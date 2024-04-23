Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що С-500 повноцінно зможуть боротися з F-16, якщо винищувачі зайдуть у зону їхнього ураження. Росіяни декларують, що ця система може працювати у межах 200 кілометрів.
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У росіян є проблеми
Також у зенітно-ракетних комплексыв С-500 є буферна зона, вони не можуть підійти на відстань ближче ніж 50 кілометрів.
А якщо підійдуть, то треба враховувати, що це – величезний комплекс. Довжина його ракети складає до 7 метрів, а його самого – до 15 метрів. Це чудова ціль для українських безпілотних систем,
– наголосив військовий експерт.
До того ж F-16 має в своїй комплектації ракету "повітря – земля" AGM-158 JASSM. Також можуть бути використані ракети та Maverick або AGM-88 HARM, яка має дальність завдання ударів 150 кілометрів.
Водночас у росіян є серйозні проблеми з цілепокладанням та цілезасіканням. Наразі немає підтвердження, щоб вони масово збивали українську авіацію. Шойгу кілька разів заявляв, що вони "знищили" її практично стовідсотково, але вона продовжує працювати,
– зауважив Петро Черник.
Він додав, що якби комплекси С-500 дійсно були ефективними, то вони вже показали б хоч якийсь рівень ефективності.
С-500Це нове покоління російських зенітних ракетних систем, які здатні уражати балістичні та аеродинамічні цілі. Зокрема С-500 може перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, гіперзвукові крилаті ракети, літаки, БпЛА тощо.
Що відомо про постачання Україні винищувачів F-16
- Данія підтвердила, що надасть ЗСУ всі літаки, про як були попередні домовленості. про це сказав посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен, наголосивши, що наразі країна розформовує свій парк F-16 (Данія готується отримати нові F-35), і всі ці літаки будуть спрямовані в Україну.
- Раніше високопосадовці Данії запевняли, що Київ отримає F-16 влітку 2024 року. Водночас фінальні терміни передачі перших F-16 залежатимуть також від підготовки українських пілотів і українського допоміжного персоналу. Крім того, важлива наявність необхідної логістики та інфраструктури в Україні.
- Також Нідерланди збільшили кількість літаків, які мають передати Україні. Наприкінці 2023 року йшлося про надання 18 винищувачів. Проте згодом уряд країни збільшив кількість F-16, які має отримати Україна, до 24 літаків.