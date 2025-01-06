Я бы хотел, но, – Зеленский ответил, готов ли поехать на инаугурацию Трампа

Уже 20 января 2025 года состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Владимир Зеленский заявил, что хотел бы ее посетить, однако при одном условии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Что Зеленский думает о визите в США на инаугурацию Трампа

Так, в интервью Лекс Фридман пригласил Зеленского посетить инаугурацию Трампа. На это президент Украины заявил, что хотел бы, однако решение будет принимать в зависимости от того, что будет происходить в Украине.

Но, честно, ну, я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что зачастую мировых лидеров не приглашают на инаугурацию президентов США. Однако есть руководители стран, которые сами по себе могут приехать – по собственному желанию.

"Я знаю темперамент некоторых таких людей. Они могут сами приехать. Для меня это очень трудно. Я такой человек, я знаете, я в гости без приглашения не могу", – сказал украинских гарант.

Владимир Зеленский добавил, что это Путин пришел в Украину, хотя его не приглашали, а сам он так не может.

К слову, в том же интервью Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп будет первым президентом, который прилетит в Украину самолетом после окончания войны. По мнению украинского лидера, это было бы символично.