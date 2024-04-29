Запускать сложные западные ракеты из старых истребителей советских времен украинским пилотам помогают планшеты IPad. На видео, опубликованном украинскими военными, видно, что запускать переданную США противорадиолокационную ракету класса “воздух – земля” AGM-88 HARM помогает планшет от Apple, находящийся в кабине истребителя.

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Планшеты IPad становятся "мозгом" старых советских самолетов

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Уильям Лаплант, подтвердил существование такой разработки во время одной из конференций.

У них много российских и советских самолетов. Работая с украинцами, мы смогли взять много западного оружия и заставить его работать на их самолетах, где ими управляет пилот с помощью iPad. И они летали на боевые вылеты уже через неделю после того, как мы им их доставили,

– говорит Лаплант.

Непонятно, как именно используются планшеты, и Уильям Лаплант тоже не стал раскрывать деталей. Однако The War Zone, специализированное оборонное издание, сообщило, что украинским истребителям советских времен не хватает вычислительных возможностей, чтобы обеспечить полную совместимость с западным оружием, таким как ракеты HARM. То же самое касается другого высокотехнологичного оружия, в частности, высокоточных бомб Hammer, поставленных Францией, и крылатых ракет Storm Shadow, присланных Великобританией.

Планшеты помогают преодолеть эту проблему. Они также потенциально могут использоваться для навигации, как показано на видео, и для отображения важных данных, помогающих пилотам успешно выполнять задачи.

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Украинские пилоты обнаруживают радары врага и уничтожают их

Самолет, показанный на кадрах, участвует в операции, во время которой пилоты истребителей побуждают противовоздушную оборону противника навести на него радары.

Затем по радарам бьют ракетами HARM, отслеживающими электромагнитные волны, выпущенные вражеским радиолокатором. На ролике видно, как пилот летит низко над полями и запускает серию ракет.

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