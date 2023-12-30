Таку думку 24 Каналу висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що на саміті Євроради 14 – 15 грудня Європейський Союз дав чіткий сигнал Україні. Мовиться про те, що у майбутньому ми зможемо долучитися до правового простору, стандартів та ринків Європи.
До теми Україна в ЄС і НАТО до 2030 – наскільки це реально? Головні євроатлантичні підсумки 2023 року
Чому вигідно вкладати кошти в Україну
Позиція Євросоюзу та зокрема рішення про початок переговорів з Україною щодо членства – дають позитивний сигнал для закордонних інвесторів. Щобільше, вже прийняли необхідний інструментарій, який дозволить страхувати від воєнних ризиків.
У 2022 році ми бачили комунікацію з нашими партнерами, а також ініціативи, які давали можливість застрахуватися іноземним інвесторам. У 2023-му прийняли й підписали закон, який створює передумови для страхування українського, внутрішнього інвестора,
– зауважив Ігор Чаленко.
Наразі в Україні прийнята низка рішень та ініціатив для розбудови нашої промисловості, створення продукту з високою доданою вартістю, а головне – відсутністю страху, що через ракетні атаки чи обстріли інвестиції пропадуть. Також є розуміння того, що наша протиповітряна оборона посилюється і світ також це бачить.
Дедалі більше інвесторів захочуть вкладатися в Україну, такі перемовини зараз активно відбуваються. Ми це бачимо на прикладі оборонних індустрій. В Європі та США відбуваються різні заходи, форуми з підприємцями,
– розповів Чаленко.
Відтак інвестори розуміють, що сьогодні створити щось в Україні буде значно дешевше та вигідніше з огляду на майбутні перспективи. Тому краще вкладатися зараз, ніж чекати поки ситуація повністю нормалізується.
Україна на шляху до ЄС: що відомо
- У Брюсселі під час саміту 14 – 15 грудня прийняли історичне рішення – почати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський назвав це перемогою всієї Європи. Він наголосив, що сьогодні історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу. Він подякував голові Європейської ради Шарлю Мішелю за лідерство, зусилля та віру в Україну.
- Рішення про початок переговорів підтримали 26 країн-учасниць. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан показово вийшов із зали під час голосування. Згодом він виклав відео, де вкотре озвучив свою позицію щодо України. За словами Орбана, початок переговорів про вступ є ірраціональним, тому Угорщина не змінила свого рішення та захотіла залишитися осторонь цього процесу.
- Для того, щоб почати переговори про вступ, державні органи України мали виконати низку вимог Європейського Союзу. У березні 2024 року наша країна очікує на звіт щодо виконання цих реформ. До цього часу треба напрацьовувати процедуру, за якою відбуватимуться перемовини. Крім цього, Єврокомісія має провести оцінку українського законодавства та вирішити чи відповідає воно законодавству ЄС.