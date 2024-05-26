Як зазначив Зеленський в інтерв'ю, Китай обрав шлях балансування між Україною та Росією, а якщо бути точніше – то між Кремлем та Заходом. Однак, на думку президента, це зневажливе ставлення до нашої країни, адже Москва воює саме проти Києва.

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Роль Китаю у мирі

Володимир Зеленського зазначає, що Україна докладає зусиль, аби залучити Китай до процесу завершення війни. Зокрема, президент направив запит на зустріч з Сі Цзіньпінем, а також регулярно проводить телефонні розмови. Проте Китай підтримує лише "зусилля Росії" з миру, проте відмовляється взяти участь в організованому Україною Саміті миру. На думку Зеленського, це несправедливо.

Я не кажу вже про те, що таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну. Тому що на нас напали. Тому що коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, – це найважливіше. То хіба Росія під керівництвом Путіна не порушила нашу територію?

– каже Зеленський.

Президент наголосив, що Китай обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі. Тобто Україна віддала ядерну зброю в обмін на гарантії.

"Де всі наші гаранти, де всі ці країни, які повинні були захищати нашу незалежність?" – каже Зеленський.

Український лідер переконаний, якби в України була ядерна зброя, то Росія не напала б. Саме тому Китай має захищати Україну.

Україна, в довгій боротьбі за свою свободу і незалежність, уже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті миру просто був присутній. Які ще зусилля має докласти президент України та Україна?

– вказав президент.

Допомога Росії від Китаю

У Великій Британії повідомили, що Китай може готуватись до постачання Росії летальної зброї. Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що у їхньої розвідки немає фактів, що підтверджують це.

Китай вже відповів на звинувачення. Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбін звинуватив Британію у тому, що та "роздмухує вогонь проти України". Водночас Ван цинічно заявив, що у 2022 році країни були готові до угоди, проте їх нібито "зупинила Британія". Він сказав, що Пекін наполегливо намагається "охолодити ситуацію".