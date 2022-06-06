"Инвалидам сказали, что они все пригодны": мать оккупанта рассказывает сыну об ужасах мобилизации

Россияне не прекращают попыток восполнить свои безумные потери, которые они понесли против Украины. Они до сих пор верят, что смогут долго забрасывать "ВСУ" пушечным мясом.

Украинские разведчики перехватили разговор российского оккупанта с матерью. У россиян уже нет ни одного "победного" настроения, единственная забота – как вернуться домой живым.

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Российские кафиры, находящиеся в Украине, очень надеются на ротацию и то, что им удастся сбежать из войны живыми, а также избежать ответственности за свои преступления. Впрочем, рисковать жизнью и брать в руки оружие желают все меньше и меньше россиян.

В частности, мать оккупанта сообщила сыну, почему перенесли ротацию, которую захватчикам обещали еще 23 мая, и какой "подмоги" ждать российским солдатам.

Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа – они пригодны все. Поставили, чтобы они все в расположении части были,

– заявила она.

Также она мотивировала сына, сообщив об услышанной информации о безумных потерях в российской армии.

"Там от 15-й бригады от находящихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. Воз 31-й бригады 100 человек осталось", – сказала россиянка.

Кроме того, в России начинают распространяться слухи, что русские офицеры сами сдают своих солдат и посылают их на верную смерть.

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Служба безопасности Украины обнаружила группу предателей, готовившуюся помогать российским оккупантам в случае повторного вторжения на Северном направлении. У преступников при обыске был обнаружен целый арсенал российского оружия. В эту группировку входили трое мужчин, которые были связаны с криминальными кругами.

Корабли российских кафиров удалось отбросить на 100 километров от украинских берегов. Угроза ракетных обстрелов по-прежнему сохраняется, но враг начал поражать наземные цели противокорабельными ракетами, что свидетельствует о попытке сэкономить современные боеприпасы.

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