Владимир Зеленский убежден, что Китай должен защищать Украину, ведь он обещал нашему государству безопасность. Однако официальная риторика страны отличается от ее слов.

Как отметил Зеленский в интервью, Китай выбрал путь балансирования между Украиной и Россией, а если быть точнее – то между Кремлем и Западом. Однако, по мнению президента, это пренебрежительное отношение к нашей стране, ведь Москва воюет именно против Киева.

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Роль Китая в мире

Владимир Зеленского отмечает, что Украина прилагает усилия, чтобы привлечь Китай к процессу завершения войны. В частности, президент направил запрос на встречу с Си Цзиньпинем, а также регулярно проводит телефонные разговоры. Однако Китай поддерживает только "усилия России" по миру, однако отказывается принять участие в организованном Украиной Саммите мира. По мнению Зеленского, это несправедливо.

Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, – это самое важное. Так разве Россия под руководством Путина не нарушила нашу территорию?

– говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что Китай обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме. То есть Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии.

"Где все наши гаранты, где все эти страны, которые должны были защищать нашу независимость?" – говорит Зеленский.

Украинский лидер убежден, если бы у Украины было ядерное оружие, то Россия не напала бы. Именно поэтому Китай должен защищать Украину.

Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на саммите мира просто присутствовал. Какие еще усилия должен приложить президент Украины и Украина?

– указал президент.

Помощь России от Китая

В Великобритании сообщили, что Китай может готовиться к поставкам России летального оружия. Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что у их разведки нет фактов, подтверждающих это.

Китай уже ответил на обвинения. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин обвинил Британию в том, что та "раздувает огонь против Украины". В то же время Ван цинично заявил, что в 2022 году страны были готовы к соглашению, однако их якобы "остановила Великобритания". Он сказал, что Пекин настойчиво пытается "охладить ситуацию".