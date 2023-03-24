СБУ задержала инженера "Мотор Сич": какой работой на Россию отличился предатель
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины задержала еще двух российских агентов. Интересно, что среди них инженер-конструктор завода "Мотор Сич".
Инженер и еще один агент ФСБ проводили разведывательно-подрывную деятельность в Киевской области и Запорожье.
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Инженера "Мотор Сичи" подозревают в госизмене
По данным следствия, в начале февраля 2023 мужчин завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Сделал это по телеграмм-каналу, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.
Следуя указаниям врага, агенты разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов.
В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", собиравший информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности,
– отметили в госоргане.
Задержание инженера "Мотор Сичи" и еще одного российского агента / Фото СБУ
Другого российского агента задержали уже в пригороде Киева, когда он пытался сфотографировать одно из зданий ГСЧС. Разведывательная информация требовалась оккупантам для нанесения ракетных ударов и подготовки диверсий.
Во время обыска у задержанных были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписка с агрессором. Им сообщили о подозрении в государственной измене и отправили в СИЗО.
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Президенту "Мотор Сичи" объявили новое подозрение
- СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года. Президент "Мотор Сичи" подозревается в государственной измене и коллаборационной деятельности.
- По данным следствия, Богуслаев продавал россиянам продукцию украинского предприятия по производству и ремонту ударных вертолетов. Эту авиацию массово применяли для полномасштабного вторжения.
- Также выяснилось, что у президента "Мотор Сичи" есть российское гражданство, индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России и недвижимость в Москве. При этом сам бизнесмен все обвинения отрицает.
- В феврале 2023-го Богуслаеву объявили о новое подозрение. Теперь он обвиняется в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.