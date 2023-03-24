Інженер та ще один агент ФСБ проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.
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Інженера "Мотор Січі" підозрюють у держзраді
За даними слідства, на початку лютого 2023 року чоловіків завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Зробив це через телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.
Виконуючи вказівками ворога, агенти розвідували місця розташування українських військових об'єктів та правоохоронних органів.
У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив'язкою до місцевості,
– зазначили в держоргані.
Затримання інженера "Мотор Січі" та ще одного російського агента / Фото СБУ
Іншого російського агента затримали вже у передмісті Києва, коли він намагався сфотографувати одну з будівель ДСНС. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для завдання ракетних ударів та підготовки диверсій.
Під час обшуку у затриманих виявили мобільні телефони з доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Їм повідомили про підозру у державній зраді та відправили в СІЗО.
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Президенту "Мотор Січі" оголосили нову підозру
- СБУ затримала Вячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року. Президента "Мотор Січі" підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності.
- За даними слідства, Богуслаєв продавав росіянам продукцію українського підприємства для виробництва та ремонту ударних вертольотів. Цю авіацію масово застосовували для повномасштабного вторгнення.
- Також з'ясувалося, що у президента "Мотор Січі" є російське громадянство, індивідуальний податковий номер платника податків у Росії і нерухомість у Москві. При цьому сам бізнесмен всі звинувачення заперечує.
- У лютому 2023-го Богуслаєву оголосили про нову підозру. Тепер його звинувачують у сприянні проросійським бойовикам у Донецькій області.