В США порекомендовали Ким Чен Ыну этого не делать, поскольку его войско превратится в "пушечное мясо" как и вся российская армия. Да и сам диктатор, как рассказал 24 Каналу генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, может остановиться, если Россия будет проигрывать.

Смотрите также В мусоре из воздушных шаров, которые КНДР отправляет в Южную Корею, нашли паразитов

Почему воины из КНДР не могут вести военные операции

Россия и Северная Корея – тоталитарные режимы. Лидеры обеих стран договариваются о том, что будут гибнуть люди. Уже видим, что КНДР поставляет стране-агрессору не только боеприпасы, но и ракетные и радиолокационные системы. Их много, но они не так эффективны – около 40% не срабатывают.

Соответственно человеческий ресурс, который может быть направлен в зону боевых действий, также не будет эффективным. Однако северокорейский глава выжидает: если у России будут перспективы по агрессивным действиям и продвижению, он будет активно помогать.

В то же время если Россия будет проигрывать, Ким Чен Ын быстро остановится. Я знаю его окружение. Мы неоднократно работали по его режиму. И видели, что он отступает, когда видит слабину,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Интересно "Глубокое стратегическое партнерство": в США предположили, о чем могли говорить Путин и Ким Чен Ын

По его мнению, северокорейские военные могут узкими программами перемещаться в Украину. Россия по секторам будет бросать их в бой, но они будут "пушечным мясом". Это не воины, которые могут вести полномасштабные или отдельные военные операции.

Поэтому по состоянию на сегодня я не думаю, что это будет большая проблема для нас. Хотя количественно – да. Нам надо будет их уничтожать конкретно, не давая возможности где-то поднять голову и направлять новые контингенты,

– констатировал генерал армии в отставке.