Шутка судьбы "Принца": как переводчик-международник стал боевым медиком ССО

-

Ему 24 года, война пришла к нему еще в 14. Это поколение тех, кто вырос на новостях об обстрелах и погибших, поколение, воспитанное на борьбе и гордости за свой народ, свою нацию. Он – переводчик-международник, знает норвежский, шведский, польский и английский языки. А теперь еще и – боевой медик 73-го морского центра Сил специальных операций, и его работа – спасать жизни. Речь идет о бойце с позывным "Принц".

Какими бывают шутки судьбы и об опыте боевого медика на передовой, "Принц" рассказал в интервью для 24 Канала.

Интересно Секреты рекрутинга, или Как попасть в элитные подразделения ВСУ: рассказывает ветеран ССО

Родители видели военным или медиком и судьба пошутила

Вы, вероятно, хотели быть военным, поэтому и выбрали для себя контрактную службу в Силах специальных операций?

На самом деле – нет, это родители почему-то видели во мне военного или медика. Возможно, потому что мои дедушка и прадедушка были военными, хоть и недолго. Я же на самом деле никогда не видел себя в армии. Моей детской мечтой было стать археологом или историком, а уже где-то в классе 11-м, когда как раз было время выбирать профессию, я предпочел международные отношения. Языки мне давались очень легко, и я пошел на международника-переводчика. Но судьба немножко пошутила со мной, поскольку, несмотря на то, что я вообще никак себя в армии не видел, стал именно военным медиком. Побратимы говорят, неплохим...

Интересная шутка судьбы... А как же так случилось?

В начале полномасштабного вторжения я учился в магистратуре, но война, к сожалению, в мою жизнь, как и у всех, внесла свои коррективы. Когда все началось, я понял, что не могу быть в стороне, должен что-то делать, как-то помочь. Первый месяц был волонтером, моя альма-матер – это Львовская политехника, и мы хотели быть полезными, действовать.



"Принц" в гражданской жизни получал образование переводчика-международника / Фото, предоставленное 24 Каналу

Но мне этого было мало, и я начал искать должность по своему профилю в армии. Но в то время переводчики не очень были нужны. Где-то через полтора месяца ко мне обратилась знакомая, они искали переводчика для группы волонтеров из стран-партнеров, которые приехали в Украину преподавать военное дело. Я сразу согласился.

И как вы думаете, на какой курс меня поставили? Да, на военную медицину. А со временем мне стало неинтересно просто переводить, и я попросился у инструкторов отрабатывать элементы вместе с теми, кто учился. Так получилось, что я полный курс прошел раз может с двадцать.

Этот период был очень интересным, он раскрыл мне глаза на многие вещи, о которых я до этого дня и не задумывался. Об имидже Украины за рубежом, о том, как европейцы относятся к нам и нашему желанию быть независимыми, а особенно о том, сколько исторических сведений об Украине было уничтожено и искажено советчиной. Только в разговорах, когда мы касались определенных исторических моментов и личностей, оказывалось, что многие европейцы вообще даже не знают, что их известные фигуры родились в Украине.

Здесь мне и пригодилась моя давняя любовь к истории, потому что в промежутках между постоянными тренингами и учениями я старался как можно больше рассказать о нашем народе, нашей истории и постоянной борьбе за независимость. Несмотря на регулярную загруженность, мне все равно казалось, что я делаю недостаточно, и тогда мы с несколькими инструкторами присоединились к "Госпитальерам". Здесь я работал и осваивал именно практические навыки, умение быстро реагировать, думать и действовать уже в боевых условиях.

Стэн, "Чека" и первые выезды: служба в "Госпитальерах"

Сколько времени вы провели в этом подразделении? Как чувствовали себя в боевых действиях?

В "Госпитальерах" я прослужил почти год. Здесь у меня появились первые боевые наставники. Одним из них был наш старший эвакогруппы – Стэн (его имя со шведского переводится как "скала"). Это первый человек, который сказал мне, что сочувствие медика – это худшая черта, которой тот может обладать. Я на всю жизнь запомнил его слова.

Тренировка в теории и отработка навыков – это, конечно, хорошо, но когда ты осознаешь все это в реальном времени, то ощущения совсем другие. Во время нашего первого выезда, когда я увидел раненых ребят, мне действительно стало их очень жаль, и я засомневался ... Буквально на несколько секунд. После того как мы доставили раненых в госпиталь, Стэн отвел меня в сторону и сказал: "Лучшее сострадание медика – это делать свою работу, ведь каждая секунда твоего сострадания может стоить человеку жизни". Он сказал это буднично, но эти его слова для меня стали основными, я с ними просыпаюсь и засыпаю каждый день, напоминая себе о тех нескольких секундах моего колебания.



Стэн – боевой медик из Швеции / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вторым человеком, который стал для меня авторитетом в моей жизни и на службе, была Ира "Чека". К сожалению, она погибла... Эта девушка является для меня невероятным примером того, как нужно бороться, жить и работать. Я считаю, что для Украины – это большая потеря.

Каждый раз, когда мне становится трудно или опускаются руки, наступает какое-то эмоциональное выхолащивание, я вспоминаю о ней, о ее неутомимой энергии, желании помогать и спасать. Я не имею права сдаваться тогда, когда такие, как она, положили свою жизнь ради Независимости Украины.

Почему "Принц" выбрал ССО?

Как вы попали именно в ССО? Это было ваше решение или так сложилась судьба?

Где-то на восьмой или девятый месяц пребывания в "Госпитальерах" я принял окончательное решение подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Я видел много подразделений, ведь мы работали со всеми – и с пехотой, и с национальной гвардией, с ДШВ, и с ГУРовцами, – но все же в мое сердце запали ребята из ССО.

Когда мы пересекались с ними в полях, я видел, как происходят планирования и обсуждения в их группах, сколько там уважения – к командирам, к бойцам. Меня поразило то, что я почувствовал, какое-то равенство ... Я видел такие отношения только в добровольных соединениях, а здесь – настоящая военная структура, и все прислушиваются друг к другу, советуются, поддерживают.

За год волонтерской деятельности я вооружился определенными контактами. Появился друг в 73-м морском центре ССО, прошел все стадии отбора, и вот теперь я – военнослужащий Сил специальных операций. Скажу честно, не было ни одного дня, чтобы я не гордился своим родом войск.

В разных профессиях существуют свои предрассудки. Есть ли какие-то у вас? Расскажите, как они вписываются в военную жизнь?

У каждого медика есть свои приметы. Одна из главных – это никогда не желать "доброй ночи" или "тихой смены". Потому что как только вечером звучат такие слова, то можно сразу паковать рюкзак и готовиться к выезду.

Понятно, это говорят с лучшими намерениями, но, как показывает практика, то ночь после этого полностью противоположна пожеланиям. А есть еще одна важная история: если у тебя есть какое-то негативное интуитивное ощущение или приснилось что-то нехорошее, нужно обязательно проговорить это вслух перед кем-то из твоей группы. Тогда ничего не произойдет.

У медиков на самом деле самое тяжелое – это не сама работа медика, самое тяжелое – ждать. Когда ты знаешь, что начался бой или ребята выдвинулись на задание, и ты должен просто ждать, слушать рацию и надеяться, что ты не услышишь своего позывного на вызов. Именно в такие минуты и начинаешь верить в приметы и суеверия. Но, несмотря ни на что, мы всегда готовы, собраны, натренированы и сделаем все как для парней и девушек из нашего подразделения, так и для всех собратьев и посестер, которые будут нуждаться в помощи.



"Принц" оказывает помощь раненым / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вы очень молодой специалист, вам всего 24 года, в подразделении есть гораздо старшие собратья. Как к вам относятся, учитывая ваш возраст?

Вы знаете, со дня моего прихода в Силы специальных операций у меня был только один такой случай, когда старший от меня воин, который имеет за плечами очень много лет службы в армии, немножко пренебрежительно отнесся ко мне.

Помню, была ситуация, что я должен был оказывать помощь, хотя и сам был серьезно травмирован. Но я просто отрабатывал алгоритмы, а свою боль почувствовал только тогда, когда понял, что оказал помощь всем ребятам. После этого случая никто и никогда больше не сомневался в моем профессионализме. В целом в подразделении у нас очень здоровый коллектив, у всех есть одна цель – борьба за независимость Украины. Ничто так не объединяет, как большая общая цель.

Почему именно "Принц" и при чем здесь де Сент-Экзюпери?

Ваш позывной "Принц" – очень интересный. С этим связана какая-то история?

На самом деле этот позывной у меня еще с детства. Моя малая родина – это Кировоградская область, я там родился и учился, школьные годы оставили только приятные воспоминания. Моим любимым предметом был английский язык, и вот, помню, во время занятия мы читали и разбирали отрывки из повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Мне тогда очень понравилось произведение, я его почти на память выучил.

На одном из уроков меня так учительница и назвала, учитывая любовь к этой книге. Так и привязалось. В институте уже и не менял. А когда пришел в ССО, то так и осталось. Немножко ребята, конечно, шутят, но это же в основном мужской коллектив, тут без подколов никак.

Что бы вы сказали тем, кто еще не определился или раздумывает, к какому подразделению присоединиться?

Защита Родины – обязанность каждого гражданина. Пусть это звучит немножко пафосно, но так оно и есть. Конечно, война – это страшно, бой – это страшно, но если ты тренирован, обучен и в крутом коллективе, где ты можешь всегда рассчитывать на поддержку, то страх отступает и дает путь профессионализму, слаженной работе и маленьким победам, которые когда-то приведут нас к победе большой. Главное – это найти именно свое подразделение, где ты будешь на своем месте и будешь делать то, что тебе по душе. Поверьте, это необыкновенное ощущение...



"Принц" никогда не планировал быть медиком или военным, однако планы изменило российское вторжение / Фото, предоставленное 24 Каналу

Чтобы я посоветовал? Пока вы думаете, колеблетесь или выбираете себе подразделение, учитесь, получайте военные навыки. Сейчас невероятное количество курсов и учений по различным направлениям. Чтобы когда вы присоединитесь к своей военной семьи, вы уже имели базу, которая даст вам возможность быстрее адаптироваться.

Конечно, от себя лично и от всего подразделения приглашаю желающих в наш 73-й морской центр Сил специальных операций.

И напоследок, какая ваша любимая цитата из "Маленького Принца", которой вы руководствуетесь по жизни?

"Только сердце хорошо видит. Самое главное не увидишь глазами". Ежедневно я убеждаюсь в правдивости этих слов.

Как стать частью ССО

Силы специальных операций ищут тех, кто готов стать частью команды, в которой каждый ценится на вес золота и все как один работают для приближения победы!

Единый центр рекрутинга ССО помогает подобрать военную профессию с учетом ваших гражданских навыков. Силы специальных операций ищут профессионалов и мастеров своего дела, чтобы вместе приближать победу.

Что предлагают Силы специальных операций:

Профессиональное обучение: обязательная базовая подготовка, постоянные профессиональные учения и курсы по повышению квалификации. Обучение на базах партнеров.

Современное снаряжение: новейшие виды вооружения и современное оборудование.

Достойное обеспечение: гарантированное денежное обеспечение на уровне подразделений спецназначения и надбавки за выполнение задач в зоне ведения боевых действий.

Присоединяйтесь к Силам специальных операций: смотрите видео

Способы стать частью ССО:

позвонить по телефону 0800 357 174;

заполнить анкету на сайте;

посетить офисы, которые работают ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресам:

город Киев, Оболонская набережная, 7 (Корпус 1) город Днепр, проспект Александра Поля, 2

Силы специальных операций в соцсетях:

Все имеющиеся вакансии в Силах специальных операций можно посмотреть по ссылке.