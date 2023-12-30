Инвесторам выгодно вкладываться в Украину: какие сигналы ЕС посылает нашему государству
Западные инвесторы уже заявляют о том, что хотели бы построить в Украине свой бизнес, присоединиться к оборонному сектору. Даже на этапе, когда в нашей стране идет война, мы уже можем говорить о серьезных инвестициях в отечественную экономику.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заметив, что на саммите Евросовета 14 – 15 декабря Европейский Союз дал четкий сигнал Украине. Речь идет о том, что в будущем мы сможем приобщиться к правовому пространству, стандартам и рынкам Европы.
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Почему выгодно вкладывать средства в Украину
Позиция Евросоюза и, в частности, решение о начале переговоров с Украиной по поводу членства – дают положительный сигнал для зарубежных инвесторов. Более того, уже приняли необходимый инструментарий, который позволит страховать от военных рисков.
В 2022 году мы видели коммуникацию с нашими партнерами, а также инициативы, которые позволяют застраховаться иностранным инвесторам. В 2023-м приняли и подписали закон, который создает предпосылки для страхования украинского, внутреннего инвестора,
– заметил Игорь Чаленко.
Сейчас в Украине принят ряд решений и инициатив для развития нашей промышленности, создания продукта с высокой добавленной стоимостью, а главное – отсутствием страха, что из-за ракетных атак или обстрелов инвестиции пропадут. Также есть понимание того, что наша противовоздушная оборона усиливается и мир это видит.
Все больше инвесторов захотят вкладываться в Украину, такие переговоры сейчас активно проходят. Мы видим это на примере оборонных индустрий. В Европе и США проходят разные мероприятия, форумы с предпринимателями,
– рассказал Чаленко.
Следовательно, инвесторы понимают, что сегодня создать что-то в Украине будет значительно дешевле и выгоднее, учитывая будущие перспективы. Поэтому лучше вкладываться сейчас, чем ждать, пока ситуация полностью нормализуется.
Украина на пути в ЕС: что известно
- В Брюсселе во время саммита 14 – 15 декабря приняли историческое решение – начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский назвал это победой всей Европы. Он подчеркнул, что сегодня историю творят те, кто не устает бороться за свободу. Он поблагодарил главу Европейского совета Шарля Мишеля за лидерство, усилия и веру в Украину.
- Решение о начале переговоров поддержали 26 стран-участниц. Премьер Венгрии Виктор Орбан показательно вышел из зала во время голосования. Впоследствии он выложил видео, где в очередной раз озвучил свою позицию по отношению к Украине. По словам Орбана, начало переговоров о вступлении является иррациональным, поэтому Венгрия не изменила своего решения и захотела остаться в стороне от этого процесса.
- Для того чтобы начать переговоры о вступлении, государственные органы Украины должны были выполнить ряд требований Европейского Союза. В марте 2024 года наша страна ожидает отчета по выполнению этих реформ. До этого времени нужно нарабатывать процедуру, по которой будут проходить переговоры. Кроме того, Еврокомиссия должна провести оценку украинского законодательства и решить соответствует ли оно законодательству ЕС.