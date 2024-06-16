Корреспондентка 24 Канала расспросила министра иностранных дел Латвии Байба Браже о том, каким будет коммюнике, отсутствие Китая и возможные переговоры с Россией. Этот разговор происходил на полях саммита.

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Ожидания Латвии

Чиновница отметила, что то, что увидели на саммите мира, достижением, потому что все объединились вокруг мирной формулы президента Зеленского. Поэтому 15 июня на пленарном заседании, сегодня на секционных заседаниях, в неформальной части услышали разные мнения.

И я думаю, что те люди, которые следили или смотрели онлайн, могли услышать, что, да, есть различия, есть различия между тем, что говорил президент Кении или президент Польши,

– объяснила она.

Но в то же время есть один главный месседж: агрессия неприемлема. По словам Браже, мы должны вернуться к принципам Устава ООН, и есть полная поддержка Украины.

Латвия об итоговом коммюнике

Она считает, что это не будет формальное подписание. Глава МИД Латвии считает, что страны могут присоединиться до или после саммита, потому что речь идет об основных принципах, о территориальной целостности, об уставе ООН.

Поэтому я думаю, что это то, что является приемлемым для большинства стран мира, поэтому я не предполагаю формальной церемонии подписания. Что касается Латвии - нас устраивает текст, поэтому все в порядке,

– отметила чиновница.

По ее словам, важнейшим является то, что мы имеем эти сто делегаций, которые собрались, чтобы обсудить принципы мира и выразить поддержку украинской мирной формуле, основанной на тезисах президента Зеленского. Этот сбор лидеров здесь, которые сосредоточились на теме Украины и на том, как остановить войну и как достичь мира - это то, что происходит впервые, и это очень полезно.

Главные темы дискуссии - это возвращение украинских детей и военнопленных, а также ядерная и продовольственная безопасность,

– очертила Браже.

По ее словам, есть части, которые опять же обсуждаются в более формальной обстановке, по этим трем темам, которые были выбраны для этого саммита.

В части гуманитарного измерения мы отметим то, что должно быть полное соблюдение Женевских конвенций в отношении военнопленных, то есть доступ международных организаций к военнопленным на территории России или на территории Украины, гуманное отношение к ним, возможность их посещения. Ничего из этого нет, как мы знаем. Мы только что видели, как и в каком состоянии возвращались украинские военнопленные,

– отметила она.

Глава МИД Латвии также очертила другие темы. Она сказала, что второе, на чем мы хотели бы подчеркнуть, это темы детей, ведь абсолютно недопустимо забирать детей. Во-вторых, известно, что их отдают на усыновление, что к ним плохо относятся, что нет никаких усилий, чтобы показать, как их вернуть.

Браже сказала, что именно поэтому высоко ценят все усилия международных партнеров по возможности возвращения этих детей в Украину. Но международные усилия должны быть гораздо более скоординированными в этом плане, в том числе и в том, что касается России.

И тертая важная тема – реестр убытков, которых понесла Украина. Мы работаем с основной группой в Совете Европы над созданием этого реестра, чтобы он должным образом функционировал. Поэтому мы прилагаем очень, очень много усилий во всех трех направлениях.

Отсутствие Китая на саммите и участие России

Браже считает, что Китай должен был бы присоединиться к этим усилиям как часть международного сообщества, которая ратифицировала уставы ООН. Поэтому Китай должен был бы присутствовать.

Кроме этого, она считает, что Россия должна подписаться под принципами, которые обсуждают.

Сейчас мы не видим ничего в поведении России, ничего в риторике Путина, что доказывало бы, что Россия стремится к миру. Сейчас их политика – это война, а не мир. Поэтому им надо вернуться к политике мира,

– подчеркнула глава литовского МИД.

"Мирный план", который предложил российский президент Владимир Путин, она назвала абсурдным.