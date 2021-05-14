Вместе против Израиля: тысячи иорданцев сходятся к границе, чтобы поддержать палестинцев
Тысячи людей из Иордании 14 мая собрались у границ с палестинским Западным берегом. Они требуют от пограничников открыть переход.
Источник:24 канал
О ситуации на границе сообщают российские СМИ. По предварительной оценке, желающих вместе с палестинцами противостоять Израилю считают тысячами.
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Как сейчас ситуация на границе с Палестиной
Протестующие на границе скандировали лозунги в поддержку палестинцев в Секторе Газа и на Западном берегу. Люди настроены решительно и даже пытались прорваться сквозь границу. В последний момент службы безопасности Иордании смогли пресечь попытку прорвать границу.
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Стоит указать, что Палестина является частично признанным государством на Ближнем Востоке. Фактически Палестина на сегодня не имеет единой территории и реального суверенитета. Она продолжает свое формирование на территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газа. В последнем, к слову, контролируется боевиками ХАМАС, которых отдельные страны мира считают террористами.
Значительная часть территории Западного берега реки Иордан, где живут палестинцы, контролируется израильской армией, a Восточный Иерусалим Израиль считает своей территорией.
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Почему конфликт обострился
К эскалации конфликта привели судебные слушания, предусматривающие принудительное выселение палестинцев из домов в Иерусалиме. 7 мая между палестинцами и израильскими стражами порядка вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
После этого боевики из Сектора Газа выпустили по Израилю сразу 100 ракет. И это всего за 1 день. По последним данным, за четыре дня количество ракет, которые выпустили боевики в сторону Израиля, уже достигло более 1600.
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