"Сейчас я предлагаю новый план "А": главные тезисы Зеленского в интервью The New Yorker

На фоне предстоящего разговора с президентом Джо Байденом Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The New Yorker. Президент прокомментировал план победы Украины, влияние Курской операции и изменение риторики о возможности переговоров с Россией.

Не обошел вниманием Зеленский и позицию кандидата в президенты США Дональда Трампа и его правую руку – Джей Ди Вэнса. Что говорил украинский президент в новом интервью, передает 24 Канал.

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Что говорил Зеленский в интервью