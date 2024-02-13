Какие главные сигналы из интервью Сырского: военный эксперт все проанализировал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Он рассказал о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношение потерь на фронте.

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко разобрал 24 Каналу первое интервью Главкома и указал на важные сигналы.

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Первый сигнал

Военный эксперт обратил внимание на интересный акцент: генерал-полковник Сырский сказал, что жизнь людей – это самое важное и он не может позволить себе относиться к своим солдатам как российские командиры, которые посылают войско в "мясные штурмы". Главнокомандующий ВСУ развеял сомнения и упреки, которые звучали до его назначения и после, о том, что он якобы не считается с потерями личного состава.

В ЦПД отметили, что враг пытается навязать Главнокомандующему ВСУ образ " советского и российского человека ".

Впрочем, месседж Сырского может быть значительно шире. Многие аналитики пишут о задаче Владимира Путина захватить Авдеевку до первых чисел марта. Чтобы до выборов успеть записать видео на его фоне и объявить о военной победе. По мнению Мусиенко, нынешние действия оккупантов вполне укладываются в эту логику.

Можно выделить 3 возможных сценария развития событий для Авдеевки. Первый – попытаться перебросить подкрепление и переломить ситуацию, удерживать город там, где еще можно закрепиться. Второй – контрудар с северного или южного фланга, чтобы снять давление на нашу группировку. Третий – постепенно выходить из Авдеевки и занимать оборонительные рубежи на других позициях. Вполне возможно, что Главком ссылался на последний вариант.

Авдеевка сейчас перед выбором. Один из этих сценариев предусматривает вывод нашего контингента. Условия могут сложиться так, что угрозы окружения будут расти. Плюс атаки "нависания" с флангов, враг давит и имеет определенные тактические успехи. Если будут такие условия, то будут выходить. Я это для себя протрактовал в более широком контексте,

– сказал Мусиенко.

Второй сигнал

Александр Сырский сказал, что Украина перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции, цель которой – истощить противника и нанести максимальные потери. И для одного, и для другого необходимо оружие. То есть Главнокомандующий намекнул западной аудитории, что для оборонительной кампании нужно достаточное количество боеприпасов, а особенно дальнобойных ракет, чтобы наносить удары по вражеским тылам и вытеснять логистику оккупантов.

Интервью происходит на фоне Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и европейского турне президента Украины Владимира Зеленского, которое вскоре может состояться. Как раз под это идет интервью с Главнокомандующим о наших потребностях, о том, что происходит на фронте, как может развиваться ситуация, прогнозы,

– отметил военный эксперт.

Тезисы – правильные. Далее необходимо наблюдать, как они будут реализовываться на поле боя. Например, как будет развиваться ситуация и внедряться решения в действие. Александра Сирского назначили Главнокомандующим ВСУ в сложные времена, когда Украина имеет неопределенности с военной помощью от партнеров, в частности США. Несмотря на это, новый Главком пытается решать многие проблемы на фронте. Он взял на себя эту ответственность и будет нести эту ношу дальше.

Александр Сырский – новый Главком ВСУ