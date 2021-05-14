О ситуации на границе сообщают российские СМИ. По предварительной оценке, желающих вместе с палестинцами противостоять Израилю считают тысячами.

Важно Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте

Протестующие на границе скандировали лозунги в поддержку палестинцев в Секторе Газа и на Западном берегу. Люди настроены решительно и даже пытались прорваться сквозь границу. В последний момент службы безопасности Иордании смогли пресечь попытку прорвать границу.

Обратите внимание! Иорданцы имеют сложные отношения с соседним Израилем. После обострения палестино-израильского конфликта иорданцы встали на сторону палестинских боевиков из Сектора Газа. Также сообщается, что массовые акции против действий Израиля проходят во всех провинциях Иордании.

Иорданцы на границе с Палестиной: смотрите видео

#PalestineUnderAttack #GazzaUnderAttack



Thousands in Jordan are heading to the borders of Palestine now?



Lets save Gaza ????? pic.twitter.com/6ZvxEyEmk4 — HÜSSAIN BAJWA (@hussainbajwa40) May 14, 2021

Ürdün'ün Filistin sınırına doğru ilerleyen kalabalık gruplar güvenlik görevlilerini aşarak Filistin sınırına doğru ilerliyor.#GenocideinGaza #AlAqsaUnderAtrack pic.twitter.com/VglFifIh51 — EHA MEDYA (@eha_medya) May 14, 2021

Стоит указать, что Палестина является частично признанным государством на Ближнем Востоке. Фактически Палестина на сегодня не имеет единой территории и реального суверенитета. Она продолжает свое формирование на территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газа. В последнем, к слову, контролируется боевиками ХАМАС, которых отдельные страны мира считают террористами.

Значительная часть территории Западного берега реки Иордан, где живут палестинцы, контролируется израильской армией, a Восточный Иерусалим Израиль считает своей территорией.

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Почему конфликт обострился

К эскалации конфликта привели судебные слушания, предусматривающие принудительное выселение палестинцев из домов в Иерусалиме. 7 мая между палестинцами и израильскими стражами порядка вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

После этого боевики из Сектора Газа выпустили по Израилю сразу 100 ракет. И это всего за 1 день. По последним данным, за четыре дня количество ракет, которые выпустили боевики в сторону Израиля, уже достигло более 1600.

Иордания, вставшая на сторону палестинцев: карта