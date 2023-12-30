Таку думку 24 Каналу висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що на саміті Євроради 14 – 15 грудня Європейський Союз дав чіткий сигнал Україні. Мовиться про те, що у майбутньому ми зможемо долучитися до правового простору, стандартів та ринків Європи.

До теми Україна в ЄС і НАТО до 2030 – наскільки це реально? Головні євроатлантичні підсумки 2023 року

Чому вигідно вкладати кошти в Україну

Позиція Євросоюзу та зокрема рішення про початок переговорів з Україною щодо членства – дають позитивний сигнал для закордонних інвесторів. Щобільше, вже прийняли необхідний інструментарій, який дозволить страхувати від воєнних ризиків.

У 2022 році ми бачили комунікацію з нашими партнерами, а також ініціативи, які давали можливість застрахуватися іноземним інвесторам. У 2023-му прийняли й підписали закон, який створює передумови для страхування українського, внутрішнього інвестора,

– зауважив Ігор Чаленко.

Наразі в Україні прийнята низка рішень та ініціатив для розбудови нашої промисловості, створення продукту з високою доданою вартістю, а головне – відсутністю страху, що через ракетні атаки чи обстріли інвестиції пропадуть. Також є розуміння того, що наша протиповітряна оборона посилюється і світ також це бачить.

Дедалі більше інвесторів захочуть вкладатися в Україну, такі перемовини зараз активно відбуваються. Ми це бачимо на прикладі оборонних індустрій. В Європі та США відбуваються різні заходи, форуми з підприємцями,

– розповів Чаленко.

Відтак інвестори розуміють, що сьогодні створити щось в Україні буде значно дешевше та вигідніше з огляду на майбутні перспективи. Тому краще вкладатися зараз, ніж чекати поки ситуація повністю нормалізується.

Україна на шляху до ЄС: що відомо