Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. У своєму інтерв'ю Залужний сказав, що для успішного виходу на кордон станом на 23 лютого ЗСУ потребують ще 300 танків, 600 – 700 БМП та 500 гаубиць.

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За словами Юнуса, Залужний озвучив лише "вершину айсберга", про яку усі говорять. Там не було нічого про літаки F-16 чи іншу зброю. Однак певні цікаві процеси відбуваються непублічно.

США чітко налаштовані підтримувати Україну

Юнус поділився цікавою інформацією, що зараз на території України є "щось", що охороняють Сполучені Штати. Що це таке – він не уточнив.

Сьогодні також багато розмов про ППО. Я не знаю, чи ви знаєте, але сьогодні на території України є те, що охороняє Білий дім. А Білий дім охороняє не Patriot. Я не знаю, де і що, і в якій кількості. Про це знає ваше військово-політичне керівництво, а на Заході – ті, хто це постачав,

– зазначив Юнус.

На його думку, усі проблеми з озброєнням будуть вирішувати в міру надходження. Він нагадав, що це вже третій виступ Залужного за 10 місяців. Два попередніх завершилися серйозними успіхами на фронті.

США зараз чітко переконані – Україну потрібно підтримувати. Вже після виборів і республіканці, і демократи демонструють, що вони єдині у підтримці України. Це – жорстка позиція, яка обов'язково принесе результат.

Попередні виступи Залужного закінчилися успіхами на фронті – Юнус: дивіться відео

"Іде політична риторика про країну-спонсора тероризму, майбутній трибунал над Путіним, репарації та постачання необхідної зброї включно з Patriot, F-15, F-16. 100 мільйонів, які виділили на освоєння літаків, українські льотчики вже використали з користю. Зараз має бути ціль і завдання, як це було на Херсонщині та Харківщині. Давайте менше спекулювати на цю тему і більше довіряти військово-політичному керівництву України", – наголосив Юнус.

Політолог підкреслив, що найважчий етап війни в Україні вже минув. Однак далі на всіх очікують ще складні етапи. Тому дуже важливо об'єднатися, зупинити внутрішньополітичні розборки і бити ворога.

Захід продовжує допомагати Україні