СБУ задержала инженера "Мотор Сич": какой работой на Россию отличился предатель

Служба безопасности Украины задержала еще двух российских агентов. Интересно, что среди них инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

Инженер и еще один агент ФСБ проводили разведывательно-подрывную деятельность в Киевской области и Запорожье.

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Инженера "Мотор Сичи" подозревают в госизмене

По данным следствия, в начале февраля 2023 мужчин завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Сделал это по телеграмм-каналу, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

Следуя указаниям врага, агенты разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов.

В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", собиравший информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности,

– отметили в госоргане.

Задержание инженера "Мотор Сичи" и еще одного российского агента / Фото СБУ

Другого российского агента задержали уже в пригороде Киева, когда он пытался сфотографировать одно из зданий ГСЧС. Разведывательная информация требовалась оккупантам для нанесения ракетных ударов и подготовки диверсий.

Во время обыска у задержанных были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписка с агрессором. Им сообщили о подозрении в государственной измене и отправили в СИЗО.

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