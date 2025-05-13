Как представляет встречу с Путиным и не будет ли 30-дневная тишина "подарком" России: новые заявления Зеленского

Владимир Зеленский во вторник, 13 мая, дал интервью украинским медиа. Он говорил о войне в Украине, прекращении огня и предстоящих переговорах в Стамбуле.

Подробнее о новых заявлениях президента Украины, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Виткофф надеется, что Зеленский и Путин вскоре встретятся лично

Главные заявления президента