Инвесторам выгодно вкладываться в Украину: какие сигналы ЕС посылает нашему государству

Западные инвесторы уже заявляют о том, что хотели бы построить в Украине свой бизнес, присоединиться к оборонному сектору. Даже на этапе, когда в нашей стране идет война, мы уже можем говорить о серьезных инвестициях в отечественную экономику.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заметив, что на саммите Евросовета 14 – 15 декабря Европейский Союз дал четкий сигнал Украине. Речь идет о том, что в будущем мы сможем приобщиться к правовому пространству, стандартам и рынкам Европы.

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Почему выгодно вкладывать средства в Украину

Позиция Евросоюза и, в частности, решение о начале переговоров с Украиной по поводу членства – дают положительный сигнал для зарубежных инвесторов. Более того, уже приняли необходимый инструментарий, который позволит страховать от военных рисков.

В 2022 году мы видели коммуникацию с нашими партнерами, а также инициативы, которые позволяют застраховаться иностранным инвесторам. В 2023-м приняли и подписали закон, который создает предпосылки для страхования украинского, внутреннего инвестора,

– заметил Игорь Чаленко.

Сейчас в Украине принят ряд решений и инициатив для развития нашей промышленности, создания продукта с высокой добавленной стоимостью, а главное – отсутствием страха, что из-за ракетных атак или обстрелов инвестиции пропадут. Также есть понимание того, что наша противовоздушная оборона усиливается и мир это видит.

Все больше инвесторов захотят вкладываться в Украину, такие переговоры сейчас активно проходят. Мы видим это на примере оборонных индустрий. В Европе и США проходят разные мероприятия, форумы с предпринимателями,

– рассказал Чаленко.

Следовательно, инвесторы понимают, что сегодня создать что-то в Украине будет значительно дешевле и выгоднее, учитывая будущие перспективы. Поэтому лучше вкладываться сейчас, чем ждать, пока ситуация полностью нормализуется.

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