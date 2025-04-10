Технику я вывозил на собственный риск, без приказа Залужного, – Сырский о начале обороны Киева

Сырский вспомнил как разговаривал с Залужным перед российским полномасштабным вторжением. Он вспоминает, как вывозил технику из-под вероятного удара врага на свой риск.

Тогда россияне вывели для ударов "Смерчи", "Грады" и "Ураганы", дальнобойные системы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для LB.ua.

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Сырский рассказал как начиналась оборона Киева

Ранее в интервью "1+1" Сырский рассказывал о том, как в 2022 взял на себя оборону Киева. Оборона выстраивалась, в частности, по рубежам еще времен Второй мировой.

Сырский отметил, что за 10 дней до вторжения говорил с Залужным. Затем он поговорил с ним снова.

Где-то через четыре дня я обратился к нему, говорю, что мы уже, в принципе, все: провели рекогносцировку, вывезли солдат, разобрались с рубежами, как мы будем строить оборону. Надо вывозить технику. Он говорит, что предоставить такой приказ не может. И технику я начал вывозить на свой риск,

– вспоминает Сырский.

Разведка ГУР предоставила данные, что противник будет наступать восемью или девятью группами, и они будут пытаться окружить Киев.

"Я сказал, что окружить такой мегаполис девятью батальонами невозможно. Скорее всего, исходя из этой ситуации, враг будет действовать так, что создаст ударный кулак, и на двух основных направлениях захода в Киев будет пытаться пробить наши укрепления, позиции. Чтобы выйти основными широкими трассами к правительственному кварталу, захватить правительственный квартал, захватить руководство государства, тем самым, в принципе, поставить точку в войне", – рассказывает Сырский.

Уничтоженные вражеские группы имели при себе фотосхемы города, у всех были обозначены маршруты, и проходили они как раз в правительственный квартал, у каждого были проставлены квадратики, номера, кто имел куда выйти непосредственно в правительственном квартале и что захватить.

Сырский вспоминает, что тогда никто не ставил под сомнение его пессимистический прогноз относительно российского наступления на Киев.

Коллектив Командования Сухопутных войск как был со мной вместе до войны, так со мной до сих пор и воюет, хотя остался в Сухопутных войсках. Но со мной работает на пунктах управления,

– говорит главком.