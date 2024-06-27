Северная Корея может отправить инженерные войска на оккупированные территории: анализ ISW

После визита Путина к Ким Чен Ыну Северная Корея отправит на оккупированные территории Украины свои военные строительные и инженерные силы. Известен период их переброски и ориентировочное количество.

Соответствующую информацию сообщил телеканал Южной Кореи. По его данным, КНДР может направить силы на помощь российским захватчикам на оккупированных территориях уже в июле 2024 года.

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Что известно о вероятной отправке сил КНДР на оккупированные территории

Северная Корея отправит военно-строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле 2024 года,

– сообщают аналитики.

Южнокорейский телеканал TV Chosun написал, что силы направят на оккупированную часть Донецкой области. Мол, там они будут восстанавливать инфраструктуру в оккупированном Донецке.

В Северной Корее военные имеют 10 инженерных бригад. По данным Южной Кореи, северокорейский диктатор Ким Чен Ын может зарабатывать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит россиянам 3 – 4 инженерные бригады в оккупированную Украину.

Россия, похоже, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка,

– написали аналитики ISW.

Они также объяснили, что пока не видят сообщений, которые бы указывали на то, что военные Северной Кореи намерены участвовать в боевых действиях в Украине. Однако специалисты американского Института изучения войны убеждены – прямая северокорейская инженерная поддержка может:

высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта;

способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

Кстати, 25 июня 2024 года на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что Северная Корея должна "поставить под сомнение" решение отправить свои войска как "пушечное м***о" в незаконной войне России против Украины. Однако он заверил, что США будут следить за этим.

Стоит заметить, что о соответствующем решении Северной Кореи стало известно после первого за 24 года визита Путина в КНДР. Тогда он с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном подписали соглашение о "глубоком стратегическом партнерстве".