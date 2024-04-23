Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що С-500 повноцінно зможуть боротися з F-16, якщо винищувачі зайдуть у зону їхнього ураження. Росіяни декларують, що ця система може працювати у межах 200 кілометрів.

Важливо Зможуть бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє Україні F-16 із найновішим озброєнням

У росіян є проблеми

Також у зенітно-ракетних комплексыв С-500 є буферна зона, вони не можуть підійти на відстань ближче ніж 50 кілометрів.

А якщо підійдуть, то треба враховувати, що це – величезний комплекс. Довжина його ракети складає до 7 метрів, а його самого – до 15 метрів. Це чудова ціль для українських безпілотних систем,

– наголосив військовий експерт.

До того ж F-16 має в своїй комплектації ракету "повітря – земля" AGM-158 JASSM. Також можуть бути використані ракети та Maverick або AGM-88 HARM, яка має дальність завдання ударів 150 кілометрів.

Водночас у росіян є серйозні проблеми з цілепокладанням та цілезасіканням. Наразі немає підтвердження, щоб вони масово збивали українську авіацію. Шойгу кілька разів заявляв, що вони "знищили" її практично стовідсотково, але вона продовжує працювати,

– зауважив Петро Черник.

Він додав, що якби комплекси С-500 дійсно були ефективними, то вони вже показали б хоч якийсь рівень ефективності.

С-500 Це нове покоління російських зенітних ракетних систем, які здатні уражати балістичні та аеродинамічні цілі. Зокрема Це нове покоління російських зенітних ракетних систем, які здатні уражати балістичні та аеродинамічні цілі. Зокрема С-500 може перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, гіперзвукові крилаті ракети, літаки, БпЛА тощо.

Що відомо про постачання Україні винищувачів F-16