Как мир реагирует на План победы: Зеленский дал откровенное интервью по возвращении в Украину

После возвращения из Брюсселя и встречи с международными партнерами Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью. В нем президент рассказал о результатах работы и новых деталях о Плане победы.

Интервью транслировали в эфире телемарафона. О главных и важнейших заявлениях Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.

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Главные заявления Зеленского в интервью