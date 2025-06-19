Я курю, а у вас вредная привычка говорить на русском, – Святослав "Калина" Паламар

Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В беседе "Калина" в частности поднял тему украинского языка и назвал общение на русском "вредной привычкой".

Он считает, что родители должны объяснять детям, почему не стоит общаться на русском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Святослава Паламаря Дмитрию Гордону.

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"Калина" назвал общение на русском языке "вредной привычкой"

Журналист Дмитрий Гордон спросил у "Калины", есть ли у него вредные привычки.

К сожалению, да. И у вас есть. Я курю, а вы порой говорите на русском языке,

– ответил ему в шутку "Калина", на что Гордон посмеялся.

Как и большинство, говорит Святослав, он начал курить в армии. Потом он бросил эту привычку, но впоследствии вновь вернулся.

"Но посоветует ли курильщик своим детям курить? Нет. И я так же я хочу, чтобы было с русским языком. Чтобы никто не советовал своим детям общаться на русском. По моему мнению, русский язык для украинцев – это вредная привычка. От нее нужно избавиться", – добавил "Калина".

Он считает, что для этого нужны государственные программы, которые могли бы ласково объяснять украинцам, почему это неуместно.

В то же время, когда речь зашла о патриотизме, то, по мнению "Калины", патриот Украины не обязательно должен разговаривать на украинском языке. Впрочем, он подчеркивает, что это нужная вещь. Он также добавил, что в "Азове" есть военнослужащие, которые разговаривают на русском.