Интервью Зеленского важно посмотреть всем в России хотя бы по разу

Большое, искреннее и правдивое интервью с президентом Украины, настоящим героем нашего времени Владимиром Зеленским.

В отличие от стареющего диктатора из Москвы, который боится свободных СМИ и трусливо их блокирует в России, президент Зеленский честно и подробно отвечал на все поставленные вопросы.

Читайте Война будет продолжаться еще очень долго

Интервью Зеленского бьет по пропаганде

Это интервью обязательно к просмотру в России. Важно всем посмотреть хотя бы по разу, всем Zигующим – по 2 – 3 раза. Чтобы раз и навсегда закрыть тему с якобы нацизмом в Украине и оставить в прошлом этот позорный миф российской пропаганды.

Зеленский развенчал миф о нацизме в Украине / Скриншот видео

Важно Война с Россией будет иметь одно следствие внутри Украины

Это интервью – одно из важнейших для журналистов

Всем журналистам, кто принимал участие в подготовке этого интервью – крепко жму 5. Это серьезная работа. Возможно, самая важная в вашей и нашей жизни.

Нет войне!

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