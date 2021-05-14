Разом проти Ізраїлю: тисячі йорданців сходяться до кордону, аби підтримати палестинців
Тисячі людей з Йорданії 14 травня зібралися біля кордонів з палестинським Західним берегом. Вони вимагають від прикордонників відкрити перехід.
Джерело:24 канал
Про ситуацію на кордоні повідомляють російські ЗМІ. За попередньою оцінкою, бажаючих разом з палестинцями протистояти Ізраїлю рахують тисячами.
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Як зараз ситуація на кордоні з Палестиною
Протестувальники на кордоні скандували гасла на підтримку палестинців у Секторі Гази та на Західному березі. Люди налаштовані рішуче і навіть намагалися прорватися крізь кордон. В останній момент служби безпеки Йорданії змогли припинити спробу прорвати кордон.
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Варто вказати, що Палестина є частково визнаною державою на Близькому Сході. Фактично Палестина на сьогодні не має єдиної території та реального суверенітету. Вона продовжує своє формування на території Західного берега річки Йордан та Сектора Гази. В останньому, до слова, контролюється бойовиками ХАМАС, яких окремі країни світу вважають терористами.
Значна частина території Західного берега річки Йордан, де живуть палестинці, контролюється ізраїльською армією, a Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.
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Чому конфлікт загострився
До ескалації конфлікту призвели судові слухання, які передбачають примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі. 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
Після цього бойовики із Сектору Гази випустили по Ізраїлю одразу 100 ракет. І це лише за 1 день. За останніми даними, за чотири дні кількість ракет, які випустили бойовики у бік Ізраїля, вже сягнула понад 1600.
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