"Мы помним Минские соглашения, оккупация – это не мир": интервью с заместителем главы МИД Чехии

Чехия – одна из стран, которая поддерживает формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Чешские представители четко и последовательно выступают за восстановление территориальной целостности и военное укрепление нашего государства.

В первый день на полях Саммита мира корреспондентка 24 Канала расспросила заместителя министра иностранных дел Чехии Яна Мариана о результатах исторической встречи и возможности переговоров с Россией.

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Как Чехия оценивает первые результаты Саммита мира

Интервью с заместителем главы МИД Чехии Яном Марианом: смотрите видео

По вашему мнению, каков главный результат первого Саммита мира?

Сегодня (интервью записывалось в первый день саммита) у нас был первый раунд переговоров, поэтому моя страна возьмет слово завтра.

Сейчас я могу сказать, мы считаем, что участие около ста стран является большим успехом, потому что это четкая поддержка Украины и формулы мира. Это поддержали не только сильные союзники Украины, такие как Чехия и другие, но также страны из Южной Америки и других регионов. Так что это успех.

Мы имели первый обмен мнениями между теми, кто сегодня выступал. Я думаю, что все четко осознают необходимость уважения к Уставу ООН. Некоторые государства, конечно, более открыты к поддержке Украины, а также к необходимости действительно назвать Россию агрессором. Возможно, некоторые государства считают, что существует потребность в диалоге между всеми сторонами, но все согласны с тем, что этот процесс должен продолжаться.

Мы должны прислушиваться к тем, кто, возможно, не очень понимает его необходимость, и мы также должны объяснить, почему это важно. И все сегодня согласились, что влияние на торговлю, глобальную безопасность, продовольственную безопасность и другие вопросы является глубоким, и многие утверждают, что Россия является агрессором.

Какова позиция Чехии во время этого Саммита мира?

Посмотрим, насколько сильным будет коммюнике. Конечно, для нас, для Чехии, красной линией является устав ООН и уважение к территориальной целостности. Но я думаю, что это лишь начало процесса. Так же, кстати, было с международной крымской платформой, которую Украина начала несколько лет назад, и она была очень хорошей, и она продолжает действовать до сих пор.

Нам нужно создать условия для мира. Некоторые хотели бы видеть Россию за столом переговоров, возможно, через год. Но я думаю, что ключевая проблема в том, что Россия не хочет мира. Мы видим, как Россия нервничает по поводу этого события сегодня здесь.

Я думаю, что наша роль заключается в том, чтобы помочь создать хорошие условия для мира. Во-первых, Украина должна принять решение об этом, а во-вторых, мы должны предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, чтобы изменить ситуацию на поле боя. И это лучший путь к миру, но мы также должны быть готовы к походу на мирные переговоры. Опять же, это должна решать Украина.

Надо ли готовиться к участию России в следующем саммите

Считаете ли вы, что Украина будет готова к участию России во время второго Саммита мира?

Сначала нам нужно будет увидеть ситуацию на местах. Мы увидим влияние наших санкций и других политик. Если Украина решит однажды пригласить Россию, мы поддержим это решение. Я думаю, что сейчас нам все еще нужно сделать больше.

Мы помним о Минских соглашениях, поэтому мы уже проходили через это раньше. Даже если есть определенный темп, и многие говорили об этом сегодня, если есть определенное временное решение, это не мир. Оккупация – это не мир. И даже если у вас есть временное решение – Россия может вернуться.

Что думают в Чехии о неучастии Китая в мероприятии

Что вы думаете об отсутствии Китая на Саммите мира?

Мне жаль. У нас есть даже Бразилия как наблюдатель и другие из Южной Америки и Восточной Азии. Я думаю, что это вопрос к Китаю. С одной стороны, Китай хочет иметь хорошие отношения и торговлю с Европой, с Западом. С другой стороны, Китай, по сути, сейчас открыто поддерживает российскую агрессию. Поэтому это дилемма для Китая.

Конечно, было бы замечательно однажды иметь Китай на борту, но это трудно сказать и трудно сделать.

Как вы считаете, может ли ЕС повлиять на позицию Китая?

Мы разговариваем с Китаем как страна-член ЕС и ЕС в целом. Мы говорим также с другими странами, и мы объясняем, почему это важно и почему мы хотели бы видеть всех вместе. Потому что это путь к миру, а не другие предложения или идеи.