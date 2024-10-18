Как мир реагирует на План победы: Зеленский дал откровенное интервью по возвращении в Украину
После возвращения из Брюсселя и встречи с международными партнерами Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью. В нем президент рассказал о результатах работы и новых деталях о Плане победы.
Интервью транслировали в эфире телемарафона. О главных и важнейших заявлениях Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.
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Главные заявления Зеленского в интервью
Владимир Зеленский считает, что выборы в США – это война без пуль. Он объяснил, что все заявления, которые звучат в поддержку Украины или против нее – это лишь политика, которая касается выборов. Для них это не просто выбор человека. Это выбор курса Америки. Это выбор их развития, международной политики, тесных связей или не очень с Европой, поддержка или неподдержка НАТО, Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО не подпишут те страны, которые хотят оставить место диалогу с Россией. Не подпишут те, кто хочет оставить пространство в диалоге с Россией. Я так думаю, Владимир Зеленский отметил, что Будапештский меморандум Россия нарушила еще в 2014 году. Именно тогда, по словам президента, страны, которые гарантировали безопасность Украины, должны были остановить агрессора. Они не оттолкнули Путина на его территории и не поставили в этом точку, Зеленский отметил, что, если вы посмотрите на сегодняшнюю карту мира, то страны, где нет войн – это или страны НАТО, или, которые имеют арсенал мощного оружия. Украина не получила ни первого, ни второго – вот, о которых я аргументы говорил с партнерами, и я не хочу, чтобы меня перекручивали – я сказал, что Украина отдала все, а ничего не получила... из того, что есть сегодня на столе, что реально – это второе, это НАТО из этих двух пунктов, Владимир Зеленский четко объяснил позицию Украины относительно ядерного оружия. По словам президента, "мы не собирались создавать никакую угрозу миру и никакое ядерное оружие". Я хочу, чтобы мы понимали, что от некоторых медиаплощадок – это был вброс такой информации. Я хочу, чтобы нас понимали очень правильно. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие – это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств, В то же время президент добавил, что НАТО – это лучше, чем любое оружие. Владимир Зеленский заявил, что альтернативы Плану победы страны Запада не имеют. У них нет альтернативы. Просто нет. Да, они могут сказать о замороженном конфликте. Но вопрос – что будет послезавтра, когда Путин соберется с силами снова? Почему не будет попытки повторить 2022 год? Кто гарантирует? И здесь уже никто руку не поднимает, никто не комментирует, Владимир Зеленский отметил, что Россия имеет влияние не только на страны Африки, а и Европы. Доказательством этого является появление пророссийских политиков и партий, а также информационная политика в мире. В то же время Курская операция разрушила нарративы России, что Украина проигрывает, а также продемонстрировала факт того, что Кремль не интересует защита собственного населения. Формула мира и Саммит мира – это не просто путь, как закончить войну. Владимир Зеленский объяснил, что эти форматы – также информационное и идеологическое пространство, которое наполняет Украина и ее партнеры. По словам президента, если этого не делать, то это сделает Россия, которая будет диктовать свои условия. Я считаю, что любая пассивность в дипломатическом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые они, как пулемет, через те или иные страны выстреливают. Мне кажется, что это очень опасно, Зеленский сообщил, что 17 октября представил План победы всем партнерам. После выступления лидеры 18 стран выступили со своими мыслями и позициями по Плану Украины. Они хотят некоторыми вещами усиливать Украину. И я сказал: "Да". Если говорится об усилении, то как мы можем быть против, К примеру, как говорит Зеленский. усиливаться должна санкционная политика. Так, экономические санкции действуют, но не являются эффективными, ведь они не уменьшают расходы России на оборонную сферу. "Безусловно, эти санкции имеют влияние,... но надо усиливаться", – резюмировал Зеленский. Балканские государства, даже больше, чем Балтийские, поддерживают Украину. По словам Зеленского, лидеры этих стран убеждены – если Украина не выдержит российской агрессии, то в зоне риска окажутся другие страны. Президент объяснил это тем, что несмотря на все попытки, в Балканских странах сохраняется российское влияние. Зеленский заявил, что Украина с США сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были. В то же время скептической, в этом вопросе все еще остается Германия. Это касается и вопроса дальнобойного оружия. К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери с Россией, по моему мнению, это мое впечатление, Зеленский добавил, что "самым сложным" пунктом Плана победы для партнеров оказался третий – о сдерживании агрессора, а также вопрос ракет дальнобойного поражения врага. Президент сообщил, что всегда в дискуссиях с партнерами отмечает, что Украина имеет полное юридическое и моральное право защищать себя и уничтожать военные объекты на территории страны-агрессора. Кроме того, Зеленский отметил, что Россия буквально угрожает блэкаутом, однако этот вопрос остается сложным. Страны, которые решают этот вопрос, по-разному относятся к этому. И это очень важно, потому что есть те, кто относится к этому с позитивом, Он добавил, что среди стран, которые могут помочь в этом (а это США, Великобритания, Германия и Италия), никто "не хочет рисковать в одиночку". Владимир Зеленский сообщил, что новая бригада украинских защитников, будет готовой и полностью укомплектованной в ноябре. Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании бригад, Президент также добавил, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО, а также работать с другими странами, чтобы они также выступали за присоединение нашего государства. Президент сообщил, что США в течение октября – декабря предоставят целый ряд новых пакетов помощи Украине. Мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полмиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы – октябрь – декабрь – максимально усилить Украину, Владимир Зеленский сообщил, что фидбек от США по Плану победы был почти сразу. Фидбек был почти сразу, наша команда поехала туда, работала над вопросами по приглашению в НАТО и усилению нашей армии прямо сейчас. Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами,
Война без пуль, – Зеленский о выборах в США
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский назвал, кто не подпишется под приглашением Украины в НАТО
– сказал президент.
Путина должны были оттолкнуть раньше, – Зеленский
– подчеркнул Зеленский
– резюмировал гарант Украины.
Зеленский объяснил заявления о ядерном оружии
– заявил Зеленский.
О критике Плана победы
– заявил Зеленский.
О влиянии России на Европу
Зеленский о пассивности некоторых стран
– подчеркнул он.
Зеленский о действии санкций
– отметил президент.
О вступлении в НАТО
– добавил Зеленский.
Какой пункт Плана победы является "самым сложным" для партнеров
– сообщил Зеленский.
В ноябре будет готова бригада, которую готовят во Франции
– добавил Зеленский.
Новые пакеты помощи от США
– заявил президент.
Какой был фидбэк США на План победы
– сообщил Зеленский.
Владимир Зеленский считает, что выборы в США – это война без пуль. Он объяснил, что все заявления, которые звучат в поддержку Украины или против нее – это лишь политика, которая касается выборов.
Для них это не просто выбор человека. Это выбор курса Америки. Это выбор их развития, международной политики, тесных связей или не очень с Европой, поддержка или неподдержка НАТО,
Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО не подпишут те страны, которые хотят оставить место диалогу с Россией.
Не подпишут те, кто хочет оставить пространство в диалоге с Россией. Я так думаю,
Владимир Зеленский отметил, что Будапештский меморандум Россия нарушила еще в 2014 году. Именно тогда, по словам президента, страны, которые гарантировали безопасность Украины, должны были остановить агрессора.
Они не оттолкнули Путина на его территории и не поставили в этом точку,
Зеленский отметил, что, если вы посмотрите на сегодняшнюю карту мира, то страны, где нет войн – это или страны НАТО, или, которые имеют арсенал мощного оружия.
Украина не получила ни первого, ни второго – вот, о которых я аргументы говорил с партнерами, и я не хочу, чтобы меня перекручивали – я сказал, что Украина отдала все, а ничего не получила... из того, что есть сегодня на столе, что реально – это второе, это НАТО из этих двух пунктов,
Владимир Зеленский четко объяснил позицию Украины относительно ядерного оружия. По словам президента, "мы не собирались создавать никакую угрозу миру и никакое ядерное оружие".
Я хочу, чтобы мы понимали, что от некоторых медиаплощадок – это был вброс такой информации. Я хочу, чтобы нас понимали очень правильно. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие – это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств,
В то же время президент добавил, что НАТО – это лучше, чем любое оружие.
Владимир Зеленский заявил, что альтернативы Плану победы страны Запада не имеют.
У них нет альтернативы. Просто нет. Да, они могут сказать о замороженном конфликте. Но вопрос – что будет послезавтра, когда Путин соберется с силами снова? Почему не будет попытки повторить 2022 год? Кто гарантирует? И здесь уже никто руку не поднимает, никто не комментирует,
Владимир Зеленский отметил, что Россия имеет влияние не только на страны Африки, а и Европы. Доказательством этого является появление пророссийских политиков и партий, а также информационная политика в мире.
В то же время Курская операция разрушила нарративы России, что Украина проигрывает, а также продемонстрировала факт того, что Кремль не интересует защита собственного населения.
Формула мира и Саммит мира – это не просто путь, как закончить войну. Владимир Зеленский объяснил, что эти форматы – также информационное и идеологическое пространство, которое наполняет Украина и ее партнеры.
По словам президента, если этого не делать, то это сделает Россия, которая будет диктовать свои условия.
Я считаю, что любая пассивность в дипломатическом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые они, как пулемет, через те или иные страны выстреливают. Мне кажется, что это очень опасно,
Зеленский сообщил, что 17 октября представил План победы всем партнерам. После выступления лидеры 18 стран выступили со своими мыслями и позициями по Плану Украины.
Они хотят некоторыми вещами усиливать Украину. И я сказал: "Да". Если говорится об усилении, то как мы можем быть против,
К примеру, как говорит Зеленский. усиливаться должна санкционная политика. Так, экономические санкции действуют, но не являются эффективными, ведь они не уменьшают расходы России на оборонную сферу.
"Безусловно, эти санкции имеют влияние,... но надо усиливаться", – резюмировал Зеленский.
Балканские государства, даже больше, чем Балтийские, поддерживают Украину. По словам Зеленского, лидеры этих стран убеждены – если Украина не выдержит российской агрессии, то в зоне риска окажутся другие страны.
Президент объяснил это тем, что несмотря на все попытки, в Балканских странах сохраняется российское влияние.
Зеленский заявил, что Украина с США сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были. В то же время скептической, в этом вопросе все еще остается Германия. Это касается и вопроса дальнобойного оружия.
К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери с Россией, по моему мнению, это мое впечатление,
Зеленский добавил, что "самым сложным" пунктом Плана победы для партнеров оказался третий – о сдерживании агрессора, а также вопрос ракет дальнобойного поражения врага.
Президент сообщил, что всегда в дискуссиях с партнерами отмечает, что Украина имеет полное юридическое и моральное право защищать себя и уничтожать военные объекты на территории страны-агрессора. Кроме того, Зеленский отметил, что Россия буквально угрожает блэкаутом, однако этот вопрос остается сложным.
Страны, которые решают этот вопрос, по-разному относятся к этому. И это очень важно, потому что есть те, кто относится к этому с позитивом,
Он добавил, что среди стран, которые могут помочь в этом (а это США, Великобритания, Германия и Италия), никто "не хочет рисковать в одиночку".
Владимир Зеленский сообщил, что новая бригада украинских защитников, будет готовой и полностью укомплектованной в ноябре.
Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании бригад,
Президент также добавил, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО, а также работать с другими странами, чтобы они также выступали за присоединение нашего государства.
Президент сообщил, что США в течение октября – декабря предоставят целый ряд новых пакетов помощи Украине.
Мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полмиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы – октябрь – декабрь – максимально усилить Украину,
Владимир Зеленский сообщил, что фидбек от США по Плану победы был почти сразу.
Фидбек был почти сразу, наша команда поехала туда, работала над вопросами по приглашению в НАТО и усилению нашей армии прямо сейчас. Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами,