В Офисе генпрокурора сказали, сколько времени будут расследовать инвалидность прокуроров Хмельницкой области
Источник:Общественное
Относительно правомерности получения инвалидности прокурорами Хмельницкой области сейчас продолжается служебное расследование. Оно может длиться до 2 месяцев.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Общественному. Расследование проводят с 16 октября этого года.
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В частности, в Офисе генпрокурора ссылаются на Инструкцию о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.
В соответствии с пунктом 10 раздела 3 документа служебное расследование проводят в срок не более чем один месяц со дня его назначения.
При этом там добавили, что в случае необходимости по рапорту председателя комиссии срок может быть продлен. В то же время общий срок проведения служебного расследования не может превышать двух месяцев.
То есть, если расследование начать 16 октября, закончиться оно должно максимум 16 декабря.
Также в Офисе Генпрокурора объяснили, что в срок проведения служебного расследования не засчитывается:
- время временной потери трудоспособности прокурора, в отношении которого проводится служебное расследование,
- его пребывания на лечении, в отпуске, служебной командировке
- или отсутствия по другим документально подтвержденным причинам.
Скандал с прокурорами: главное
- 16 октября стало известно, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность, к чему, по его словам, могут быть причастны бывшая руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын Александр Крупа.
- Поэтому генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.
- Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник отреагировал на информацию, заявив, что из 225 прокуроров области 48 имеют инвалидность, и подчеркнул, что большинство из них получили ее не в последние годы.
- Олейник и сам имеет инвалидность, которую, по его словам, получил на рабочем месте еще в 2005 году.
- 17 октября приказом генерального прокурора Алексея Олейника уволили с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию.
Заметьте. По данным Офиса генпрокурора 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность. 80% из них – 50 человек – получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.