Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что С-500 полноценно смогут бороться с F-16, если истребители зайдут в зону их поражения. Россияне декларируют, что эта система может работать в пределах 200 километров.
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У россиян есть проблемы
Также у зенитно-ракетных комплексов С-500 есть буферная зона, они не могут подойти на расстояние ближе чем 50 километров.
А если подойдут, то надо учитывать, что это – огромный комплекс. Длина его ракеты составляет до 7 метров, а его самого – до 15 метров. Это отличная цель для украинских беспилотных систем,
– отметил военный эксперт.
К тому же F-16 имеет в своей комплектации ракету "воздух – земля" AGM-158 JASSM. Также могут быть использованы ракеты и Maverick или AGM-88 HARM, которая имеет дальность нанесения ударов 150 километров.
В то же время у россиян есть серьезные проблемы с целеполаганием и целезасечением. Пока нет подтверждения, чтобы они массово сбивали украинскую авиацию. Шойгу несколько раз заявлял, что они "уничтожили" ее практически стопроцентно, но она продолжает работать,
– отметил Петр Черник.
Он добавил, что если бы комплексы С-500 действительно были эффективными, то они уже показали бы хоть какой-то уровень эффективности.
С-500Это новое поколение российских зенитных ракетных систем, которые способны поражать баллистические и аэродинамические цели. В частности С-500 может перехватывать баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты, БПЛА и т. д.
Что известно о поставках Украине истребителей F-16
- Дания подтвердила, что предоставит ВСУ все самолеты, о чем были предварительные договоренности. Об этом сказал посол Дании в Украине Оле Егберг Миккельсен, отметив, что сейчас страна расформировывает свой парк F-16 (Дания готовится получить новые F-35), и все эти самолеты будут направлены в Украину.
- Ранее высокопоставленные чиновники Дании уверяли, что Киев получит F-16 летом 2024 года. В то же время финальные сроки передачи первых F-16 будут зависеть также от подготовки украинских пилотов и украинского вспомогательного персонала. Кроме того, важно наличие необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.
- Также Нидерланды увеличили количество самолетов, которые должны передать Украине. В конце 2023 года речь шла о предоставлении 18 истребителей. Однако впоследствии правительство страны увеличило количество F-16, которые должна получить Украина, до 24 самолетов.