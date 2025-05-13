Как представляет встречу с Путиным и не будет ли 30-дневная тишина "подарком" России: новые заявления Зеленского
Владимир Зеленский во вторник, 13 мая, дал интервью украинским медиа. Он говорил о войне в Украине, прекращении огня и предстоящих переговорах в Стамбуле.
Подробнее о новых заявлениях президента Украины, читайте в материале 24 Канала.
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Главные заявления президента
Во время пресс-конференции перед поездкой Зеленского в Стамбул президента попросили прокомментировать заявления Стива Уиткоффа по оккупированным территориям и тому подобное. Президент ответил: следует посмотреть на даты интервью Уиткоффа, потому что эти заявления звучали значительно раньше. Напомним, Стив Уиткофф назвал камнем преткновения во время переговоров вопрос ЗАЭС и оккупированных территорий. Я эти сигналы много раз видел, в разном формате – и от разведок, и от разных переговорщиков. Мне кажется, это прежде всего сигналы России. По моему мнению, идеологически это очень на них похоже – будто пойти на какой-то компромисс, но на самом деле не пойти, Зеленский подчеркнул: ЗАЭС – очень сложный объект и работать с ней может только Украина. Однако нужно время на восстановление, поэтому станция начнет работать через 2 – 2,5 года, когда вернется под контроль Киева. Без нас она работать ни на кого не будет, В любом случае нужно сначала договориться о прекращении огня, а уже потом вести речь о ЗАЭС и тому подобное. Путин действительно может сказать, что уже не хочет встречаться. Миллиард причин может быть. Тогда хотел. Потом понял, что я готов. Теперь уже не хочет. Но, если он сделает шаг и скажет, что готов к прекращению огня, тогда это откроет путь к проговариванию всех остальных элементов окончания войны. Тогда переговорные группы смогут встречаться. Путь будет открыт, Ночью вторника, 13 мая, Россия в очередной раз запустила на Украину беспилотники. На этот раз зафиксировано уменьшение количества атак – речь идет лишь о 10 дроновых ударов врага. Зеленский предположил, что на уменьшение количества атак могли повлиять сигналы европейских лидеров или США. Кроме того, Россия могла таким образом продемонстрировать свою готовность к деэскалации. Это может что-то означать. Я не знаю что, мне сложно сказать, Несмотря на недоверие к агрессору, он не хочет исключать любые дальнейшие шаги по завершению войны. На вопрос, не станет ли 30-дневное прекращение огня возможностью для России перегруппироваться, Зеленский отметил, что этого срока не будет достаточно ни для кого, чтобы на полную восстановить силы. Прекращение огня – это о возможности открыть диалог. По поставкам помощи США, то часть оружия и техники уже месяцами на складах Европы и впоследствии она поступит в Украину. Не знаю. Даже не представляю... Правда на нашей стороне. Считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей, Зеленский отметил, что если Путин не приедет в Турцию, то это будет финальная демонстрация, что Россия не готова к окончанию войны. Он добавил, что все обещания Запада должны быть выполнены, чтобы заставить Россию к миру. Пакет санкций против России от ЕС Украина ожидает уже в мае во время заседания лидеров Европы. Владимир Зеленский ответил, что будет делать, если Путин откажется встречаться с ним. Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата – в том или ином формате любых встреч. Все зашло уже достаточно глубоко в вопросе прекращения огня... Я считаю, что неприезд Путина, снова какие-то игры – это будет финальная точка демонстрирования того, что они не готовы к окончанию войны. А значит все обещания – трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран – должны быть выполнены. Иначе вы не принудите Россию к шагам, Зеленский в очередной раз подтвердил, что будет 15 мая в Турции и готов к встрече с Путиным. Этот вопрос уже обсужден с Эрдоганом. Президенты Украины и Турции будут иметь в четверг встречу в Анкаре. Если россияне будут манипулировать и требовать встречи в Стамбуле, то Зеленский и Эрдоган готовы приехать и туда. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась... И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним (Путиным – 24 Канал) я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает, Будет ли Трамп на встрече, пока неизвестно. "Мы снова услышали, что они (россияне – 24 Канал) не готовы к безусловному прекращению огня", – отметил президент. Россия добивается, чтобы Украина не поддержала или не реагировала на те или иные сигналы. 10 мая во время встречи европейские лидеры подтвердили, что стороны должны пойти минимум на 30-дневное прекращение огня. Если Россия этого не поддержит, то в ответ получит новые сильные санкции от Европы и США, особенно, по энергетическому и банковскому секторам. Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина. А также были сигналы от него и других государств, что было бы справедливо идти к прекращению огня и чтобы 8 – 10 мая в Москве была безопасность во время парада. Там присутствовал и лидер Китая Си. Украина вновь подтвердила своими шагами, что всегда делает то, что обещает, Никаких ударов по параду 9 мая, несмотря на пропаганду России, не было. Без согласования с Украиной, Россия заявила, что готова к прекращению огня 8 – 10 мая. Но в эти дни она нанесла по нашей территории 115 авиационных ударов, сбросила 197 КАБов, осуществила 12 100 обстрелов (из них 187 – из РСЗО). Также враг поразил гражданскую инфраструктуру 7 303 дронами-камикадзе. Зеленский в Ватикане заверил Трампа, что Украина всегда выполняет то, что обещает. Именно так было с подписанием и ратификацией соглашения о полезных ископаемых. 26 апреля у меня была встреча в Ватикане с президентом Трампом. Я ему благодарен. Очень хорошая была встреча. Мы согласились с ним оба, что нужно полное прекращение огня, безусловное. И требовать это нужно с российской стороны, потому что Украина это поддерживает, За последнее время российские войска совершили 1882 обстрела, 33 удара из РСЗО, привлекли для укражания 957 дронов-камикадзе. Зеленский напомнил о пощиции Украины – мы поддерживаем прекращение огня, но действуем зеркально. С Пасхи полного прекращения огня не было.
Виткофф говорил, что в Стамбуле будут говорить о ЗАЭС: что говорит Зеленский об этом
– сказал президент.
– поставил точку лидер государства.
Зеленский допустил встречу переговорных групп Украины и России
– сказал Зеленский.
Зеленский об уменьшении масштабов российских атак и влиянии партнеров
– отметил украинский президент.
Не даст ли 30-дневное перемирие возможности восстановиться России
– ответил Зеленский на вопрос, как представляет встречу с Путиным.
Что будет, если встреча с Путиным не состоится
– подчеркнул лидер государства.
О встрече Зеленского и Путина в Турции
– сказал глава Украины.
– снова подчеркнул Зеленский.
О "перемирии" 8 – 10 мая
Зеленский о встрече с Трампом в Ватикане
– сказал Зеленский.
Россия продолжала обстрелы Украины
Во время пресс-конференции перед поездкой Зеленского в Стамбул президента попросили прокомментировать заявления Стива Уиткоффа по оккупированным территориям и тому подобное. Президент ответил: следует посмотреть на даты интервью Уиткоффа, потому что эти заявления звучали значительно раньше.
Напомним, Стив Уиткофф назвал камнем преткновения во время переговоров вопрос ЗАЭС и оккупированных территорий.
Я эти сигналы много раз видел, в разном формате – и от разведок, и от разных переговорщиков. Мне кажется, это прежде всего сигналы России. По моему мнению, идеологически это очень на них похоже – будто пойти на какой-то компромисс, но на самом деле не пойти,
Зеленский подчеркнул: ЗАЭС – очень сложный объект и работать с ней может только Украина. Однако нужно время на восстановление, поэтому станция начнет работать через 2 – 2,5 года, когда вернется под контроль Киева.
Без нас она работать ни на кого не будет,
В любом случае нужно сначала договориться о прекращении огня, а уже потом вести речь о ЗАЭС и тому подобное.
Путин действительно может сказать, что уже не хочет встречаться. Миллиард причин может быть. Тогда хотел. Потом понял, что я готов. Теперь уже не хочет. Но, если он сделает шаг и скажет, что готов к прекращению огня, тогда это откроет путь к проговариванию всех остальных элементов окончания войны. Тогда переговорные группы смогут встречаться. Путь будет открыт,
Ночью вторника, 13 мая, Россия в очередной раз запустила на Украину беспилотники. На этот раз зафиксировано уменьшение количества атак – речь идет лишь о 10 дроновых ударов врага.
Зеленский предположил, что на уменьшение количества атак могли повлиять сигналы европейских лидеров или США. Кроме того, Россия могла таким образом продемонстрировать свою готовность к деэскалации.
Это может что-то означать. Я не знаю что, мне сложно сказать,
Несмотря на недоверие к агрессору, он не хочет исключать любые дальнейшие шаги по завершению войны.
На вопрос, не станет ли 30-дневное прекращение огня возможностью для России перегруппироваться, Зеленский отметил, что этого срока не будет достаточно ни для кого, чтобы на полную восстановить силы.
Прекращение огня – это о возможности открыть диалог.
По поставкам помощи США, то часть оружия и техники уже месяцами на складах Европы и впоследствии она поступит в Украину.
Не знаю. Даже не представляю... Правда на нашей стороне. Считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей,
Зеленский отметил, что если Путин не приедет в Турцию, то это будет финальная демонстрация, что Россия не готова к окончанию войны.
Он добавил, что все обещания Запада должны быть выполнены, чтобы заставить Россию к миру.
Пакет санкций против России от ЕС Украина ожидает уже в мае во время заседания лидеров Европы.
Владимир Зеленский ответил, что будет делать, если Путин откажется встречаться с ним.
Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата – в том или ином формате любых встреч. Все зашло уже достаточно глубоко в вопросе прекращения огня... Я считаю, что неприезд Путина, снова какие-то игры – это будет финальная точка демонстрирования того, что они не готовы к окончанию войны. А значит все обещания – трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран – должны быть выполнены. Иначе вы не принудите Россию к шагам,
Зеленский в очередной раз подтвердил, что будет 15 мая в Турции и готов к встрече с Путиным.
Этот вопрос уже обсужден с Эрдоганом. Президенты Украины и Турции будут иметь в четверг встречу в Анкаре.
Если россияне будут манипулировать и требовать встречи в Стамбуле, то Зеленский и Эрдоган готовы приехать и туда.
Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась... И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним (Путиным – 24 Канал) я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает,
Будет ли Трамп на встрече, пока неизвестно.
"Мы снова услышали, что они (россияне – 24 Канал) не готовы к безусловному прекращению огня", – отметил президент.
Россия добивается, чтобы Украина не поддержала или не реагировала на те или иные сигналы.
10 мая во время встречи европейские лидеры подтвердили, что стороны должны пойти минимум на 30-дневное прекращение огня.
Если Россия этого не поддержит, то в ответ получит новые сильные санкции от Европы и США, особенно, по энергетическому и банковскому секторам.
Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина.
А также были сигналы от него и других государств, что было бы справедливо идти к прекращению огня и чтобы 8 – 10 мая в Москве была безопасность во время парада.
Там присутствовал и лидер Китая Си.
Украина вновь подтвердила своими шагами, что всегда делает то, что обещает,
Никаких ударов по параду 9 мая, несмотря на пропаганду России, не было.
Без согласования с Украиной, Россия заявила, что готова к прекращению огня 8 – 10 мая.
Но в эти дни она нанесла по нашей территории 115 авиационных ударов, сбросила 197 КАБов, осуществила 12 100 обстрелов (из них 187 – из РСЗО).
Также враг поразил гражданскую инфраструктуру 7 303 дронами-камикадзе.
Зеленский в Ватикане заверил Трампа, что Украина всегда выполняет то, что обещает.
Именно так было с подписанием и ратификацией соглашения о полезных ископаемых.
26 апреля у меня была встреча в Ватикане с президентом Трампом. Я ему благодарен. Очень хорошая была встреча. Мы согласились с ним оба, что нужно полное прекращение огня, безусловное. И требовать это нужно с российской стороны, потому что Украина это поддерживает,
За последнее время российские войска совершили 1882 обстрела, 33 удара из РСЗО, привлекли для укражания 957 дронов-камикадзе.
Зеленский напомнил о пощиции Украины – мы поддерживаем прекращение огня, но действуем зеркально.
С Пасхи полного прекращения огня не было.