я надеюсь, что украина только нарастит свои возможности, чтобы иметь возможность бить по целям в Крыму, так же как и в глубине России с регулярностью. Особенно по местам запуска ракет.

Какое оружие нужно, чтобы освободить Крым