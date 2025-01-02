Об условиях мира, гарантиях безопасности и силе Трампа: главное из интервью с Зеленскими
Владимир Зеленский и Елена Зеленская дают интервью 2 января. 24 Канал собирает главные тезисы президента и первой леди.
Интервью началось вечером 2 января в в эфире телемарафона.
Что сказали супруги Зеленские в интервью 2 января
Он может быть решающим в войне, у него именно такие качества. Трамп может помочь нам остановить Путина. Трамп сильный и непредсказуемый. Хотелось бы, чтобы непредсказуемость касалась именно России. Считаю, что он действительно хочет закончить войну. Пока не имел негативных моментов с ним. Наши люди молодцы, что сохранили Украину. Гордимся, как мы проявили себя как народ, Он вспомнил борьбу за помощь от США и подписание соглашений по безопасности. Также государство вовремя провели индексацию зарплат и пенсий. Достижения года: Это отсылка к государственной программе "Ты как?" Живем, боремся, очень радуемся, когда получается. Очень больно, когда теряем, Елена Зеленская добавила: это был год надежды.
Зеленский о Трампе
Как Зеленские вспоминают 2024 год
– ответил президент.
Журналисты спросили Зеленских, как они себя чувствуют
– сказал Зеленский.
Он может быть решающим в войне, у него именно такие качества. Трамп может помочь нам остановить Путина. Трамп сильный и непредсказуемый. Хотелось бы, чтобы непредсказуемость касалась именно России. Считаю, что он действительно хочет закончить войну. Пока не имел негативных моментов с ним.
Наши люди молодцы, что сохранили Украину. Гордимся, как мы проявили себя как народ,
Он вспомнил борьбу за помощь от США и подписание соглашений по безопасности. Также государство вовремя провели индексацию зарплат и пенсий.
Достижения года:
Это отсылка к государственной программе "Ты как?"
Живем, боремся, очень радуемся, когда получается. Очень больно, когда теряем,
Елена Зеленская добавила: это был год надежды.