Предыдущие выступления Залужного закончились успехами ВСУ, – американский политолог

В своем недавнем интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поднял только "вершину айсберга". Есть определенный оптимизм по поводу дальнейшей военной помощи от Запада для Украины.

Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. В своем интервью Залужный сказал, что для успешного выхода на границу по состоянию на 23 февраля ВСУ нуждаются еще в 300 танках, 600 – 700 БМП и 500 гаубицах.

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По словам Юнуса, Залужный озвучил только "вершину айсберга", о которой все говорят. Там не было ничего о самолетах F-16 или другом оружии. Однако некоторые интересные процессы проходят непублично.

США четко настроены поддерживать Украину

Юнус поделился интересной информацией, что сейчас на территории Украины есть "нечто", охраняемое Соединенными Штатами. Что это такое – он не уточнил.

Сегодня также много разговоров о ПВО. Знаете ли вы, но сегодня на территории Украины есть то, что охраняет Белый дом. А Белый дом охраняет не Patriot. Я не знаю, где и что и в каком количестве. Об этом знает ваше военно-политическое руководство, а на Западе – те, кто этим снабжал,

– отметил Юнус.

По его мнению, все проблемы с вооружением будут решать по мере поступления. Он напомнил, что это уже третье выступление Залужного за 10 месяцев. Два предыдущих завершились серьезными успехами на фронте.

США сейчас четко убеждены – Украину нужно поддерживать. После выборов и республиканцы, и демократы демонстрируют, что они едины в поддержке Украины. Это жесткая позиция, которая обязательно принесет результат.

Предыдущие выступления Залужного закончились успехами на фронте – Юнус: смотрите видео

"Идет политическая риторика о стране-спонсоре терроризма, будущем трибунале над Путиным, репарациях и поставке необходимого оружия, включая Patriot, F-15, F-16. 100 миллионов, которые выделили на освоение самолетов, украинские летчики уже использовали с пользой. Сейчас должны быть цели и задачи, как это было на Херсонщине и Харьковщине. Давайте меньше спекулировать на эту тему и больше доверять военно-политическому руководству Украины", – подчеркнул Юнус.

Политолог подчеркнул, что самый тяжелый этап войны в Украине уже пройден. Однако дальше всех ожидают еще сложные этапы. Поэтому очень важно объединиться, прекратить внутриполитические разборки и бить врага.

Запад продолжает помогать Украине