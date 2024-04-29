Запускати складні західні ракети зі старих винищувачів радянських часів українським пілотам допомагають планшети IPad. На відео, опублікованому українськими військовими, видно, що запускати передану США протирадіолокаційну ракету класу "повітря-земля" AGM-88 HARM допомагає планшет від Apple, що перебуває в кабіні винищувача.

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Планшети IPad стають "мозком" старих радянських літаків

Заступник міністра оборони США з питань закупівель Вільям Лаплант, підтвердив існування такої розробки під час однієї з конференцій.

У них багато російських і радянських літаків. Працюючи з українцями, ми змогли взяти багато західної зброї та змусити її працювати на їхніх літаках, де ними керує пілот за допомогою iPad. І вони літали на бойові вильоти вже через тиждень після того, як ми їм їх доставили,

– говорить Лаплант.

Незрозуміло, як саме використовуються планшети, і Вільям Лаплант теж не став розкривати деталей. Однак The War Zone, спеціалізоване оборонне видання, повідомило, що українським винищувачам радянських часів не вистачає обчислювальних можливостей, щоб забезпечити повну сумісність із західною зброєю, такою як ракети HARM. Те ж саме стосується іншої високотехнологічної зброї, зокрема високоточні бомби Hammer, поставлені Францією, і крилаті ракети Storm Shadow, надіслані Великою Британією.

Планшети допомагають подолати цю проблему. Вони також потенційно можуть використовуватися для навігації, як показано на відео, та для відображення важливих даних, що допомагають пілотам успішно виконувати завдання.

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Українські пілоти виявляють радари ворога та знищують їх

Літак, показаний на кадрах, бере участь в операції, під час якої пілоти винищувачів спонукають протиповітряну оборону противника навести на нього радари.

Потім по радарам б'ють ракетами HARM, що відстежують електромагнітні хвилі, випущені ворожим радіолокатором. На ролику видно, як пілот летить низько над полями та запускає серію ракет.

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