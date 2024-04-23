Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что С-500 полноценно смогут бороться с F-16, если истребители зайдут в зону их поражения. Россияне декларируют, что эта система может работать в пределах 200 километров.

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У россиян есть проблемы

Также у зенитно-ракетных комплексов С-500 есть буферная зона, они не могут подойти на расстояние ближе чем 50 километров.

А если подойдут, то надо учитывать, что это – огромный комплекс. Длина его ракеты составляет до 7 метров, а его самого – до 15 метров. Это отличная цель для украинских беспилотных систем,

– отметил военный эксперт.

К тому же F-16 имеет в своей комплектации ракету "воздух – земля" AGM-158 JASSM. Также могут быть использованы ракеты и Maverick или AGM-88 HARM, которая имеет дальность нанесения ударов 150 километров.

В то же время у россиян есть серьезные проблемы с целеполаганием и целезасечением. Пока нет подтверждения, чтобы они массово сбивали украинскую авиацию. Шойгу несколько раз заявлял, что они "уничтожили" ее практически стопроцентно, но она продолжает работать,

– отметил Петр Черник.

Он добавил, что если бы комплексы С-500 действительно были эффективными, то они уже показали бы хоть какой-то уровень эффективности.

С-500 Это новое поколение российских зенитных ракетных систем, которые способны поражать баллистические и аэродинамические цели. В частности Это новое поколение российских зенитных ракетных систем, которые способны поражать баллистические и аэродинамические цели. В частности С-500 может перехватывать баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты, БПЛА и т. д.

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